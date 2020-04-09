Помпео, говоря о пандемии, поведал миру о "несравнимой щедрости" США

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал в интервью "Голосу Америки", что США в период мировой пандемии выделяют "огромные дополнительные деньги" на борьбу с коронавирусом.

"Благодаря несравнимой щедрости американского народа и американского правительства мы играем - как, впрочем, делали это всегда — лидирующую роль в области мирового общественного здравоохранения и гуманитарной помощи в связи в пандемией. Мы выделяем дополнительно к $ 274 млн еще $225 млн долларов на оказание помощи нуждающимся странам".

По словам Помпео "за последние 20 лет США подарили миру более $ 140 млрд только на нужды здравоохранения".

В настоящий момент, если верить главе Госдепа, только благодаря "финансовой поддержке США удается сдерживать распространение коронавируса путём

диагностики,

профилактики,

контроля в медучреждениях,

подготовки и укрепления потенциала систем здравоохранения,

усовершенствования лабораторий,

обучения медперсонала в мире.

"Мы надеемся, что наши деньги помогут минимизировать воздействие на американских граждан за рубежом и защитить их внутри страны от дальнейшего распространения вируса через границы", — говорит Помпео.

Союзники США с Помпео категорически не согласны

Громкое заявление главы американской дипломатии вызвало недоумение даже у союзников по НАТО.

Особенно у европейских союзников США, которые ранее неоднократно отмечали отсутствие какой-либо поддержки со стороны "большого брата", а, напротив, возмущены "ковбойскими выходками американцев на взлётно-посадочных полосах в Китае и в других точках перевалки медицинских грузов".