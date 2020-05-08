СМИ: Гуайдо готовил вооруженный переворот. Это факт

Члены венесуэльской оппозиции еще в октябре провели переговоры о сделке на $213 млн с небольшой охранной компанией из штата Флорида, чтобы для них подобрали наемников, способных вторгнуться в страну и свергнуть президента Николаса Мадуро.

Так заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своей виртуальной пресс-конференции в Каракасе.

В подтверждение своих слов Мадуро продемонстрировал документ, подтверждающий факт подготовки оппозицией вооруженного переворота с целью свержения президента Венесуэлы.

Об этом сегодня сообщает газета Washington Post. Издание опубликовало и сам документ.

Что это за документ

В нем говорится:

"группа поставщиков услуг будет консультировать и помогать партнерской группе в планировании и осуществлении операции по захвату/задержанию/удалению Николаса Мадуро (далее" основная цель"), удалению нынешнего режима и установке признанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо."

План, описанный в 42-страничном документе, содержит мельчайшие тактические детали, начиная от того, какие наземные мины развертывать и какие спецсредства использовать, но не дает никакого объяснения того, как небольшая группа коммандос могла бы одолеть сотни тысяч сил безопасности, которые остаются лояльными к правящей Социалистической партии.

Оппозиция от "вооруженного переворота" открещивается

"Пресс-служба Гуайдо, - пишет The Washington Post, - от комментариев отказалась".

Две основные оппозиционные партии: "Справедливость" и "Народная Воля", с которыми связан Хуан Гуайдо, в четверг опубликовали заявление, что

"демократические силы не поощряют и не финансируют повстанцев, вспышки насилия или военизированные группы, и призывают передать власть в стране переходному правительству".

Напомним, власти Венесуэлы на этой неделе арестовали более десятка человек, в том числе американцев, которые работают на компанию Silvercorp USA. Всех их обвиняют в попытке вторжения на территорию страны с целью захвата президента Мадуро.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что двое захваченных американцев выступили на государственном телевидении Венесуэлы в среду и четверг, рассказав о том,зачем они прибыли в страну.