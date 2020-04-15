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Источник Правда.Ру

Нападки США на ВОЗ прокомментировал Сергей Лавров

Политика

Американский президент неоднократно ранее высказывал недовольство работой Всемирной организации здравоохранения и грозился перестать выделять деньги в ее бюджет. А в самом Белом доме даже высказывалась идея создать собственную, альтернативную международной, структуру.

Претензии Штатов сводят ся к тому, что ВОЗ, якобы, недостаточно оперативно отреагировала на появление коронавируса, что и привело к пандемии.

И вот, в ходе ежедневного брифинга Трамп объявил, что США приостанавливают свое участие в  финансировании международной организации и "будут добиваться реформирования ВОЗ".

"Я намерен затронуть этот вопрос с другими странами", - заявил хозяин Белого дома.

Что думает по этому поводу МИД России

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, ВОЗ на всех этапах развития ситуации с коронавирусом действовала эффективно.

"ВОЗ играла и продолжает играть важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией", - говорит Лавров.

По его словам, у Трампа слова и дела в данном вопросе расходятся между собой, поскольку ранее Штаты не просто одобрили, а активно поддержали консенсусную резолюцию ООН по данному вопросу. А сейчас Трамп просто пытается политизировать проблему коронавируса.

"Вот таких попыток (политизации - прим. ред) я бы, конечно, предостерег. Они наблюдаются не только в отношении роли ВОЗ, но и тех обвинений, выдвигаемых в адрес той или иной страны. Я бы все-таки сейчас сконцентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии и ее распространения, по минимизации ущерба и, прежде всего, ущерба для здоровья и жизни людей. А уже потом будет можно анализировать уроки прошедшей «кампании» и ее ошибки, роль международных институтов", - сказал дипломат.       

А еще Лавров напомнил, что, поскольку США - самый крупный "плательщик" взносов в ВОЗ, то там (в организации) у них самое крупное представительство.

"В ВОЗ на ключевых постах работает самое большое количество американцев. Они,несомненно, специалисты и  их решения осознанные и профессиональные", - заключил глава российского МИД.

 

Темы мид воз дональд трамп сергей лавров
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