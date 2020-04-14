На обвинения в способствовании пандемии коронавируса Китай ответит сворачиванием торговли с Западом. Это решение политическое, и Россия от него выиграет.
Дональд Трамп постоянно указывает на Китай как на прямого виновника коронавирусной инфекции.
Он называет вирус "китайским" или "уханьским" и критикует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за пропаганду китайского опыта в борьбе с пандемией и даже в этой связи грозит приостановить финансирование организации.
Трамп заявил в Twitter, что его администрация на этой неделе обсудит ВОЗ "очень подробно", добавив, что он не хотел идти дальше в репрессивных мерах, пока "не было всех фактов".
Конгресс не отстает от президента в праведном гневе. Так, есть двухпартийный консенсус по антикитайским законопроектам. Один из них осуждает замалчивание фактов и обвиняет Пекин в распространении вируса, а другой требует, чтобы Китай закрыл свои рынки, на одном из которых якобы возникла короновирусная инфекция в результате передачи вируса от животного.
Сенатор Том Коттон заявил на выходных, что пришло время "изолировать Китай от цивилизованного мира", цитирует The Washington Post. В американской прессе появились призывы привлечь Пекин к суду.
Так, правительство Японии выделило как минимум 2 миллиарда долларов, чтобы побудить свои компании перевести производственные цепочки поставок из Китая. Некоторые чиновники в правящей партии Индии BJP и ее аудитория в соцсетях поддержали риторику "китайского" вируса.
Сын президента Бразилии, депутат Эдуарду Болсонару написал в Twitter:
"У вины за глобальную пандемию коронавируса есть имя: Коммунистическая партия Китая".
Разразился дипломатический скандал. В той или иной мере мнение Трампа поддерживают власти Германии и Великобритании.
Обвинения в адрес Китая помогают западным политикам:
Итог налицо: по данным Главного таможенного управления КНР (ГТУ), за первый квартал 2020 года сильнее всего экспорт из Китая упал в Великобританию — на более чем 30% (в долларовом эквиваленте), затем в Канаду — на 25, 9%, США — на 25, 2%, Германию — на 20%, ЮАР — на 19, 9%.
Китай отвечает усилением национализма, кампанией: "иностранцы — это мусор", а внешне — переориентацией на торговлю с другими странами.
Так, по данным ГТУ, основными бенефициарами в расширении экспорта на китайский рынок стали в долларовом эквиваленте:
Экспортные товары России в Китай — это сырьевые товары, и этот рост выглядит явно политически обоснованным на фоне мирового падения цен на углеводороды.
При этом импорт в Китай сократился из:
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки возложить на Китай материальную ответственность за распространение коронавируса COVID-19 недопустимы и неприличны.
"Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась, и якобы кто-то кого-то вовремя не проинформировал… Знаете, это переходит всякие пределы и всякие приличия", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.
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