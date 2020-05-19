Иран противостоит США в Венесуэле. Это самоубийство?

Иран открыто помогает Венесуэле справится с бензиновым кризисом, какие цели он преследует?

Реакции США по поводу отправки золота в Иран правительством Венесуэлы

Танкеры Ирана везут Венесуэле бензин

Глава Южного командования США Крейг Фаллер в ходе видеоконференции на мероприятии, организованном Международным университетом Флориды, признал в понедельник, что Вашингтон внимательно следит за движением пяти иранских танкеров в Венесуэлу.

Они, предположительно везут бензин, так как в Венесуэле его дефицит из-за нехватки реагентов для крекинга нефти или изношенности НПЗ. Венесуэле приходится импортировать 200 тыс. барр./сутки бензина для удовлетворения внутреннего спроса. Действующие НПЗ загружены лишь на 10%, многие АЗС в стране закрыты.

Экономика Венесуэлы находится в трудном положении в связи с рухнувшими ценами на нефть и санкциями США, имеющими характер эмбарго на торговлю с Венесуэлой (кроме гуманитарной) и на предоставление ей кредитов и транзакций в долларах.

Южное командование США ждет "послезавтра"

Фаллер следующим образом ответил на собственный вопрос о том, каковы интересы Ирана в Венесуэле.

"Я полагаю, что они делают это для того, чтобы захватить часть территории наших соседей, и мы внимательно следим за этим с нашими союзниками ", — цитирует адмирала портал Infobae. com. "Это получение позиционного преимущества в нашем соседстве как способ противодействия интересам США", — добавил он.

По словам адмирала, Россия, Китай, Куба "подрывают демократию Венесуэлы изнутри", а чтобы способствовать ее восстановлению, Южное командование "сосредоточено на планировании и подготовке к "послезавтрашнему" падению чавистской диктатуры".

Однако Фаллер отрицал причастность к недавней попытке госпереворота в Каракасе с участием бывших венесуэльских солдат и двух отставных сотрудников спецназа США.

"Южное командование США и правительство США не имеют никакого отношения к этому неудачному событию, ноль", — сказал Фаллер.

Иран ответит на акт пиратства в Карибском море

Иран, в свою очередь, предупредил США от последствий вмешательства в доставку груза.

"Эти танкеры, перевозящие бензин, были заказаны правительством Венесуэлы, и данная торговля основывается на доброй воле обеих стран участвовать в традиционных международных обменах. Мы хотим обеспечить безопасность этих грузов от риска пиратства со стороны США, которым они занимались в прошлом ", — заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабиэй.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором предупреждал, что США направили войска в Карибское море с целью помешать доставке иранского топлива в Венесуэлу.

Тегеран и Каракас — давние союзники в борьбе за многополярный мир

Тегеран начал укреплять свои связи с Венесуэлой в начале 2000-х годов, особенно после того, как Махмуд Ахмадинежад стал президентом. Тегеран осознал, что его безопасность может быть связана только с ослаблением Запада в любой форме.

"Мы должны развивать надлежащее сотрудничество между развивающимися странами, чтобы вырваться из-под господства западных держав. Мы должны приложить коллективные усилия с целью создания новой международной независимой экономической системы, которая должна основываться на справедливости", — отмечал Ахмадинежад.

Договориться с США не удалось даже "умеренному" президенту Хасану Роухани, ядерная сделка была отменена, поэтому Иран продолжает тактику Ахмадинежада, естественно, делая ставку на Каракас, который разделяет антиамериканскую повестку дня. Так, Уго Чавес однажды сказал, что Иран и Венесуэла "объединятся и создадут многополярный мир".

Иран так же как и Венесуэла нуждается в доходах, поскольку санкции США, вспышка коронавируса и падение цен на нефть также опустошили его экономику. По данным разведывательной компании Kepler, в феврале экспорт сырой нефти из Ирана сократился до 250 000 баррелей в день. До того, как США вновь ввели санкции в отношении энергетического сектора в 2018 году, нефтяные компании Ирана экспортировали примерно в 10 раз больше. Предполагается, что Мадуро платит Тегерану золотом, однако Иран это опровергает.

Играть на чужой половине поля выгодно

Заметим, что у Вашингтона мало доступных инструментов, чтобы помешать сотрудничеству Ирана в области энергетики с Венесуэлой, поскольку почти все иранские и венесуэльские нефтяные компании уже включены в список санкций США. США сейчас угрожают наказать грузоотправителей и портовые власти, через которые следуют в Венесуэлу иранские танкеры.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Латинская Америка" РАН Владимир Травкин, американцы ищут "зловредные проявления" со стороны Ирана где угодно и интерпретируют любые действия, которые производят иранцы именно в таком ключе.

"Это всегда было и это всегда будет. Это было и при демократах, и при республиканцах, и эта линия будет продолжаться, потому что в Соединенных Штатах твердо убеждены, что Иран должен быть призван к порядку и должен не заниматься тем, что ему выгодно, а заниматься тем, что выгодно американцам", — сказал Владимир Травкин.

Эксперт не считает, что действия Ирана — это самоубийство. Наоборот, "это способ спастись от давления", потому что сотрудничество с латиноамериканскими государствами — это игра на половине поля соперника, резюмировал эксперт.

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