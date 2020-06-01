Есть ли коронавирус в КНДР

Официально в Северной Корее эпидемии коронавируса нет, а как на самом деле? На 1420-километровой границе между Китаем и КНДР, как отмечает Bloomberg, есть участки, которые годами пересекали торговцы с нелегальными товарами. Если есть такие участки, значит страна не полностью изолирована. По предположению агентства, эти люди могли стать распространителями инфекции в КНДР.

Вождь КНДР умер (не умер). Что дальше?

Туристы говорят, что там достаточно продуктов и товаров, а вовсе не голод, как пишут в СМИ. Как на самом деле? Как живет северокореец со средним достатком? Что есть у северо-корейца? Откуда пошла новость, что Ким Чен Ын умер? Есть ли ясность в этом вопросе? Возможно ли, что у него есть двойник? Есть ли у него жена, девушка? А кто его наследник? — Сестра Ким Ё Чжон или брат, который в опале? Вдруг с лидером что-то случиться? Ведь у него — ожирение и проблемы с сердцем.

Стоит ли ожидать политических перемен в КНДР? Когда и при каких условиях они будут возможны? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.ru главного редактора Инны Новиковой ответил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

— Александр Захарович, Северная Корея — страна закрытая, про ситуацию с коронавирусом тоже вообще ничего не известно. Может быть, Ковид-19 вообще не смог туда попасть, несмотря на близость Китая и Японии. Хотя есть информация, что корейско-китайская граница не совсем такая закрыта, там даже есть места, где ее пересекают контрабандисты. Могла ли быть таким образом занесена инфекция? Есть ли там, по вашему мнению, коронавирус?

— Во-первых, власти КНДР предприняли самые серьезные меры на самом высоком уровне, чтобы с этой пандемией бороться. Хотя официально заболевших в КНДР нет, ситуация с распространением коронавируса в регионе там воспринята очень серьезно. Это обсуждалось на расширенном заседании политбюро правящей партии еще 29 февраля.

На заседании в начале апреля (оба проходили под председательством высшего руководителя страны Ким Чен Ына) было принято специальное совместное постановление Центрального комитета Коммунистической партии Кореи, Госсовета КНДР и Президиума Верховного народного собрания о мерах по усилению борьбы против этой смертельно опасной пандемии.

Сразу же был создан специальный комитет с отделениями в провинциях и уездах для того, чтобы проводить соответствующие мероприятия, карантинные меры, меры по изоляции, налажена работа предприятий. Швейные предприятия были переведены на производство масок, были приняты соответствующие меры, чтобы предприятия химической, парфюмерной промышленности занялись производством различных дезинфицирующих средств.

Работа налажена в государственном масштабе. В ней активно участвуют и средства массовой информации. Центральная партийная газета "Нодон синмун" с конца января публикует сообщения об этом, в том числе информацию из государственных органов, что для таких событий в КНДР очень нетипично. То есть угроза воспринимается всерьез, сориентированы все партийные, государственные органы на борьбу против проникновения и распространения.

Конечно, корейской стороной было прекращено всякое транспортное сообщение с Китаем, а затем и с Россией. Так что и без того закрытая страна постаралась максимально изолироваться. Видимо было учено, что система здравоохранения КНДР может быть недостаточно готова справиться с масштабной эпидемией.

— Какова все-таки там обстановка по коронавирусу на данный момент? Есть хотя бы какая-то информация?

— Видно, что в КНДР очень серьезно готовятся на всех уровнях, есть указания высшего лидера, которые местные власти реализуют неукоснительно. Известно, что были освобождены от занимаемых постов два заместителя председателя ЦК партии как раз за то, что они продолжали контакты, в том числе торговые с Китаем, которые были запрещены. Людей наказывают и очень серьезно наказывают за такие вещи.

Конечно, в КНДР давно не публикуется какая-либо статистика, даже вполне безобидная. Естественно, было ожидать, что и сведения по такому серьезному вопросу как коронавирус тоже будет закрыта. Во всяком случае в печати нет ни количества коек, развернутых дополнительно, ни количества аппаратов искусственной вентиляции легких либо какой-то другой статистики, цифр, касающихся подготовки и борьбы с коронавирусом.

Есть одна косвенная цифра. На сессии Верховного народного собрания, которая рассмотрела в начале апреля бюджет страны на следующий год, расходы бюджета увеличиваются на 4,2 процента, а расходы конкретно на здравоохранение — на 7,4 процента.

Рост расходов на здравоохранение по сравнению с общим уровнем бюджетных расходов почти в два раза говорит, что очень серьезные меры в этом плане плане в общей системе здравоохранения будут предприняты и в дальнейшем.

Эта цифра единственная, которая позволяет судить о том, что государство будет предпринимать серьезные меры для улучшения ситуации, оснащенности медицинских учреждений, для производства соответствующего оборудования, в том числе масок, дезинфицирующих средств и так далее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев