Помпео: ВОЗ не выполнила свою работу

Всемирная организация не справилась со своей работой. Речь идет о ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

"Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию — чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого", — заявил госсекретарь журналистам.

Напомним, что накануне президент США объявил, что страна больше не будет оказывать финансирование ВОЗ. Дональд Трамп объяснил это тем, что всемирная медицинская организация скрыла от мировой общественности правду о коронавирусе и не предоставила странам информацию своевременно. Сейчас в США порядка 608 человек больны коронавирусом. Скончались от заболевания около 26 тысяч пациентов.

Сергей Лавров, комментируя решение американских властей, напомнил, что Всемирная организация здравоохранения играла и продолжает играть важную координирующую роль в борьбе с пандемией.