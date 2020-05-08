Члены венесуэльской оппозиции еще в октябре провели переговоры о сделке на $213 млн с небольшой охранной компанией из штата Флорида, чтобы для них подобрали наемников, способных вторгнуться в страну и свергнуть президента Николаса Мадуро.
Так заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своей виртуальной пресс-конференции в Каракасе.
В подтверждение своих слов Мадуро продемонстрировал документ, подтверждающий факт подготовки оппозицией вооруженного переворота с целью свержения президента Венесуэлы.
Об этом сегодня сообщает газета Washington Post. Издание опубликовало и сам документ.
В нем говорится:
"группа поставщиков услуг будет консультировать и помогать партнерской группе в планировании и осуществлении операции по захвату/задержанию/удалению Николаса Мадуро (далее" основная цель"), удалению нынешнего режима и установке признанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо."
План, описанный в 42-страничном документе, содержит мельчайшие тактические детали, начиная от того, какие наземные мины развертывать и какие спецсредства использовать, но не дает никакого объяснения того, как небольшая группа коммандос могла бы одолеть сотни тысяч сил безопасности, которые остаются лояльными к правящей Социалистической партии.
"Пресс-служба Гуайдо, - пишет The Washington Post, - от комментариев отказалась".
Две основные оппозиционные партии: "Справедливость" и "Народная Воля", с которыми связан Хуан Гуайдо, в четверг опубликовали заявление, что
"демократические силы не поощряют и не финансируют повстанцев, вспышки насилия или военизированные группы, и призывают передать власть в стране переходному правительству".
Напомним, власти Венесуэлы на этой неделе арестовали более десятка человек, в том числе американцев, которые работают на компанию Silvercorp USA. Всех их обвиняют в попытке вторжения на территорию страны с целью захвата президента Мадуро.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что двое захваченных американцев выступили на государственном телевидении Венесуэлы в среду и четверг, рассказав о том,зачем они прибыли в страну.
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