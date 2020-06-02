В КНДР есть всё, кроме коронавируса и свободы

В Северной Корее коронавируса нет, потому что границы на замке. С Южной Кореей — вне сомнения все двери забиты и даже заминированы. А вот как с как с Китаем? Всякие официальные контакты сейчас прекращены. Но поговаривают, что контрабанда остается. Так ли это? Как в Северной Корее живут люди? Достаточно ли там продуктов и товаров первой необходимости? Что может себе позволить северокореец со средним достатком? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Вождь КНДР умер (не умер). Что дальше?

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Есть ли коронавирус в КНДР

Закрытые границы и ограничение передвижения

— Александр Захарович, весь товарообмен между КНДР и КНР был прекращен сразу после появления в Китае Ковид-19. Но возможно ли, что на границе есть открытые участки, где переходят контрабандисты? Следовательно возможно появление коронавируса и в Северной Корее, как вы думаете?

— Товарообмен действительно был полностью прекращен. Сейчас, по некоторым свидетельствам, власти предприняли все меры для того, чтобы все контакты были сведены к минимуму. Причем с китайской стороны — тоже. Поэтому, если какая-то контрабанда и есть, то — самая мизерная, и вряд ли это способно оказать серьезное влияние на эпидемиологическую ситуацию.

К тому же в КНДР существенно ограничена свобода передвижения. Допустим, для поездки в столицу или даже в провинциальный город из какой-то деревни нужен специальный пропуск. Я думаю, что эти меры сейчас ужесточены и четко выполняются, чтобы исключить распространение коронавируса, если он появился в приграничных районах КНДР, на другие территории страны. Я не думаю, что эта проблема является там самой актуальной.

В Северной Корее не бедствуют

— Какая финансово-экономическая ситуации в Северной Корее? Там постоянно не хватало продуктов, а в 90-е годы даже был голод. Как северные корейцы живут сейчас, что они едят? Есть ли там люди со средним достатком, средний класс?

— Сейчас там ситуация уже достаточно нормальная. Это видно не только по официальным данным, но и по отзывам побывавших там. Я сам работал в КНДР некоторое время полтора года назад, посещал магазины, рынки, рестораны. Там действительно нет никакого дефицита, везде все необходимое есть.

До этого я работал в КНДР в конце 90-х и начале 2000-х годов. Тогда постоянно даже в ресторанах не было того, что значилось в меню. А сейчас — достаточно широкий выбор. Популярные точки общепита практически забиты молодежью, которая заказывает довольно обильную и приличную еду. Из этого можно сделать вывод, что большинство людей там, по крайней мере, не бедствует.

Я бы сказал, что наблюдается дефицит покупателей, поскольку цены, хотя и не заоблачные, но все-таки по их меркам весьма приличные. Зато все есть — любое мясо, птица, рыба, огромное количество продовольственных и промышленных товаров.

Учитываю специфику этой страны, я думаю, что такое насыщение рынка и существенное улучшение уровня жизни связано со съездом их Коммунистической партии, который прошел в 2016 году. А до этого их не проводили почти сорок лет, начиная с 1980 года.

Готовясь к этому съезду, видимо, руководство страны предприняло определенные усилия для насыщения продовольственного рынка. Ведь к съезду обязательно надо приходить с какими-то большими успехами — повышением благосостояния населения, улучшением условий жизни и прочими успехами везде и во всем.

Конечно, и потом эта линия продолжалась. Особенно в 18-м году очень возросло количество товаров народного потребления и продовольственных продуктов, произведенных в самой КНДР. Раньше это была в основном китайская продукция. Сейчас очень много делается уже именно внутри страны.

Ситуация в целом улучшается. Это подтверждает ООНовская статистка и даже южнокорейская. А там очень внимательно отслеживают все, что делается на Севере. И они вынуждены признать, что сельское хозяйство северян, несмотря на трудности, которые пришлись именно на эти годы, засухи и разные природные катаклизмы, существенно выросло.

— А какая средняя зарплата в Северной Корее? На что ее хватает?

— Я вам не скажу, да и никто, наверное, не скажет какая у них средняя заработная плата. И сама по себе она не даст представления об уровне жизни в этой специфической стране. Здесь надо учитывать, конечно, очень много факторов.

Средняя зарплата в каких-то отраслях и даже на отдельных особых предприятиях и учреждениях будет разная. Одна зарплата — на оборонных предприятиях, где во многом еще сохраняются пайки, потому что рабочий не может пойти торговать на рынок, потому что он производит, например, ракеты или какие-то другие важные вооружения.

Чтобы он качественно выполнял работу, у него обеспечение и отдых должны быть соответствующие, и контакты должны быть сведены к минимуму. Поэтому там в некоторых отраслях экономики сохраняется нормированное снабжение, государство оказывает помощь.

Люди, работающие в других отраслях, больше ориентируются уже на рынок. Естественно, северокорейских официальных данных у нас опять же нет, но западные источники утверждают, что чуть ли не половина северокорейцев пополняет свой продовольственный рацион на рынке.

Рынки там свободно действуют, и там есть все. В Пхеньяне я видел, что продавали, увы, даже живых собак. Выбор на рынках довольно большой, и при наличии денег, можно купить практически все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев