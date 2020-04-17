Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Любовь Степушова

Кто же допустил пандемию? Что стоит за критикой Китая и ВОЗ

Мир

Обвинения Запада в адрес Пекина и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые якобы допустили пандемию коронавируса, обоснованы, но направлять их надо западным экспертам, которые доминируют в ВОЗ и оценивали риски в Китае, считает эксперт Сергей Колесников.

Самое плохое впереди: Коронавирус мутирует

Запад жестко обвиняет в пандемии Китай и ВОЗ

К обвинениям в адрес Китая в том, что он утаивает факты о коронавирусе и его последствиях, высказанным Дональдом Трампом и рядом других западных политиков, присоединился Эммануэль Макрон.

"Наивно предполагать, что Китай справился с коронавирусным кризисом лучше, чем это делают другие страны с крупными вспышками инфекции", сказал газете Financial Times французский президент.

Президент США ранее обвинил руководство ВОЗ в:

  • непрестанном "восхвалении" усилий Китая в борьбе с коронавирусом и лечении COVID-19, 
  • поздней реакции на вспышку COVID-19,
  • отсутствии предупреждения США об опасности заболевания,
  • сокрытии фактов о новом коронавирусе. 

Поэтому президент США приостановил выплату американских взносов в бюджет организации: , так как ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность". Так же как и Китай.

Москва воздержалась от обвинений

В Москве в оценке ВОЗ сослались на коммюнике саммита "двадцатки", который прошел в конце марта.  Там записано, что президенты "двадцатки" возлагают на ВОЗ надежды по дальнейшей работе по анализу опыта пандемии и поддерживают работу этой организации. "Именно из этой позиции мы исходим в Москве", — заключил пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков.

Претензии к ВОЗ объективны, но кто там эксперты?

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в аппарате ВОЗ есть эксперты из всех стран. Но если раньше там были обязательно представители стран из пятерки СБ ООН, то теперь это условие снято, и  там "все больше начинают довлеть западные и африканские товарищи".

Претензии к ВОЗ по существу объективны, продолжил эксперт, так как организация "шарахалась" из стороны в сторону, ее заявления были и остаются противоречивыми, но адресовать их надо больше к представителям западных стран, "которые там доминируют вместе с африканцами, которых эти западные страны подкармливают",  отметил Сергей Колесников.

Именно эти эксперты были направлены в Китай, они сделали выводы, и на основе этих выводов принимались решения ВОЗ, добавил он.

К экспертам ВОЗ "претензии могут быть достаточно серьезные". Особенно по:

  • лекарственным средствам,
  • содействию распространения препаратов определенных фирм.

"Тут надо разбираться, конечно", — сказал Сергей Колесников.

ВОЗ — это не кризисная организация

Однако надо понимать, что ВОЗ — это не кризисная организация, она работает в плановом порядке, это организация, которая следит за заболеваемостью, продолжил он.

ВОЗ:

  • намечает цели, которых нужно достичь в ближайшее время большинству стран мира,
  • помогает развивающимся странам, а, отнюдь, не развитым странам.

"Это задача развитых стран — помогать странам, в которых система здравоохранения хуже и заболеваемость выше, чем в других местах. В задачи ВОЗ не входит помогать Соединенным Штатам, Франции, Англии и даже России", — отметил эксперт.

Если реформировать ВОЗ, то не по указке США

В нападках на организацию, по его мнению, "присутствует желание переложить ответственность за провалы, которые есть в западных странах с оказанием медицинской помощи в период пандемии и организации медицинской помощи."

Прекращение же финансирования Всемирной организации здравоохранения — это очередной шаг по выходу США из из всех многосторонних договоров.

"Если реформирование, давайте будем реформировать совместно,а не по указке США, которые развалили свое собственное здравоохранение и сами признаются, что оно неэффективное. Мы должны им подчиняться в реформе?" — резюмировал Сергей Колесников.

Читайте по теме: Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса

Помпео: ВОЗ не выполнила свою работу

Депутат Госдумы: заявление Трампа по ВОЗ - дополнительный PR

Темы коронавирус эммануэль макрон сергей колесников всемирная организация здравоохранения
Новости Все >
В Италии подготавливают пляжи для отдыха
"Сахалин", "Чита" и барнаульское "Динамо" отказались доигрывать сезон
Летние школьные каникулы в Германии могут сократить
Баня не спасет от COVID-19
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Президент ПФЛ рассказал о ситуации со снятием клубов
В Туле мошенники получили от страховых компаний семь миллионов рублей
Около 79,5 тысячи человек больны коронавирусом в Иране
Москву в четвертый раз обработают от COVID-19
Долги Союза биатлонистов России составляют 35 млн
Последние материалы
Летние школьные каникулы в Германии могут сократить
Баня не спасет от COVID-19
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Кто же допустил пандемию? Что стоит за критикой Китая и ВОЗ
Президент ПФЛ рассказал о ситуации со снятием клубов
В Туле мошенники получили от страховых компаний семь миллионов рублей
Около 79,5 тысячи человек больны коронавирусом в Иране
Москву в четвертый раз обработают от COVID-19
Долги Союза биатлонистов России составляют 35 млн
Почти пять тысяч человек в Белоруссии болеют коронавирусом
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила Василий Амирджанов Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер
Комментарии
Увеличилось количество краж еды и ограблений магазинов
Когда наступит климакс? Определи сама
В Москве за сутки коронавирус подхватили почти две тысячи человек
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Станет ли мир другим после пандемии
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Из-за коронавируса началась эпидемия преступности
30 млрд рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Священники-диссиденты подвергают опасности верующих
Станет ли мир другим после пандемии
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ