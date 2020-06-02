Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

В КНДР есть всё, кроме коронавируса и свободы

Мир

В Северной Корее коронавируса нет, потому что границы на замке. С Южной Кореей — вне сомнения все двери забиты и даже заминированы. А вот как с как с Китаем? Всякие официальные контакты сейчас прекращены. Но поговаривают, что контрабанда остается. Так ли это? Как в Северной Корее живут люди? Достаточно ли там продуктов и товаров первой необходимости? Что может себе позволить северокореец со средним достатком? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Вождь КНДР умер (не умер). Что дальше?

Читайте начало интервью:

Есть ли коронавирус в КНДР

Закрытые границы и ограничение передвижения

— Александр Захарович, весь товарообмен между КНДР и КНР был прекращен сразу после появления в Китае Ковид-19. Но возможно ли, что на границе есть открытые участки, где переходят контрабандисты? Следовательно возможно появление коронавируса и в Северной Корее, как вы думаете?

— Товарообмен действительно был полностью прекращен. Сейчас, по некоторым свидетельствам, власти предприняли все меры для того, чтобы все контакты были сведены к минимуму. Причем с китайской стороны — тоже. Поэтому, если какая-то контрабанда и есть, то — самая мизерная, и вряд ли это способно оказать серьезное влияние на эпидемиологическую ситуацию.

К тому же в КНДР существенно ограничена свобода передвижения. Допустим, для поездки в столицу или даже в провинциальный город из какой-то деревни нужен специальный пропуск. Я думаю, что эти меры сейчас ужесточены и четко выполняются, чтобы исключить распространение коронавируса, если он появился в приграничных районах КНДР, на другие территории страны. Я не думаю, что эта проблема является там самой актуальной.

В Северной Корее не бедствуют

— Какая финансово-экономическая ситуации в Северной Корее? Там постоянно не хватало продуктов, а в 90-е годы даже был голод. Как северные корейцы живут сейчас, что они едят? Есть ли там люди со средним достатком, средний класс?

— Сейчас там ситуация уже достаточно нормальная. Это видно не только по официальным данным, но и по отзывам побывавших там. Я сам работал в КНДР некоторое время полтора года назад, посещал магазины, рынки, рестораны. Там действительно нет никакого дефицита, везде все необходимое есть.

До этого я работал в КНДР в конце 90-х и начале 2000-х годов. Тогда постоянно даже в ресторанах не было того, что значилось в меню. А сейчас — достаточно широкий выбор. Популярные точки общепита практически забиты молодежью, которая заказывает довольно обильную и приличную еду. Из этого можно сделать вывод, что большинство людей там, по крайней мере, не бедствует.

Я бы сказал, что наблюдается дефицит покупателей, поскольку цены, хотя и не заоблачные, но все-таки по их меркам весьма приличные. Зато все есть — любое мясо, птица, рыба, огромное количество продовольственных и промышленных товаров.

Учитываю специфику этой страны, я думаю, что такое насыщение рынка и существенное улучшение уровня жизни связано со съездом их Коммунистической партии, который прошел в 2016 году. А до этого их не проводили почти сорок лет, начиная с 1980 года.

Готовясь к этому съезду, видимо, руководство страны предприняло определенные усилия для насыщения продовольственного рынка. Ведь к съезду обязательно надо приходить с какими-то большими успехами — повышением благосостояния населения, улучшением условий жизни и прочими успехами везде и во всем.

Конечно, и потом эта линия продолжалась. Особенно в 18-м году очень возросло количество товаров народного потребления и продовольственных продуктов, произведенных в самой КНДР. Раньше это была в основном китайская продукция. Сейчас очень много делается уже именно внутри страны.

Ситуация в целом улучшается. Это подтверждает ООНовская статистка и даже южнокорейская. А там очень внимательно отслеживают все, что делается на Севере. И они вынуждены признать, что сельское хозяйство северян, несмотря на трудности, которые пришлись именно на эти годы, засухи и разные природные катаклизмы, существенно выросло.

— А какая средняя зарплата в Северной Корее? На что ее хватает?

— Я вам не скажу, да и никто, наверное, не скажет какая у них средняя заработная плата. И сама по себе она не даст представления об уровне жизни в этой специфической стране. Здесь надо учитывать, конечно, очень много факторов.

Средняя зарплата в каких-то отраслях и даже на отдельных особых предприятиях и учреждениях будет разная. Одна зарплата — на оборонных предприятиях, где во многом еще сохраняются пайки, потому что рабочий не может пойти торговать на рынок, потому что он производит, например, ракеты или какие-то другие важные вооружения.

Чтобы он качественно выполнял работу, у него обеспечение и отдых должны быть соответствующие, и контакты должны быть сведены к минимуму. Поэтому там в некоторых отраслях экономики сохраняется нормированное снабжение, государство оказывает помощь.

Люди, работающие в других отраслях, больше ориентируются уже на рынок. Естественно, северокорейских официальных данных у нас опять же нет, но западные источники утверждают, что чуть ли не половина северокорейцев пополняет свой продовольственный рацион на рынке.

Рынки там свободно действуют, и там есть все. В Пхеньяне я видел, что продавали, увы, даже живых собак. Выбор на рынках довольно большой, и при наличии денег, можно купить практически все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы кндр коронавирус уровень жизни северная корея александр жебин экономическая ситуация
Новости Все >
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на своей подруге
В Австрии дом Гитлера перестроят в отдел полиции
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
"Сброд и неудачники": Трамп прокомментировал протесты в Нью-Йорке
Муж Полины Гагариной перекрасился в блондина и начал публиковать стихи
В 2020 году доходы россиян снизятся на 5,2%
ВОЗ зафиксировала новую вспышку Эболы в Республике Конго
Серия видеоскетчей от ФАН продолжает взрывать соцсети
В Нью-Йорке продлили комендантский час
Последние материалы
В КНДР есть всё, кроме коронавируса и свободы
Мария Захарова: почему эвакуируемых регистрировали через "Госуслуги"
ИИ, который поможет военным
О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине
Политолог: есть три причины для голосования в июне
Если у вас в ноутбуке есть порт Thunderbolt, хакеры могут вас взломать
Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на своей подруге
В Австрии дом Гитлера перестроят в отдел полиции
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка

Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.

Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
США и Канада. Новости и аналитика
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Российский шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Новости Украины
Украина: судьбу Донбасса будем решать с Британией и США. Без России
Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов Наталия Красовская Куклы и кукловоды в мире современных медиа Наталия Красовская
Комментарии
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
НОД: с помощью коронавируса идет уничтожение неугодных США
"Сброд и неудачники": Трамп прокомментировал протесты в Нью-Йорке
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ