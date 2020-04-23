Молдавии в трудный момент получила деньги от России, Евросоюза и МВФ. Где в этой помощи геополитика, а где забота о гражданах страны?
В Молдавии складывается тяжелая ситуация в экономике по причинам пандемии коронавируса. Прогноз, на основе которого составлен бюджет — рост ВВП на 3, 7% в 2020 году, уже неактуален.
Правительство Иона Кику разработало несколько сценариев развития экономической ситуации:
Если же говорить о падении экономики во время чрезвычайного положения, то спад ВВП будет существенным — до минус 10-15%.
По прогнозам экономистов, дефицит государственного бюджета страны вырастет более чем в два раза — с 7 до 16,2 миллиарда леев (825 миллионов евро).
В Молдавии минимальны запасы зерна, в частности гречки, не исключено, что цены на зерновые могут быть повышены.
Как сообщил президент страны Игорь Додон, ЕС готов предоставить помощь без условий 87 млн. евро, но она не пойдет в государственный бюджет.
Речь идет о различных программах для НПО, зарплатах различным экспертам, которые приезжают работать в Молдавию. Из этих миллионов нельзя заплатить за ремонт в больницах, эти средства нельзя будет использовать для выплаты пенсий, пособий и других социальных программ, сказал глава государства порталу "Unimedia".
Заметим, что в Молдавии работают тысячи прозападных неправительственных организаций (НПО). Выделяя существенные средства "на развитие гражданского общества в Молдове", Запад через них пытается оказать влияние:
Например, в связи с пандемией, НПО Viitorul, WatchDog. md, ассоциация Primaria Mea призвали мэрию Кишинева "запросить у правительства разрешение о внесении изменений в бюджет, что позволит расходовать средства на борьбу с пандемией, на содержание и функционирование медицинских учреждений", а не на благоустройство и другие "неактуальные" программы.
Однако, где же их собственные долгосрочные социальные и экономические проекты, которые должны поддержать в трудный момент население? Ничего из этих 87 миллионов евро Евросоюза не будет направлено на подобную деятельность.
Игорь Додон ранее заявил, что в республике началось "массивное финансирование неправительственных организаций, есть попытки манипулировать общественным мнением, чтобы вызвать массовые протесты".
Как сказал "Правде.Ру", декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, западные НПО придерживаются принципа евроинтеграции, втягивания Молдавии в евроатлантическое пространство и отрыв ее от России.
"Там довольно сложная ситуация с абсолютно неустойчивым, довольно зыбким, условно пророссийским большинством в элите, в которое некоторые политические силы входят чисто по тактическим и аппаратным соображениям, поэтому Евросоюз не хочет, чтобы власти Молдавии получили доступ к этим деньгам", — отметил эксперт.
По его словам, Брюссель довольно активно "раскачивают лодку" через лидера либеральной оппозиции Майю Санду, которая пытается играть роль посредника в предоставлении гуманитарной помощи Молдавии, причем так, чтобы она не досталась правительству Додона.
"Эти деньги пойдут на раскачку политической ситуации в таком прозападном, пробрюссельском ключе", — сделал вывод Александр Шатилов.
Россия выделила Молдавии кредит — 200 миллионов евро на 10 лет под 2% годовых.
"Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов", — сказал Игорь Додон.
Погашаться кредит будет два раза в год. Первый платеж по кредиту необходимо будет сделать 15 марта 2021 года. В соглашении оговаривается, что компаниям Российской Федерации "будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими".
Партия Майи Санду утверждает, что необходимо отказаться от этого кредита, потому что ставка в 2% годовых "не является привлекательной".
Заметим, что Кишинев с 1 апреля получил скидку от Москвы на поставки газа.
"По имеющемуся контракту мы импортируем по цене 176 долларов, и он предусматривает скидку в 10-15 долларов, но мы хотели бы большего снижения, хотя бы на 15-20%. Я хотел бы, чтобы и внутренний тариф был уменьшен, — заявил Игорь Додон об условиях сделки.
Практически одновременно с Россией решение о выделении Молдове аналогичного кредита принял Международный валютный фонд (МВФ). Средства в размере $235 млн, как написано на сайте ведомства, будут выделены "для борьбы с пандемией COVID-19, в частности, для поддержки платежного баланса и системы здравоохранения".
Из них около $78,4 млн (33,3% от квоты Молдавии) будут выделены по механизму быстрого кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и около $156,7 млн, (66,7% от квоты Молдавии) через инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).
- Механизм RFI предусматривает выделение на 5 лет, из них 3 года — это льготный период под 1,07 %.
- Механизм RCF — это разовая выплата, которая составляет от 50% до 80% размера квоты, а сумма зависит от шока, с которым столкнулась страна. Можно обратиться за RCF повторно, но в год не выделят больше 133,3% квоты. Ставка по RCF нулевая и срок погашения десять лет.
"Вместе со средствами из кредита, предоставленного Российской Федерацией, кредит МВФ позволит нам профинансировать более половины дефицита бюджета в этом году", — прокомментировал новость Ион Кику.
Условия кредитов МВФ общеизвестны, это приватизация госсобственности, непопулярные реформы, нацеленные на сокращение бюджетных трат в области здравоохранения, образования, социальной поддержки и повышение налогов.
Например, ранее Кишиневу выдвигалось требование повысить тарифы на газ для населения, того самого, который поступает из России и цены на который снижаются.
Молдавии сложно выстраивать отношения с МВФ и другими финансовыми организациями, поскольку кредитный рейтинг страны на мировой арене очень низок. Страна пользуется тем, что находится в зоне борьбы за геополитическое влияние.
Молдавия привыкла жить на финансовую помощь и сегодня молдавские политики обсуждают, кто и сколько даст и какие деньги невыгодные с точки зрения геополитики. А надо бы обсуждать, как сделать экономику страны самодостаточной. Когда этот вопрос будет решен и под этот план у России попросят помощь, тогда и стоит помогать Молдавии.
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