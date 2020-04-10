Китай исключил собак из списка разрешенных к употреблению продуктов

Собаки будут официально признаны домашними питомцами и исключены из списка животных, разрешенных для употребления в пищу, заявляет Министерство сельского хозяйства и деревни Китая. Зоозащитники надеются, что благодаря этому нововведению в стране перестанут употреблять этих животных в пищу.

Изменить законодательство власти решили в связи с пандемией коронавируса, одной из причин возникновения которой могло стать употребление в пищу мяса диких животных.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественной заботой и любовью к защите животных, собаки были признаны компаньонами, и так как на международном уровне они не считаются домашним скотом, они не будут квалифицироваться как домашний скот в Китае", — говорится в сообщении ведомства.

Собаки долгое время считались деликатесом в некоторых регионах Китая. В стране работали специализированные рынки, где можно было купить мясо этих животных. В прошлом месяце Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, официально запретившим употреблять собак в пищу. Вместе с тем меняется отношение самих китайцев к собакам — многие держат их дома в качестве домашних животных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 15% кошек китайского Уханя оказались носителями коронавируса.