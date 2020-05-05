Как один Иран победил COVID-19 и Запад

Что сейчас происходит в Иране? Почему там быстро победили эпидемию коронавируса? Почему ни острая инфекция, ни многолетнее давление и постоянные санкции не мешают Ирану добиваться успехов в самых разных сферах? В чем — главный секрет этой древней страны? На эти и другие вопросы главного редактора Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу ответил эксперт по Ближнему Востоку, политолог, иранист Маис Курбанов.

Хроники COVID-19: Иран – санкции и пандемия

— Маис, что происходит в Иране, как ведется борьба с коронавирусом? Сообщается, что там — очень сложная ситуация, но предпринимаются очень серьезные действия, подготовлены 10 тысяч медсестер и много врачей, необходимые больницы, поэтому уже есть значительные успехи. Насколько это все соответствует действительности?

— Иран — это удивительное государство. В последнее время весь мир занят эпидемией коронавируса. После Китая эта эпидемия сразу распространилась по Ирану. Иран практически уже справился с этой эпидемией. 75 процентов заболевших выздоровели.

Это — очень большое достижение иранского здравоохранения. Карантин снят, иранский народ уже работает, хотя еще не в полном масштабе.

Запад во время эпидемии прессовал Иран санкциями, Иран предложил помощь

Когда в Иране была эпидемия, одновременно действовали максимальные санкции, которые никогда к другим государствам в таком масштабе не применялись. Они не сняты и сейчас.

Иран неоднократно обращался в Международный валютный фонд, чтобы им помогли. Никакой помощи не было. Недавно американцы решили дать какой-то аппарат, но иранцы сказали: это вам самим нужнее, потому что у вас уже очень много больных, а мы уже справились, и если нужно, вам поможем.

Иран показал всему миру, что их здравоохранение — сильное, эффективное и организованное. Оно может справиться с любой эпидемией.

Кроме того даже в таком сложном положении Иран запустил спутник на орбиту. Первое государство Ближнего Востока самостоятельно сделало это.

Реальное единство власти и народа Ирана

Иран доказывает, что этот народ может сделать очень много, и пусть их недоброжелатели не радуются, что с ними все кончено. Иранский народ сплотился вокруг своего руководства, особенно вокруг Рахбара Хаменеи, взялся за это дело, проблема — уже решена.

Хотя другие государства с ней бьются и не справляются, даже самые развитые европейские государства тяжело справляются, а Иран уже справился. Опасность уже миновала, все уже позади.

— Сейчас многие эксперты говорят, что в Европе и других развитых государствах эта эпидемия показала общую несостоятельность неолиберализма. Проблема в том, что такая система здравоохранения показала свою неэффективность. Важно, чтобы была классическая организация медицины, которая предусматривает все вызовы, учитывает все риски.

В Иране есть очень хорошие, в том числе уникальные, лекарства и препараты, которых больше вообще нигде в мире нет. К сожалению, их невозможно экспортировать как раз из-за санкций. Расскажите про это.

— Против России применялись санкции в области медицины и фармакологии, они были направлены на то, чтобы современные медикаменты были недоступны или стали более дорогими.

Ирану санкции — не помеха

Но как раз во время действия этих санкций Иран начал обеспечивать Россию лекарствами. Я сам был на одном мероприятии по процедуре заключения этого договора.

Во время эпидемии народ играет большую роль, и очень важно насколько народ поддерживает своих руководителей и следует их указаниям. Иранский народ очень хорошо это понимает.

Есть государства, где нужно было насильно заставлять людей сидеть дома. Иран — из тех государств, в котором никого не штрафовали, они слушали своих руководителей и сидели дома до окончания опасности. Иранцы с пониманием отнеслись ко всем этим мероприятиям. Если нужно было куда-то идти, все были в масках, соблюдали все меры безопасности.

После того, как опасность миновала, люди начали уже активно действовать, потому что сейчас — время посева, нужно много работать, потому что, если не поработаешь, на следующий год урожая не будет.

Иран лечит соседей

Иранское здравоохранение, конечно, проявило себя на высшем уровне. Поэтому теперь миллионы людей из государств, которые находятся вокруг Ирана, в том числе из бывших советских республик — Грузии, Армении, Азербайджана, едут в Иран лечиться, потому что здесь это можно сделать дешево и качественно. Это — уже не секрет.

Против них тоже стараются санкции применять, но несмотря на это, люди вывозят лекарства в свои государства. Эти лекарство помогают очень эффективно.

Ведь Иран — это страна Али Ибн Сина и Авиценны, у них и народная медицина тоже очень сильно развита, они могут лечить без всякой химии, и они так практически и делают. У них — хирургическая наука на очень высоком уровне.

Иранцы могут гордиться своими достижениями. Несмотря на сорокалетние санкции, они не просто выдерживают, а идут впереди многих государств в мире во многих областях. В данный момент они помогают тем государствам, которые страдают от эпидемии коронавируса.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев