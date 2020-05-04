Никулин: Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу

Китай выбрал неправильную линию защиты в информационной войне с Западом по вопросу происхождения коронавируса, считает военный эксперт Игорь Никулин.

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США: вирус убежал из лаборатории Уханя

Официальные лица США усиливают давление на Китай, все чаще заявляя, что коронавирус SARS-CoV-2 вырвался из лаборатории в Ухане, где природный штамм изучался не как биологическое оружие, а с целью соперничества с вирусологической наукой США.

Это противоречит утверждениям Пекина, что вирус передался от животного к человеку случайно при контакте с дикими животными на продовольственном рынке.

Высокопоставленный источник в разведке сообщил Fox News в субботу, что большинство (до 70-75 процентов) из 17 американских спецслужб считают, что это вирус вышел из вышеупомянутой лаборатории, остальные воздерживаются, поскольку явных доказательств нет.

Версию об искусственном происхождении инфекции, например, не поддержали в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что эта служба не придала значение вирусу, доложив ему лично, что он не является "таким уж смертельным". Трамп сослался не "некомпетентность руководства" Бюро в январе 2020 года.

Однако, еще 9 марта Трамп сам продолжал преуменьшать угрозу коронавируса, сравнивая ее с гриппом, несмотря на предостережения экспертов общественного здравоохранения против такого сравнения.

Китай скрывал последствия?

В воскресенье давление на Китай увеличилось. Так, англосаксонское разведывательное сообщество "Пять глаз" в австралийской газете The Daily Telegraph сообщило, что еще в начале декабря 2019 года китайские власти знали о передаче коронавируса от человека человеку, но "отрицали это вплоть до 20 января 2020 года". Напротив, Пекин затыкал рот своим врачам, пытавшимся высказываться на эту тему, некоторые из них — "исчезли".

3 января Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса нового типа и не публиковать соответствующую информацию. При этом китайские власти сразу ввели жесткий запрет на распространение информации в соцсетях по определенным ключевым словам, говорится в докладе.

Агентство Associated Press (АР), в свою очередь, подтвердило со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS), что "почти весь январь" Китай скрывал от Всемирной организации здравоохранения данные об опасности коронавируса, в то же время увеличив импорт защитных масок, хирургических халатов и перчаток. По данным американской разведки, изменения в составе импорта Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сожалеет об отсутствии сотрудничества со стороны китайских властей, чтобы пролить свет на происхождение пандемии. "Они продолжают препятствовать доступу (в Уханьскую лабораторию) лучших западных врачей", — заявил он.

"Мы должны быть в состоянии зайти туда. У нас до сих пор нет образцов вирусов, которые нам нужны. Китай известен своей склонностью заражать мир и использовать некачественные лаборатории. Это не первый случай, когда миру угрожают вирусы из китайских лабораторий", — добавил Помпео.

К воскресенью более 1,1 миллиона человек в США были заражены этим вирусом и более 67 000 умерли, согласно последним данным из Университета Джона Хопкинса .

Вирус был создан в лаборатории США

Экс-член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин "вполне допускает", что Китай "мог скрывать что-то", так как "китайцы и вся их цивилизация достаточно закрытая".

По его мнению, это не отменяет тот факт, что гибридный вирус создан в лаборатории в США, отметил эксперт для "Правды.Ру", ссылаясь на публикацию в журнале Nature.

"Этой публикации пять лет и на нее уже тысячи перепостов и тысячи комментариев, поэтому ее спрятать и убрать уже ни у кого не получится. Американцы пытаются делать вид, что они не знают об этой публикации. Ну, пусть пытаются. Им ничего другого не остается", — сказал Игорь Никулин.

По его словам, многие эпидемии действительно приходили из Китая в Европу, "потому что специфика климата такая, что и чума, и корь, и оспа, и многие другие опасные заболевания там вспыхивают время от времени, но это не отменяет существования 400 американских военно-биологических лабораторий по всему миру и то, что американцы тратят на эти исследования миллиарды долларов".

"И поэтому американцы, в любом случае, будут первыми подозреваемыми, что бы где бы ни случилось до тех пор, пока они не подпишут протокол о механизмах контроля над подобными исследованиями", — отметил эксперт.

Нужны меры доверия

Игорь Никулин считает, что исправить ситуацию "большого недоверия " в мире можно только мерами доверия, как было в конце 80-х, все 90-е годы, когда была трехсторонняя рабочая группа по соблюдению Конвенции по биологическому и токсинному оружию от 1972-го года. В нее входили США, Великобритания и Россия.

"И если возникали вопросы, то тогда специалисты выезжали и на месте расследовали тот или иной инцидент. Но в 2001 году американцы и британцы вышли фактически из соглашения", — отметил эксперт .

Китай выбрал неверную линию защиты

Игорь Никулин сожалеет, что Китай выбрал неправильную линию защиты.

"Им надо было четко признать, что, скорее всего, этот вирус создали американцы, и американцы же им его и подбросили после того, как в 2014-м году Барак Обама ввел мораторий на исследования по усилению патогенности вирусов SARS, MERS, гриппа и других. Глобальный замысел был в том, чтобы перенести эти исследования не территорию Китая, чтобы потом обвинить Китай во всех тяжких грехах", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что конфликт должен завершиться подписанием механизма контроля, конвенции "О запрещении биологического и токсинного оружия".

"Без этого мир всегда будет под угрозой появления новых опасных бактерий и вирусов. То есть, если нет полиции, то никто не будет соблюдать закон", — сделал вывод Игорь Никулин.

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