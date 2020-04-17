Кто же допустил пандемию? Что стоит за критикой Китая и ВОЗ

Обвинения Запада в адрес Пекина и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые якобы допустили пандемию коронавируса, обоснованы, но направлять их надо западным экспертам, которые доминируют в ВОЗ и оценивали риски в Китае, считает эксперт Сергей Колесников.

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Запад жестко обвиняет в пандемии Китай и ВОЗ

К обвинениям в адрес Китая в том, что он утаивает факты о коронавирусе и его последствиях, высказанным Дональдом Трампом и рядом других западных политиков, присоединился Эммануэль Макрон.

"Наивно предполагать, что Китай справился с коронавирусным кризисом лучше, чем это делают другие страны с крупными вспышками инфекции", сказал газете Financial Times французский президент.

Президент США ранее обвинил руководство ВОЗ в:

непрестанном "восхвалении" усилий Китая в борьбе с коронавирусом и лечении COVID-19,

поздней реакции на вспышку COVID-19,

отсутствии предупреждения США об опасности заболевания,

сокрытии фактов о новом коронавирусе.

Поэтому президент США приостановил выплату американских взносов в бюджет организации: , так как ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность". Так же как и Китай.

Москва воздержалась от обвинений

В Москве в оценке ВОЗ сослались на коммюнике саммита "двадцатки", который прошел в конце марта. Там записано, что президенты "двадцатки" возлагают на ВОЗ надежды по дальнейшей работе по анализу опыта пандемии и поддерживают работу этой организации. "Именно из этой позиции мы исходим в Москве", — заключил пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков.

Претензии к ВОЗ объективны, но кто там эксперты?

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в аппарате ВОЗ есть эксперты из всех стран. Но если раньше там были обязательно представители стран из пятерки СБ ООН, то теперь это условие снято, и там "все больше начинают довлеть западные и африканские товарищи".

Претензии к ВОЗ по существу объективны, продолжил эксперт, так как организация "шарахалась" из стороны в сторону, ее заявления были и остаются противоречивыми, но адресовать их надо больше к представителям западных стран, "которые там доминируют вместе с африканцами, которых эти западные страны подкармливают", отметил Сергей Колесников.

Именно эти эксперты были направлены в Китай, они сделали выводы, и на основе этих выводов принимались решения ВОЗ, добавил он.

К экспертам ВОЗ "претензии могут быть достаточно серьезные". Особенно по:

лекарственным средствам,

содействию распространения препаратов определенных фирм.

"Тут надо разбираться, конечно", — сказал Сергей Колесников.

ВОЗ — это не кризисная организация

Однако надо понимать, что ВОЗ — это не кризисная организация, она работает в плановом порядке, это организация, которая следит за заболеваемостью, продолжил он.

ВОЗ:

намечает цели, которых нужно достичь в ближайшее время большинству стран мира,

помогает развивающимся странам, а, отнюдь, не развитым странам.

"Это задача развитых стран — помогать странам, в которых система здравоохранения хуже и заболеваемость выше, чем в других местах. В задачи ВОЗ не входит помогать Соединенным Штатам, Франции, Англии и даже России", — отметил эксперт.

Если реформировать ВОЗ, то не по указке США

В нападках на организацию, по его мнению, "присутствует желание переложить ответственность за провалы, которые есть в западных странах с оказанием медицинской помощи в период пандемии и организации медицинской помощи."

Прекращение же финансирования Всемирной организации здравоохранения — это очередной шаг по выходу США из из всех многосторонних договоров.

"Если реформирование, давайте будем реформировать совместно,а не по указке США, которые развалили свое собственное здравоохранение и сами признаются, что оно неэффективное. Мы должны им подчиняться в реформе?" — резюмировал Сергей Колесников.

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