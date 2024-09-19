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Олег Артюков

Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается

Россия с умом распоряжается своим золотым запасов, в отличие от США
2:49
Экономика

В последние годы глобальная экономика все чаще сталкивается с неопределённостью. Санкции, введённые против России, нарушили мировые логистические цепочки поставок и подтолкнули многие страны к поиску альтернатив американскому доллару, а также к активной скупке золота

Россия с умом распоряжается своим золотым запасов, в отличие от США
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Интерес к драгоценным металлам возрастает: Россия и другие страны готовы инвестировать в золото миллиарды долларов. В сложившейся ситуации становится особенно интересным сравнить золотые запасы России с аналогичными запасами США, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Более десяти лет назад Россия начала активно скупать золото, за это время её запасы вошли в пятерку крупнейших в мире. Эти меры предпринимаются для того, чтобы снизить зависимость страны от доллара и защититься от санкций, поскольку западные страны не смогут получить доступ к российским золотым резервам. 

В России хранится около 2350 тонн золота, в то время как в США, только в Форт-Ноксе, содержится 4583 тонны. На первый взгляд может показаться, что США сохраняют уверенные позиции, меры России по дедолларизации не представляют для них серьёзной угрозы. Однако ситуация не так однозначна.

Автор материала обращает внимание, что ВВП США более чем в десять раз превышает российский, однако разрыв в объёме золотых запасов намного меньше. Это указывает на то, что значительная часть богатства Соединённых Штатов выражена в виде долларов и облигаций, то есть в активах, не имеющих такой ликвидности, как золото. 

В случае глобальных экономических потрясений золото могло бы спасти финансовую систему, однако его у США недостаточно. В этом плане положение России оказывается более стабильным.

Высокий уровень золотых запасов по отношению к ВВП позволяет России, вместе с союзниками, расшатывать текущую финансовую систему, основанную на долларе. Если Москва добьётся успеха и эта система рухнет, то больше всего пострадают США.

Вашингтон мог бы защититься, опираясь на золото, но его запасов недостаточно для обеспечения стабильности. Таким образом, значительные золотые резервы России становятся проблемой для Соединённых Штатов.

Автор материала подчёркивает, что Россия правильно поступила, значительно увеличив свои золотые резервы и сократив вложения в американский госдолг. И став таким образом примером для подражания для многих стран.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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