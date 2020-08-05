Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине

Александр Лукашенко в своём послании к нации 4 августа выглядел "изгоем". Осталось подождать "чёрного лебедя", чтобы Белоруссия испытала "крах", считает украинский эксперт Олег Соскин.

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Налицо революционная ситуация

С точки зрения экономиста и бывшего советника президента Леонида Кучмы, это было очень слабое выступление по аргументации, реальному анализу ситуации. И очень важно, что люди, которые собрались его послушать, "просто массово спали", что является признаком революционной ситуации.

"Это же собралась элита, выступает вождь, а они спят. Это катастрофа. Это означает, что они не держат удар, полностью подавлены, у них в мозгах постоянный страх. Это классический случай высшей формы революционной ситуации, когда верхи уже не могут, а низы не хотят. Это означает, что как только начнётся силовая ситуация, элита не будет оказывать сопротивления низам", — сказал Олег Соскин для "Правды.Ру".

По словам эксперта, Лукашенко "ещё одну вещь неправильную сделал" — "нарушил социальную дистанцию, а в стране "очень много людей умирает и болеет" от коронавируса.

"Люди, которые туда пришли, с этим сталкиваются каждый день. И они его проклинают, я уверен, что он им создал такую угрозу. Он может не обращать внимания, но есть реальная объективная ситуация", — отметил эксперт.

Хуже, чем на Украине

Экономист оценивает ситуацию в Белоруссии, как "хуже" той, которая была на Украине в 2014 году.

"Янукович шёл с Россией, поддержка была — и кредит дали 3 миллиарда, и по газу скидки. А этот пошёл против России, Запада, против всех. У него ни внутри, ни вовне нет союзников. Он изгой, а (Владимира) Путина так вовсе предал — осуществлена специальная провокация со стороны Лукашенко по поводу так называемых 32 "наёмников". Это не белые нитки, а гнилые чёрные нитки. Это сшитая провокация", — сказал Соскин.

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По его мнению, президенту России нельзя реагировать, "тут как в айкидо, надо ждать", потому что Путин, с точки зрения своего мировоззрения, не может позволить себе так сделать, как это сделал Лукашенко — порвать сразу все союзнические отношения. Хотя, по словам Олега Соскина, конечно, какие-то мероприятия осуществляются, например, вся сила, которой Россия поддерживала Лукашенко — уходит.

"Лукашенко уже повис над пропастью, а вчерашнее событие показало, что внутри у него тоже ничего нет, он остался один — сам. А раз он остался сам, как политическая личность он должен погибнуть. Лучше всего, чтобы он сам ушёл, как Жириновский сказал:"Сколько можно, уже 26 лет торговать", — отметил эксперт.

"Чёрный лебедь" прилетит

Тем не менее, Олег Соскин полагает, что Лукашенко "не отступит".

"Понятно, что он прикажет всему стаду несчастных исполнителей выполнить команду по фальсификации выборов. После выборов ему экономически жить максимально в стране две недели. После этого будет крах, и начнутся выступления. Вопрос только, как это произойдёт? Как "чёрный лебедь" прилетит? В Штатах он прилетел с этим негром, которого придушили. В Ливане — вчерашним взрывом в Бейруте. В каждом случае он прилетает там, где его не ждут. Это хаос. Хаос нельзя просчитать. Но то, что прилетит, это точно", — сказал Олег Соскин.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Зарегистрировано пять кандидатов (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Ранее ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию. Официальная причина — нет официального приглашения и опасная ситуация с коронавирусной инфекцией. Однако стало известно, что россияне вошли в состав миссии СНГ и будут присутствовать на президентских выборах в Белоруссии.

Информацию подтвердили в посольстве.

"Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь", — сообщает российское посольство по итогам встречи посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

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