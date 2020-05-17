Конрад Ренкас: о карантине и других проблемах Польши

Эксперт Европейского геополитического исследовательского центра, политолог из Польши Конрад Ренкас в беседе с главным редактором "Правда.Ру" Инной Новиковой рассказал о ситуации с пандемией в Польше.

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Коронавирус страшен. Но что будет с экономикой?

— По сравнению с ситуацией в других странах, в Польше ситуация позитивная. Не более 15 тысяч заболевших, менее 750 смертей. Наше правительство подносит, что это их эффект, их эффективной, самой строгой политики, самих строгих. Да, это, конечно, success. Но эпидемиологи, врачи, аналитики скажут, что это не совсем правда. С самого начала было ясно, что это не будет такой большой проблемы, как в Италии, как в других странах Евросоюза. У нас нет никаких иммигрантов, никаких трансферов из Азии, из Африки из других стран. Просто мы — периферия Европы. Конечно, нет. Тогда, как я и сказал, это правила очень строгие. В Евросоюзе мы одна из стран с самыми твердыми правилами. У нас карантин, обязательство носить маски на улицах. Думаю, что обычные люди устали. Сначала был большой энтузиазм. Поддержка правительства — 70 процентов. Так не было никогда. Но после двух месяцев люди стали смотреть более ясно. Мы боимся коронавируса, а что будет с экономикой? Там теперь самые большие проблемы.

Когда начался коронавирус, правительство закрыло все с первого дня, но как зарабатывать? Мы не знаем. После двух месяцев у нас никакой поддержки нет.

— Вообще никакой?

- Правительство обещало всем, кто не работал. Знаете, например, как мы смотрим на Великобританию?

Великобританию очень критиковали за отношение к коронавирусу, но с первого дня 80% всех налогов было внесено, все сотрудники получили деньги от правительства, не от компании, в которых они работали.

Это реальная поддержка. В Польше после двух месяцев мы только слышим обещания. Никакой поддержки нет. Небольшие польские магазины закрыты, но гипермаркеты, которые в руках западных корпораций, они все открыты. Для них это бизнес века — нет никакой конкуренции, нет польского бизнеса, всем нужно идти в западные гипермаркеты. Закрыты все польские пункты по торговле, по бизнесу, но для западных корпораций, для больших корпораций нет никаких запретов.

Поляки начинают думать, кто зарабатывает на этом кризисе.

Это будет катастрофа для польской экономики, потому что у нас нет польской экономики. По экономике мы — только часть великой Германии. Наши компании, наши автозаводы — они не наши, а германские. У нас нет финансового сектора. Все большие банки в руках западного капитала. То, что случилось в Польше, это эффект нашего открытия. Мы открыты для коронавируса, мы открыты для западной экономики, для западной эксплуатации и колонизации Польши. Это доказывает, что ничего пандемия не изменила.

Евросоюза нет. Нормальные люди видят, что в этом кризисе только две страны оказывают гуманитарную помощь, идут с помощью к другим странам как честные интернационалисты — это Россия и Китай. Поэтому наша американская партия и наша европейская, германская партия начали пропаганду, что это российско-китайская провокация. Коронавирус создали китайцы. Российская помощь Италии — это

ложь,

фальшь,

это не помогло ничем.

Конечно, мы видим, как Варшава политически и дипломатически зависит от американцев.

Для нормальных людей, думаю, это очень важный элемент, что Россия работает по линии интернационализма, гуманитарной помощи и солидарности между народами.

Польша, Россия и другие

— Италия обижена на Евросоюз и на Америку. Действительно помогали только Россия и Китай. В Польше есть обиды на Евросоюз или там по-прежнему обиды все больше на Россию?

— Это важный элемент, потому что польско-американская партия "Право и справедливость", которая у власти, говорит о Евросоюзе, что они не помогли, что мы платили миллиарды долларов в Брюссель, а от них никакой помощи в Польшу не идет. Первый раз через 10 лет есть кандидат на выборах в Польше, который сказал про Брексит, что сделаем, как британцы. Конечно, это элемент также американской пропаганды. Мы все знаем, что Дональд Трамп хочет построить новую Европу, только более близкого союзника Америки, чем британцы.

— Власти в Польше смотрят, чего хотят люди, и объявляют те меры карантина, которые люди поддерживают. Странно, люди хотят гулять, не зная ситуацию в полной мере. У нас люди хотят одно, а власти вводят другие правила. Наверно, это оправдано.

— Поляки говорят, что любят только свободу. Теперь все изменилось. Я думаю, что самые строгие регуляции были внесены, потому что люди так хотели. До полного карантина многие звонили в полицию, писали в СМИ про соседа, который вышел выгулять собаку, с требованием закрыть всех в квартирах. Было такое. Месяц назад польский министр здравоохранения Шумовский сказал: "Зачем носить маски? Маски — это для больных. Всем они не нужны".

Теперь даже сам министр Шумовский говорит: "Надо носить маски всем". Я не врач, не эпидемиолог. Я не знаю, что нужно делать для улучшения эпидемиологической ситуации, но я вижу пропагандистский эффект.

Они смотрят, сколько процентов людей за карантин, ага, 75% — дадим карантин. 65% хотят носить маски, конечно, будут маски. И когда будет за карантин 40% — карантин окончится. В Польше были закрыты парки, когда было меньше двух тысяч случаев. Когда их открыли, стало более трех тысяч случаев.

— У вас парки открыты? Гулять можно?

— Парки открыты. Гулять нельзя. Открыли парки — это помощь для бизнеса.

У нас есть такая шутка: парки только потому открыли, чтобы бизнесмены пошли туда искать деревья, чтобы повеситься.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер