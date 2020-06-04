Регулярно хоронить лидеров КНДР — старая традиция

Наследственный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вызывает большой интерес у всех по всему миру. Конечно, это подогревается южнокорейскими СМИ, которые постоянно пишут про бесконечные казни на Севере. То он родственника расстрелял, то генерала повесил, то члена Политбюро утопил, а то и сразу крупным оптом людей четвертовал, причем некоторых уже несколько раз. И постоянно по семь раз каждый раз до смерти.

Вождь КНДР умер (не умер). Что дальше?

Откуда пошла новость, что Ким Чен Ын в очередной раз умер? Есть ли ясность в этом вопросе? Что известно о его личной жизни? Кто его жена? Есть ли наследник? На эти и другие вопросы Инны Новиковой ответил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Читайте начало интервью:

Есть ли коронавирус в КНДР

В КНДР есть всё, кроме коронавируса и свободы

Слухи о кончине и таинственная Северная Корея

— Александр Захарович, недавно снова прошла информация о том, что Ким Чен Ын опять умер, была даже фотография, как он лежит на смертном одре. Потом он живым и здоровым появился на открытии завода. Зачем в очередной раз была нужна эта история? Может быть, это был его двойник? Что сейчас с Ким Чен Ыном на самом деле происходит?

— Судя по его появлению на открытии завода в Сунчхоне, с ним — все нормально. Неоднократно хоронили не только Ким Чен Ына, но и его предшественников. Ким Ир Сена и Ким Чен Ира тоже регулярно отправляли на тот свет южнокорейские и западные СМИ. Стоило им не показываться несколько дней, сразу хоронили. Такое вот повышенное внимание.

Здесь сказывается общий негативный подход к тому, что происходит в КНДР. Это — страна с совсем чуждыми для Запада ценностями и порядками. И к тому же она находится на чрезвычайно важном с военно-стратегической точки зрения месте. Северная Корея расположена на стыке границ России и Китая на Дальнем Востоке.

Овладеть этой страной — получить очень большие военно-стратегические преимущества, поэтому режим на протяжении всего времени после корейской войны пытаются сломать. Иногда для этого применяются и силовые методы, но до большой войны, к счастью, не дошло.

Когда корейцы поняли, что американцы полностью игнорируют международное право, Совет безопасности ООН, увидели акции против Югославии, а затем — Ирак, Ливию и так далее, они поняли, что надо брать свою судьбу в свои руки и защищаться.

Выбор северокорейским руководством был сделан, может быть, не самый лучший с точки зрения соседних государств. Ведь никому не нужна ядерная держава на своих границах. Это не повышает нашу безопасность. Но как показало время, это гарантирует безопасность КНДР от агрессии Запада.

Причин выбора именно такого радикального метода сдерживания — несколько.

Это, конечно, исчезновение Советского Союза, который стоял у истоков основания КНДР;

действия Соединенных Штатов и их союзников, поправших все нормы международного права в отношении известных государств;

и наконец — внутренние причины экономические.

КНДР — довольно маленькая бедная страна, которая не могла состязаться с Америкой и Южной Кореей в области обычных вооружений, которые очень быстро обновляются. А учитывая богатые залежи урана в КНДР, ядерный выбор был экономически и технически обоснован.

Личная жизнь Ким Чен Ына

— Вообще Ким Чен Ын — личность загадочная, о его личной жизни широкой публике вообще мало что известно. Есть ли у него жена и дети?

— Про жену, к счастью, мы все хорошо знаем. По моей личной оценке, Ли Соль — красавица. Он ее охотно показывает и, по-моему, идти с ней под ручку ему гораздо приятнее, чем шагать в окружении мрачных генералов. Она вместе с ним встречала иностранных гостей и сопровождала его в поездках, в частности в Китай.

Так что в этом сделан большой шаг по сравнению с предыдущими двумя лидерами. Ким Чен Ын получил хорошее образование за рубежом. Поэтому его взгляды, видимо, совсем другие, нежели у тех лидеров, которые провели свою юность в землянках в очень тяжелых условиях.

Хотя в Северной Корее одним из самых популярных и важных политических лозунгов остается жизнь по примеру антияпонских партизан, то есть — максимальная скромность, сдержанность в личной жизни, самоотверженность, подчинение личного общему делу, которое возглавляет партия и стоящий во главе этой партии лидер.

— А дети у него есть? И главное — есть ли наследник? Потому что там даже при коммунистическом режиме власть переходит от отца к сыну.

— Пока достоверно известно, что дочка есть. Предположительно, есть и еще дети в законном браке.

Здесь важна корейская конфуцианская традиция, где власть наследует старший сын. Но в случае с Ким Чен Ыном это уже не совсем так, поскольку он — третий сын предыдущего лидера Ким Чен Ира. Но старший сын Ким Чен Нам погиб в Малайзии при невыясненных обстоятельствах, не на то, что пишут на этот счет на Западе.

Еще один сын не имеет склонности к политике и занимается своими личными делами. Поэтому Ким Чен Иром продолжателем дела был выбран Ын.

О его наследниках достоверно ничего не известно. И если они даже есть, то трудно сказать, когда они вырастут и будут ли способны возглавить государство. Сам Ким Чен Ын пришел к власти в 11-м году, когда ему было 27 лет. Да и Ким Ир Сен в свое время встал во главе Северной Кореи в 33 года.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев