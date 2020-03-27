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Госдеп заочно приговорил Мадуро и назначил гонорар за его арест

Мир

Власти США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и высокопоставленных правительственных чиновников в торговле наркотиками, сговоре с террористами и предложили многомиллионные вознаграждения за их аресты.

По данным газеты The Wall Street Journal, список "венесуэльских наркоторговцев", составленный в Вашингтоне, помимо самого Мадуро, включает:

  • Диосдадо Кабельо, главу Учредительного собрания страны;
  • Владимира Падрино, министра обороны.

Прокуроры работали над делом 10 лет

Представление на арест президента Мадуро вынесено прокуратурой Нью-Йорка. Они расследовали "дело" 10 лет.

В обвинительном заключении, представленном сегодня, прокуроры обвинили г-на Мадуро, его покойного предшественника Уго Чавеса и других лидеров в их правительствах в сотрудничестве с военным наркокартелем и "революционными вооруженными силами" Колумбии, которые в США считают "террористической партизанской группой".

Почем нынче головы "наркобаронов"?

Исходя из заключений прокуратуры, Госдеп предложил в общей сложности $60 млн. за задержание и арест "обвиняемых":

  • за Мадуро — $ 15 млн;
  • за каждого из четырех других высокопоставленных нынешних и бывших должностных лиц — по $ 10 млн;
  • за одного из старших членов КРВС — $ 5 млн.

В Госдепе считают, что именно под руководством Венесуэлы Каракас "уделял приоритетное внимание использованию кокаина в качестве оружия против Америки, наводнив США тоннами наркотиков в течение последних двух десятилетий, начиная с того момента, когда г-н Чавес стал президентом".

Что ответил Мадуро

"Это экстравагантно экстремистский, вульгарный и жалкий акт. Коллекция грязных, лживых обвинений. Да еще и в подражание ковбоям Старого Запада назначили цену за головы революционеров, которые готовы сражаться с ними повсюду и продолжают избивать их. Ты несчастный человек, Дональд Трамп".

Темы госдеп сша николас мадуро президент венесуэлы
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