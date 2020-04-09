COVID-19 — биологическое и идеологическое оружие США

Пандемия коронавируса набирает обороты. Болезнь стремительно распространяется, количество смертей растет. Но это — далеко не самый большой ужас в истории человечества. Многие прошлые эпидемии выкашивали сотни миллионов людей. Да и сейчас многие обычные, всем знакомые и привычные заболевания приносят намного больше смертей. Почему истерия разразилась и нагнетается именно вокруг COVID-19? Вероятно потому, что это — первое в истории человечества применение биологического оружия массового уничтожения.

Почему такая паника вокруг короновируса

И вот это — действительно страшно… И еще страшнее — ЧТО из подобного арсенала может быть применено в дальнейшем и к чему привести. Кто и почему пошёл на такое сатанинское действо? Обо всем этом и многом другом в эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Читайте начало интервью:

Коронавирус уже изменил весь мир

Если бы не вирус, Китай уже потеснил бы США

Сначала вирус действовал только на китайцев, потом он был модернизирован

— Валерий Михайлович, вы считаете, что кто-то из США специально распространил коронавирус в Китае. Но вы также верно заметили, там живут живут, они ездят за границу, туда приезжают люди.

— Сначала это был только китайский вирус, болели только китайцы. Европейцы не болели этим вирусом.

— А как можно сделать такое?

— Это же химия: берется формула, меняется одно соединение, добавляется другое соединение.

— Получается, что когда в Ухане появился этот вирус, он был уже модернизирован на европейцев?

— Он был модернизирован и дальше начали болеть европейцы. Мы сейчас выстраиваем гипотетическую картину, у нас нет доказательств, мы исходим из открытой информации, анализируем ее, суммируем и делаем какие-то умозаключения. Да, это из разряда конспирологии, но конспирология рано или поздно обретает доказательства и становится данностью.

Часто бывает уже поздно, когда эти доказательства будут обретены человечеством и все это будет доказано. Так и сейчас происходит — вирус вышел за пределы Китая, им массово заражаются в Италии, в Германии и вообще практически везде есть больные.

— А где этот вирус модифицируется?

— Где-то модифицируется какими-то специалистами. Это возможно везде, где есть американские лаборатории. А они есть повсюду, по всему миру. Китай окружен американскими лабораториями, где разрабатывается биологическое оружие. Такие лаборатории есть и у границ с Россией. Они есть на Украине, в Грузии и так далее.

США уже давно работает с биологическим оружием, разрабатывает те или иные биологические формы, с помощью которых осуществляет военную агрессию. Что такие американские лаборатории есть — уже давно не секрет. Это — доказанный факт. Когда вирус заражает уже всю Европу и даже США, это — явный повод предъявить Трампу, но когда?… Вот тут надо выбрать момент.

Если Трамп будет набирать очки и становиться лидером американской выборной кампании и демократы поймут, что они проигрывают, это будет хороший повод и достаточное основание предъявить Трампу доказательства того, что это Трамп запустил коронавирус. Если бы он ударил не только по китайцам, может быть, ему бы даже и в плюс зачлось в его выборной кампании, но ударило по Европе и по самим США.

И теперь его противники вполне могут сказать: посмотрите, какой Трамп негодяй, он выпустил джина из бутылки, этот джин поразил не только китайцев, но и европейцев, и даже нас — американцев, исключительную нацию. И вот это уже — все. После такого обвинения, конечно, Трампу претендовать на победу, оправдываться будет очень сложно.

COVID-19 — это американский вирус, это — американская игра

— Демократы, конечно, очень не любят Трампа, но будут ли они собственную страну подставлять под такой удар?

— Это уже вопрос как бы внутренней этики — насколько они готовы так действовать и поступиться победой кандидата от демократов, допустив Трампа еще на один срок в качестве президента, или они готовы идти до конца и сносить Трампа любой ценой. А мы слышим все чаще заявления из демократических рядов, что Трампа нужно остановить любой ценой. Тот же Блумберг сказал, что он не пожалеет никаких денег и готов все просто пустить.

Там огромное количество представителей так называемых демократических, а на самом деле, либеральных элит внутри США, готовых остановить Трампа любой ценой. И вот тут — уже вопрос цены.

Сколько в Америке зараженных? По всему миру умерших от коронавируса десятки тысяч. Но это — вообще ничто по сравнению с теми эпидемиями гриппа, которые в предыдущие исторические этапы выкашивали.

— Испанка — 500 миллионов заболело, 100 миллионов умерло.

— Да. Даже более легкие формы гриппа выкашивали миллионы людей по всему миру, но никакого ажиотажа, никакой истерики, никакого передела мира не происходило. Коронавирус — всего несколько тысяч погибших, а посмотрите — какая истерия! Здесь явно помимо собственно самих умерших есть какие-то более серьезные, скажем так, надежды на этот коронавирус.

— Надежды? Или опасения?

— Да, надежды. С этим были связаны надежды тех структур, которые инициировали коронавирус. Опасения — уже у всего остального человечества, как столкнувшегося со следствиями.

Но уже ясно, и я предлагаю зафиксировать, что это — американский вирус, это — американская игра.

Во многом она связана не только с тем, чтобы удержаться Америке на первой позиции экономического лидера, отбросив Китай далеко назад, но и с внутриполитическими разборками американских элит. И вот этот вирус и его распространение, и то, что он оказался в США — будет хорошим поводом сбить Трампа, не допустить его ко второму сроку президентства.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев