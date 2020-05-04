"Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом

Бывший американский "зеленый берет" взял на себя ответственность за воскресный рейд с территории Колумбии в Венесуэлу с целью захвата Николаса Мадуро.

Венесуэла - свидетельствует очевидец

"Операция Гедеон"

Об этом он заявил в видео, на которое ссылается агентство Associated Press (АР).

АР сообщает, что американский спецназовец Джордан Гудро, который прошел подготовку в тренировочном лагере в Колумбии, заявил в распространенном видео, что он возглавил "антимадуровский путч" под названием "Операция Гедеон".

В задачу его группы входило проникнуть в Венесуэлу "с тяжелым вооружением", в течение 96 часов захватить правительственные здания и арестовать президента страны Николаса Мадуро. Ставка была сделана на "деморализацию" в венесуэльской армии.

"Наши подразделения были задействованы на юге, западе и востоке Венесуэлы", — сказал Гудро. По его словам в операции было задействовано более 60 бойцов.

Наемник из американской ЧВК

Гудро участвовал в военных операциях США в Ираке и Афганистане. Бывший "зеленый берет" начал сотрудничать с венесуэльской оппозицией в феврале 2019 года, как руководитель частной военной компанией (ЧВК) Silvercorp USA, которая обеспечивала безопасность в приграничном колумбийском городе Кукута, через который проталкивалась "гуманитарная помощь" Венесуэле.

Также он участвовал в покушении на Мадуро в августе 2018 года с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщает АР.

В интервью журналистке из Майами Патриции Полео, пишет New York Post, спецназовец показал контракт на 8 страницах на сумму 213 миллионов долларов на сумму 213 миллионов долларов., подписанный самозванным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо и "двумя политическими советниками" Дональда Трампа в октябре прошлого года.

Журналистским расследованием АР установлено, что главным финансистом заговора был американский бизнесмен Роэн Крафт, потомок семьи миллиардера Крафта, который эти заявления категорически опровергает.

Что сообщает Каракас

Каракас сообщил, что в результате теракта погибли восемь человек. Скоростные катера прибыли из соседней Колумбии, планировалось "убить лидеров правительства" и создать хаос, заявил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол в комментариях по государственному телевидению в воскресенье.

Официальные лица сообщили, что высадились террористы на пляже в Ла Гуайра, примерно в 20 милях (32 километрах) от Каракаса. При задержанных были обнаружены перуанские документы, "оружие большого калибра", спутниковые телефоны, униформа и шлемы, "украшенные флагом США".

Спикер Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, заявил, что правительство в течение нескольких месяцев следило за участниками переворота.

"Мы знали все", — сказал он.

Сообщается, Соединенные Штаты и Колумбия "изучают" этот инцидент. Министерство иностранных дел Колумбии заявило, что обвинение было "необоснованным", и обвинило Венесуэлу в попытке "отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается народ Венесуэлы".

Справка. Силы специального назначения Армии США (англ. U. S. Army Special Forces (Специальные Силы Армии США), также широко известны как Green Berets "Зелёные береты") отборные подразделения Армии США, предназначенные для ведения партизанской войны и организации специальных операций (контрпартизанских, диверсионных, контртеррористических и так далее).

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