Если бы не вирус, Китай уже потеснил бы США

Пандемия коронавируса: количество смертей растет. Почему он начался именно в Китае и только в Китае? Почему потом перекинулся на белых людей? Как теперь будут выпутываться США? И почему выяснить правду помогут непримиримые противоречия в их элите? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Почему такая паника вокруг короновируса

Читайте начало интервью:

Коронавирус уже изменил весь мир

— Валерий Михайлович, вы считаете, что коронавирус изначально был использован против Китая, скорее всего, группой Трампа. Но как американцы запустили его в Ухане?

— Мышь запустили на рынок.

— А как они эту мышь доставили в Ухань?

— Ухань же не закрытый город, не обтянутый колючей проволокой, там живут разные люди — не только китайцы. Там живут европейцы, американцы, которые перемещаются по всему миру. Мышь, зараженная коронавирусом, каким-то образом оказалась на этом рынке.

— И в кастрюле.

— Да, съедена, и от этого вирус разошелся. Это — не какая-то эксклюзивная аналитика. Китайские официальные государственные структуры, представитель МИДа Китая открыто обвиняет США в том, что коронавирус был инициирован из США.

Всё тайное США станет явным

— А США не отвечают, молчат.

— А США говорят: "А докажите. А вы не докажете, значит, это — конспирология".

— Почему именно США?

— Есть предпосылки к такому выводу. Есть ряд доводов, пусть косвенных, но складывая их, можно прийти к этому умозаключению. Вот в чем особенность конспирологии? Многие относятся к ней несерьезно. Это — наука о заговорах. Заговор существует, но не может быть доказан документально — в суде нельзя доказать, что за заговором стоят такие-то лица, сделать какие-то действия и так далее.

Но любое действие часто со стороны Соединенных Штатов Америки представляло собой заговор, который невозможно было доказать, по крайней мере, сразу.

Когда Колин Пауэлл тряс пробиркой и говорил, что оружие массового поражения существует в Ираке, поэтому мы сейчас наносим по Ираку удар, любые обвинения в адрес США, что это незаконно, вы все придумали, были бы из разряда конспирологии. Но потом они были доказаны. Так же и это. Это будет доказано потом, что американцы стояли за многими вещами и там. Это потом всплывает.

— Уже все прекрасно понимают, что американцы стоят за многими ужасными вещами по всему миру. Вот какую страну не бери, везде, где есть их интересы (а они практически везде) там происходят всякие гадости.

— Да, но доказать это невозможно, поэтому — конспирология, а к ней многие относятся несерьезно.

— А бомбежка Югославии и другие военные операции без всяких санкций?

— Это — очевидно, они этого не скрывали, они это сделали демонстративно, без санкций.

— Убийство Каддафи.

— В Ливии Каддафи убили террористические сети, которые были созданы при участии США, профинансированы ими. Вся эта машина революционная была ими запущена. Это практически уже доказано, и новые доказательства собираются постепенно. Кстати, теракты 11 сентября 2001 года тоже не могли произойти так, как их подают Соединенные Штаты Америки, без участия американских спецслужб. Прямых доказательств против них пока нет, но косвенных уже очень много.

Теперь Китая, претендующего на первую позицию в экономике, уже не существует в результате коронавируса. А доказательства того, причастен к этому был Трамп или группа Трампа, или группа Американской консервативной партии, пока нет, но они будут потом.

Но совершенно понятно, что если бы Америку вытеснили на вторую позицию, на этом бы закончилось американское глобальное могущество, потому что на вере, что США — номер один, зиждется вера в американский доллар, а на нем зиждется возможность печатать неограниченное количество долларов и производить доллар в цифровом формате в любых количествах. На этом зиждется военное могущество.

Противоречия в элите США выявят виновников применения коронавируса

Если бы Китай реально потеснил США и сдвинул, то можно было бы поставить крест на США как на государстве, которое доминирует экономически в мире. Но этого не произошло благодаря коронавирусу.

Китай отброшен назад, Америка сохранила первую позицию. Китай не любит Трамп и его окружение. Казалось бы, все, на этом можно было закончить.

Но нет! Посмотрите, дальше вскрывается противоречие, которое сложилось в американских элитах. Есть демократы, то есть глобалисты, которые не любят Трампа, и готовы подставить его, и слить и бороться с ним до последней капли крови любой ценой. И вот теперь демократы задумали свалить все на Трампа, включая коронавирус.

— Почему свалить? Вы говорите, что это кто-то из его окружения сделал, судя по всему это, действительно, так и есть. Получается, они должны просто указать на виновного — и все.

— Возможно, условно, сам Трамп был и не в курсе, может, он просто подмигнул, может, чихнул, и это было знаком для запуска коронавируса. Может, он скажет потом: я никакого приказа не отдавал, это — они. Это — эксцесс исполнителя, это мое окружение само решило, раз я не люблю Китай, давайте запустим коронавирус. Может быть, так и было. Но вешать все грехи будут именно на Трампа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев