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Автор Любовь Степушова

Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса

Мир » Азия » Южная Азия

На обвинения в способствовании пандемии коронавируса Китай ответит сворачиванием торговли с Западом. Это решение политическое, и Россия от него выиграет.

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США: Китай ответит за "уханьский вирус"

Дональд Трамп постоянно указывает на Китай как на прямого виновника коронавирусной инфекции.

Он называет вирус "китайским" или "уханьским" и критикует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за пропаганду китайского опыта в борьбе с пандемией и даже в этой связи грозит приостановить финансирование организации.

Трамп заявил в Twitter, что его администрация на этой неделе обсудит ВОЗ "очень подробно", добавив, что он не хотел идти дальше в репрессивных мерах, пока "не было всех фактов".

Конгресс не отстает от президента в праведном гневе. Так, есть двухпартийный консенсус по антикитайским законопроектам. Один из них осуждает замалчивание фактов и обвиняет Пекин в распространении вируса, а другой требует, чтобы Китай закрыл свои рынки, на одном из которых якобы возникла короновирусная инфекция в результате передачи вируса от животного.

Сенатор Том Коттон заявил на выходных, что пришло время "изолировать Китай от цивилизованного мира", цитирует The Washington Post. В американской прессе появились призывы привлечь Пекин к суду.

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Так, правительство Японии выделило как минимум 2 миллиарда долларов, чтобы побудить свои компании перевести производственные цепочки поставок из Китая. Некоторые чиновники в правящей партии Индии BJP и ее аудитория в соцсетях поддержали риторику "китайского" вируса.

Сын президента Бразилии, депутат Эдуарду Болсонару написал в Twitter:

"У вины за глобальную пандемию коронавируса есть имя: Коммунистическая партия Китая".

Разразился дипломатический скандал. В той или иной мере мнение Трампа поддерживают власти Германии и Великобритании.

У травли Китая две задачи

Обвинения в адрес Китая помогают западным политикам:

  • Найти виновного в тех огромных жертвах, которые они сейчас несут во время пандемии. На самом деле, это Запад не подготовился к распространению вируса, это его системы здравоохранения не соответствуют заявленной гуманистической роли "государства процветания" или хотя бы "социального государства".
  • Навсегда "закрыть Китай" как стратегического противника и не дать ему возможность выйти из экономического спада, учитывая, что экономика Пекина все еще во многом экспортно-ориентирована именно на Запад. Собственно, Трамп уже это начал делать до пандемии своими торговыми войнами с Китаем.

Итог налицо: по данным Главного таможенного управления КНР (ГТУ), за первый квартал 2020 года сильнее всего экспорт из Китая упал в Великобританию — на более чем 30% (в долларовом эквиваленте), затем в Канаду — на 25, 9%, США — на 25, 2%, Германию — на 20%, ЮАР — на 19, 9%.

Ответ Китая — усиление национализма и выход на других партнеров

Китай отвечает усилением национализма, кампанией: "иностранцы — это мусор", а внешне — переориентацией на торговлю с другими странами.

Так, по данным ГТУ, основными бенефициарами в расширении экспорта на китайский рынок стали в долларовом эквиваленте:

  • Вьетнам — увеличение на 30, 8%,
  • Россия — 17, 3%,
  • Малайзия — 10, 5%,
  • Индонезия — 9,7%.

Экспортные товары России в Китай — это сырьевые товары, и этот рост выглядит явно политически обоснованным на фоне мирового падения цен на углеводороды.

При этом импорт в Китай сократился из:

  • Канады на 37, 5 %,
  • Гонконга — 31, 8%,
  • Франции — 23, 8%,
  • Германии — 11 %,
  • США — 9, 2%,
  • Великобритании — 8, 3 %.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки возложить на Китай материальную ответственность за распространение коронавируса COVID-19 недопустимы и неприличны.

"Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась, и якобы кто-то кого-то вовремя не проинформировал… Знаете, это переходит всякие пределы и всякие приличия", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

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