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Автор Александр Шторм

Президентство Лукашенко спасет армия Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белоруссия переживает трудный период в связи с грядущими выборами президента. Эксперты не исключают, что Александр Лукашенко введет в города армию для подавления "восстания народа".

Как пояснили в телеграм-канале "Новости на каждый день", если протестная ситуация в Беларуси не изменится "то к выборам [президента Республики] Лукашенко придется задействовать армию для подавления массовых протестов и беспорядков".

По данным источников в истеблишменте РБ, использование армии совершенно не исключено.

Ранее в соцмедиа сообщалось, что ко дню выборов в Белоруссии якобы "будет заблокирован Телеграм и Тик-Ток", также властями страны "были (отложены) планы блокировки Youtube".

Также представители Вооруженных Сил РБ заявляли, что армия выполнит любой законный приказ своего верховного главнокомандующего — внутри или вовне страны.

"Армия Беларуси выполнит любой законный приказ своего верховного главнокомандующего, вне зависимости от того, несёт он внешний или внутренний вектор"- приводили СМИ слова источников среди высшего офицерского состава Вооруженных сил РБ.

Ранее пресса сообщала о том, что в случае начала "Площчи" (аналога Майдана) или попытки революции в Республике президент РБ действительно подключит армию для подавления протестов. Также эксперты отмечали, что на помощь Лукашенко могли бы прийти войска КСОР ОДКБ.

В канале "Cми_ли" также анализируют сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов использовать армию для подавления попытки государственного переворота после будущих выборов 9 августа 2020 года.

"В случае "трагического" развития ситуации в Беларуси, с согласия президента Григория Лукашенко ОДКБ может поддержать законную власть Республики с помощью Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) в соответствии с уставом и доктриной ОДКБ".

Об этом заявил политолог Александров, ссылающийся на меморандумы ОДКБ и свои источники в истеблишменте России и Казахстана.

Напомним, что в 2013 году было решено — ОДКБ займется противодействием попыткам Запада организовать в странах СНГ новые "цветные революции". Об этом было объявлено по итогам круглого стола, организованного ОДКБ. Сообщалось, что группировка КСОР ОДКБ может быть развёрнута в стране-члене ОДКБ после официального запроса ее руководства в течение максимум 30 часов.

Таким образом, для понимания происходящего в Белорусии (Беларуси) достаточно вспомнить классику жанра. С примерами в в виде вариантов Тверская имени Навального" с Болотными "белое кольцо".

Авторы телеграм-канала отметили, что "РБ традиционно играют поляки и ЕС ("литвинская" тема, Пагоня, и т. п.), Штаты и, видимо, российские бизнес-элиты — на свой страх и риск. Россия не играет Батьку официально — и, конечно, не допустит (постарается) серьезных потрясений на выборах.

"КГБ РБ — это не ласковый второй оперполк Москвы и не Росгвардия. Конечно, они далеко не АНБ (дубинка с разрядником, самая большая микросхема в мире и списанный у москвичей СОРМ), но агентурную и уличную работу ребята знают",- уверены они.

"Лукашенко очень нервничает, сохраняя благодушный вид, аж руки трясутся — но не из-за "улицы", а из-за внутриэлитных историй, финансово-промышленных групп и своего же истеблишмента",- считают эксперты.

По их мнению, увольнения на камеру уже не работают. Речи про независимость уже не работают. Национальный вопрос уже не работает. обгаженные коровы — тоже. И даже корона-диссидентство уже не работает. А взять свой "Крым" Батьке негде. Ему не то, что Крым — нефти нормально и денег взять уже почти негде".

Также напрашивается вывод, что "Лукашенко очень боится (опасается) Телеграма — для него это неподконтрольное цунами, не зря он столько говорит про ТГ и ссылается на негатив в нем аж в беседах с Путиным. Работают в нем представители Батьки топорно, в красивый пиар не умеют, зато умеют ломать телефоны, каналы и делать ТВ-разоблачения."

Что станет итогом выборов президента Белоруссии?

"Выборы он, конечно, выиграет. С непризнанием ЕС, с мучительным ожиданием поздравления из Москвы (будет, скорее всего). С усатой инаугурацией. И начнёт трансфер власти к родне (да, там не только сын Коля). Но. Это будет лебединая песня Григорьевича",- считают политологи.

Лукашенко, как весьма обосновано пишут в телеграме, "гнездец".

"Следующие выборы свои же (разного толка и ангажированные разными сторонами) элитарии хотят проводить без него — если раньше это скрывалось, то сейчас это вполне открыто, хоть и намеками, рассказывают на мероприятиях вне территории РБ",- пояснили аналитики.

"Так что лет через 5-10 будет либо Росбелсия, либо (противо)ракеты НАТО в 120 км от Москвы. Но это — не точно",- подытожили сетевые аналитики.

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