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Источник Правда.Ру

Депутат Госдумы: заявление Трампа по ВОЗ – дополнительный PR

Мир » Северная Америка » США и Канада

Дополнительным поводом для пиара назвал депутат Госдумы заявление Трампа о прекращении финансирования ВОЗ. Свою оценку ситуации дал член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Я думаю, что позиция ВОЗ была достаточно взвешенной с самого начала: не истерической и не сверхспокойной. Действовали профессионалы, действовали, исходя из имеющейся информации. И сегодняшнее выступление Трампа звучит исключительно как дополнительный PR-повод, способ отказаться от обязательств по финансированию ВОЗ, удобный способ. Я не думаю, что там есть какое-то объективное звено в этом обвинении. Больше это имиджевое, пиаровское заявление президента с попыткой переложить ответственность на международную организацию для того, чтобы снять часть вины с себя", — отметил эксперт.

По его словам, никакие действия или бездействие со стороны Всемирной организации здравоохранения не привели к той ситуации, которая разворачивается сейчас в США. К ней привела только недостаточная и некачественная организация медицинской помощи.

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в несвоевременном предупреждении об опасности коронавируса и заявил, что США больше не будут оказывать финансирование ВОЗ. Позднее это подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Мировая общественность резко раскритиковала такую позицию.

Темы воз дональд трамп алексей куринный всемирная организация здравоохранения
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