Власти США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и высокопоставленных правительственных чиновников в торговле наркотиками, сговоре с террористами и предложили многомиллионные вознаграждения за их аресты.
По данным газеты The Wall Street Journal, список "венесуэльских наркоторговцев", составленный в Вашингтоне, помимо самого Мадуро, включает:
Представление на арест президента Мадуро вынесено прокуратурой Нью-Йорка. Они расследовали "дело" 10 лет.
В обвинительном заключении, представленном сегодня, прокуроры обвинили г-на Мадуро, его покойного предшественника Уго Чавеса и других лидеров в их правительствах в сотрудничестве с военным наркокартелем и "революционными вооруженными силами" Колумбии, которые в США считают "террористической партизанской группой".
Исходя из заключений прокуратуры, Госдеп предложил в общей сложности $60 млн. за задержание и арест "обвиняемых":
В Госдепе считают, что именно под руководством Венесуэлы Каракас "уделял приоритетное внимание использованию кокаина в качестве оружия против Америки, наводнив США тоннами наркотиков в течение последних двух десятилетий, начиная с того момента, когда г-н Чавес стал президентом".
"Это экстравагантно экстремистский, вульгарный и жалкий акт. Коллекция грязных, лживых обвинений. Да еще и в подражание ковбоям Старого Запада назначили цену за головы революционеров, которые готовы сражаться с ними повсюду и продолжают избивать их. Ты несчастный человек, Дональд Трамп".
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