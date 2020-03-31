Коронавирус уже изменил весь мир

О глобальном коронавирусе и других главных событиях недели в эфире программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" рассказал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, у нас сейчас одно событие, которое затмило даже конституционные поправки, с которого мы теперь постоянно, уже традиционно начинаем обзор событий недели — коронавирус. Такое ощущение что вся наша жизнь завертелась вокруг коронавируса, и уже нет театров, школ, общественной жизни. Но общественный транспорт еще есть, хотя появляются предложения, что раз уж мы вводим карантин, то есть смысл подумать и об общественном транспорте, по крайней мере в плане безопасности.

Каково ваше мнение в целом о коронавирусе, это — просто такой природный вирус, либо биологическое оружие? И почему такая паника? — Это оправдано безопасностью? Или как раз эту заразу используют как информационный вирус, прикрытие глобального кризиса или чего-то еще?

COVID-19 запатентован Пентагоном

— Я думаю, что мир уже точно совершенно изменится до неузнаваемости в результате такой коронавирусной истерии. И опять-таки не Россия придумала этот коронавирус и всю шумиху вокруг него.

Россия как раз явно с нежеланием, и с такой неохотой включается в этот процесс, в эту большую игру коронавирусную.

Но, если сейчас вот так подытожить то, что мы наблюдаем в течение последнего месяца или даже двух, то можно зафиксировать несколько моментов, на основании которых уже можно аналитически выстраивать всю картину целиком.

Во-первых, этот вирус — американский, он был запатентован в 2015 году, и научные журналы уже писали о нем тогда.

— А что — вирусы патентуют?

— Да, он был запатентован американским военным ведомством, как бы прикуплен. Он описан в научном журнале как вирус, который мутирует и переносится летучими мышами, но мутирует в вирус, который заражает человека.

— "Правда.ру" уже давно писала, что был доклад ЦРУ в 2005 году, в котором с поразительной точностью описан сегодняшний сценарий развития пандемии. Там говорилось, что пандемия вспыхнет в Юго-Восточной Азии, в густонаселенных районах, где люди живут близко с животными, постоянно с ними контактируют, все едят.

— Да, где люди традиционно едят животных всех видов, особенно в Китае.

— Мы-то тоже едим животных.

— Они едят все, вообще всех животных, которые существуют.

Так вот, что характерно, этот вирус не появился из ниоткуда, о нем уже было написано, сказано, он упоминался именно так, как COVID-19, как коронавирус. И вообще, такое понятие как коронавирус существует в учебнике по биологии, по которому сейчас учатся наши дети.

То есть — это не какой-то эксклюзивный вирус и совсем не новый. Другое дело, что использован он против людей впервые, как бы испытан, и начинался он как китайский вирус, то есть как вирус, который появился в Китае, и заражал только китайцев.

— Была даже фобия, боялись к ним приближаться.

— Приближаться к китайцам, да. Дальше можно поразмышлять над тем, кто стал инициатором распространения этого вируса и использования его против Китая. Можно взять отправной точкой, что это вирус — американский и американское военное ведомство его взяло на вооружение, до поры его придерживало.

Исходя из того, что этот вирус начался, инициирован он был благодаря принятому политическому решению внутри США. Дальше мы должны разобраться, кто именно в США этот вирус запустил.

И здесь мы видим, что нельзя не учитывать некое внутреннее политическое противостояние в американских элитах, связанное с приходом Трампа.

Ракету на Китай не запустишь, поэтому США решили пустить вирус

То есть, с одной стороны, глобалисты, либералы, так называемые демократы, как их в Америке называют, которые главным врагом видели всегда Россию в течение многих лет до Трампа.

глобалисты, либералы, так называемые демократы, как их в Америке называют, которые главным врагом видели всегда Россию в течение многих лет до Трампа. С другой стороны, Трамп и складывающаяся вокруг него политическая группа, которая видит главным врагом Китай и Иран.

И вот дальше мы, путем несложных умозаключений можем допустить, что инициатором запуска этого вируса против Китая была, условно говоря, группа Трампа. Не факт, конечно, что он лично подписывал какое-то распоряжение или даже давал устное распоряжение, но настроение его, его настрой уже много значат. Можно допустить такую возможность.

— Это — лично ваше предположение, Валерий Михайлович?

— Это — некий анализ ситуации.

— У Трампа обычно все просто — взять и ракету запустить. Он действовал всегда очень прямолинейно.

— Ракету не всегда запустить можно. На Китай-то точно не запустишь. Он заявлял прямолинейно, это да, но далеко не всегда выполнял. А действовал он всегда через санкции.

— Извините, а Сулеймани кто ракетой ухайдохал?

— Да, но это — один Сулеймани, а здесь — целая страна, Китай. Запустить ракету в Сулеймани и запустить ракету в Китай — это совершенно разные по своим последствиям вещи. Но Иран за Сулеймани нанес ракетный ответный удар по американским военным инфраструктурным объектам, и Америка не начала ответную войну.

— Предупредив об этом американцев и ничего там особенно не разрушив.

— Тем не менее, произошло падение репутации американской армии, которая до этого момента считалась неприкосновенной, могущественной, как бы непобедимой и несокрушимой. А тут Иран наносит по военным объектам США ответный ракетный удар и ничего. Опция открыта. Убив Сулеймани, американское военное ведомство потерпело такую репутационную потерю, которая отбросила вообще американское военное могущество далеко назад.

— А возвращаясь к коронавирусу…

— А коронавирус изначально был использован против Китая, скорее всего, группой Трампа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев