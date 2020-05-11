Иран победил и COVID-19 и США

Иран справился с эпидемией коронавируса и помогает другим странам. Скоро сможет поставлять на экспорт даже аппараты ИВЛ. Каким образом эта древняя страна выжила под мощным давлением США, практически в изоляции от всего мира? Как они при этом смогли совершить мощный экономический, технологический и социальный рывок? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог, иранист Маис Курбанов.

Хроники COVID-19: Иран – санкции и пандемия

Читайте начало интервью:

Как один Иран победил COVID-19 и Запад

— Маис, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на повторное предложение Трампа помочь Ирану с аппаратами сказал, что через несколько месяцев Иран станет экспортером аппаратов ИВЛ, поэтому не вмешивайтесь в наши дела. Иран действительно производит в большом количестве аппараты ИВЛ, которые сейчас так востребованы?

— Да, Иран сейчас производит аппараты ИВЛ для себя. Они сказали, через несколько месяцев будут производить их очень много и смогут помочь тем государствам, которые нуждаются.

Иранские ИВЛ-аппараты — на уровне европейских технологий. Они прошли все испытания, и было доказано, что они качественно и благоприятно действуют на здоровье больных.

Иран дал США отлуп

Зариф отказался от американской помощи, потому что США только хотят показать всему миру, что мы Ирану хотим добра и помогаем, тут они хотят показать себя гуманными. Мохаммад Джавад сказал, что у нас теперь есть очень много своих медикаментов, которыми мы уже лечим даже детей.

Когда и не было санкций, мы это не производили и покупали у вас. После того, как вы объявили санкции, этих медикаментов не хватало Ирану, но вы нас совсем не жалели. Сейчас ваше предложение помощи — просто показные и коварные действия.

Зариф дал им понять, что они вообще просто недостойны того, чтобы с ними иметь дело, потому что во всех их действиях есть какие-то корыстные желания и подрывные цели.

— Маис, во внешней политике всегда корыстные желания. Государства на самом деле все-таки не склонны к настоящему гуманизму в отношении других стран.

— Почему?… — Вот Россия помогала Италии безвозмездно. Россия и сейчас помогает другим государствам. В Венесуэлу мы недавно пять тонн медикаментов отправили. Китай миллионами масок многим помогает.

— И Куба помогала. Но западная цивилизация точно не склонна к благотворительности.

— Коронавирус ясно показал, что мы все живем на одной планете настолько тесно, что мы — как одна семья, и никто не может избежать тех бед, которые сегодня рушатся на нас.

Планета — на всех одна, зараза — тоже

Коронавирус показал, что нужно жить честно, дружно и помогать друг другу, потому что даже если один человек останется в мире больным коронавирусом, он опять может заразить весь мир.

Во многих западных странах действительно идет эпидемия, но есть государства, в которых люди мало болеют, потому что там проводили вакцинацию от туберкулеза.

Можно избежать коронавируса, столько больных не было бы в России, если бы у нас, как в свое время было в Советском Союзе, делали эти прививки. Они оказались очень эффективны от Ковид-19.

К сожалению, здравоохранение не только в России, но и во всем мире подверглось таким изменениям, что просто-напросто многое отменили и сократили. Думали, что сейчас это не нужно, раз почти покончено с туберкулезом и другими ранее страшными массовыми болезнями. Значит, не стоит дальше тратить время и деньги, чтобы такие прививки делать.

Иран в этом деле — очень ответственен, все прививки у них всем вовремя делают. Поэтому детская смертность в Иране от болезни практически отсутствует. Там здравоохранение — очень дешево, это касается всех видов лечения и лекарств.

Это государство доказывает всему миру, что власти могут реально заботиться о своих гражданах, о всех людях, которые живут в этой стране. Государство там делает все, чтобы люди себя чувствовали в безопасности, жили в мире, спокойствии и благополучии.

Все — против Ирана, Иран обращается ко всем

В последние годы почти все придираются к Ирану, хотя Иран никому дорогу не пересекает и все время призывает все человечество к единению, к миру, к дружбе.

Американцы вводили санкции против Ирана, создали для этого коалицию и грозили всем остальным, чтобы подчинить его из-за его крайне важного геостратегического положения и большим запасам нефти. А сейчас нефть никому не нужна.

Саудовская Аравия сыграла неправильную игру. Россия сделала правильный выбор, чтобы саудитов на место поставить. Это же они, обрушив цены на нефть, во многом спровоцировали ослабление и разрушение Советского Союза. Теперь они таким же образом хотели разрушить и Россию.

ОПЕК призывает Россию сокращать добычу, а Мексика, Малайзия и другие государства, которые не являются членами ОПЕК, получается, могут производить нефть, сколько захотят.

Владимир Владимирович Путин всю эту игру понял вовремя и принял верные решения. А вся эта комбинация пошла еще с того момента, когда США и их пособники применили санкции против Ирана.

А то, что Иран был поставлен в такие условия и был вынужден отказаться от продажи нефти, сыграло ему на руку. Теперь он не зависит от продажи нефти, экономика и жизнь там — стабильна. Более того, иранцы теперь могут обеспечивать всем необходимым не только свое государство, но и помогать другим. Что они и делают.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев