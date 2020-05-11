Иран справился с эпидемией коронавируса и помогает другим странам. Скоро сможет поставлять на экспорт даже аппараты ИВЛ. Каким образом эта древняя страна выжила под мощным давлением США, практически в изоляции от всего мира? Как они при этом смогли совершить мощный экономический, технологический и социальный рывок? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог, иранист Маис Курбанов.
Читайте начало интервью:
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
— Маис, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на повторное предложение Трампа помочь Ирану с аппаратами сказал, что через несколько месяцев Иран станет экспортером аппаратов ИВЛ, поэтому не вмешивайтесь в наши дела. Иран действительно производит в большом количестве аппараты ИВЛ, которые сейчас так востребованы?
— Да, Иран сейчас производит аппараты ИВЛ для себя. Они сказали, через несколько месяцев будут производить их очень много и смогут помочь тем государствам, которые нуждаются.
Иранские ИВЛ-аппараты — на уровне европейских технологий. Они прошли все испытания, и было доказано, что они качественно и благоприятно действуют на здоровье больных.
Зариф отказался от американской помощи, потому что США только хотят показать всему миру, что мы Ирану хотим добра и помогаем, тут они хотят показать себя гуманными. Мохаммад Джавад сказал, что у нас теперь есть очень много своих медикаментов, которыми мы уже лечим даже детей.
Когда и не было санкций, мы это не производили и покупали у вас. После того, как вы объявили санкции, этих медикаментов не хватало Ирану, но вы нас совсем не жалели. Сейчас ваше предложение помощи — просто показные и коварные действия.
Зариф дал им понять, что они вообще просто недостойны того, чтобы с ними иметь дело, потому что во всех их действиях есть какие-то корыстные желания и подрывные цели.
— Маис, во внешней политике всегда корыстные желания. Государства на самом деле все-таки не склонны к настоящему гуманизму в отношении других стран.
— Почему?… — Вот Россия помогала Италии безвозмездно. Россия и сейчас помогает другим государствам. В Венесуэлу мы недавно пять тонн медикаментов отправили. Китай миллионами масок многим помогает.
— И Куба помогала. Но западная цивилизация точно не склонна к благотворительности.
— Коронавирус ясно показал, что мы все живем на одной планете настолько тесно, что мы — как одна семья, и никто не может избежать тех бед, которые сегодня рушатся на нас.
Коронавирус показал, что нужно жить честно, дружно и помогать друг другу, потому что даже если один человек останется в мире больным коронавирусом, он опять может заразить весь мир.
Во многих западных странах действительно идет эпидемия, но есть государства, в которых люди мало болеют, потому что там проводили вакцинацию от туберкулеза.
Можно избежать коронавируса, столько больных не было бы в России, если бы у нас, как в свое время было в Советском Союзе, делали эти прививки. Они оказались очень эффективны от Ковид-19.
К сожалению, здравоохранение не только в России, но и во всем мире подверглось таким изменениям, что просто-напросто многое отменили и сократили. Думали, что сейчас это не нужно, раз почти покончено с туберкулезом и другими ранее страшными массовыми болезнями. Значит, не стоит дальше тратить время и деньги, чтобы такие прививки делать.
Иран в этом деле — очень ответственен, все прививки у них всем вовремя делают. Поэтому детская смертность в Иране от болезни практически отсутствует. Там здравоохранение — очень дешево, это касается всех видов лечения и лекарств.
Это государство доказывает всему миру, что власти могут реально заботиться о своих гражданах, о всех людях, которые живут в этой стране. Государство там делает все, чтобы люди себя чувствовали в безопасности, жили в мире, спокойствии и благополучии.
В последние годы почти все придираются к Ирану, хотя Иран никому дорогу не пересекает и все время призывает все человечество к единению, к миру, к дружбе.
Американцы вводили санкции против Ирана, создали для этого коалицию и грозили всем остальным, чтобы подчинить его из-за его крайне важного геостратегического положения и большим запасам нефти. А сейчас нефть никому не нужна.
Саудовская Аравия сыграла неправильную игру. Россия сделала правильный выбор, чтобы саудитов на место поставить. Это же они, обрушив цены на нефть, во многом спровоцировали ослабление и разрушение Советского Союза. Теперь они таким же образом хотели разрушить и Россию.
ОПЕК призывает Россию сокращать добычу, а Мексика, Малайзия и другие государства, которые не являются членами ОПЕК, получается, могут производить нефть, сколько захотят.
Владимир Владимирович Путин всю эту игру понял вовремя и принял верные решения. А вся эта комбинация пошла еще с того момента, когда США и их пособники применили санкции против Ирана.
А то, что Иран был поставлен в такие условия и был вынужден отказаться от продажи нефти, сыграло ему на руку. Теперь он не зависит от продажи нефти, экономика и жизнь там — стабильна. Более того, иранцы теперь могут обеспечивать всем необходимым не только свое государство, но и помогать другим. Что они и делают.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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