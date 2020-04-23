Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут?

Молдавии в трудный момент получила деньги от России, Евросоюза и МВФ. Где в этой помощи геополитика, а где забота о гражданах страны?

Уроки Молдавии для стран постсоветского пространства

Молдавия в кризисе

В Молдавии складывается тяжелая ситуация в экономике по причинам пандемии коронавируса. Прогноз, на основе которого составлен бюджет — рост ВВП на 3, 7% в 2020 году, уже неактуален.

Правительство Иона Кику разработало несколько сценариев развития экономической ситуации:

ВВП сохранится на прежнем уровне, снизится до -3%, падение ВВП составит -5%.

Если же говорить о падении экономики во время чрезвычайного положения, то спад ВВП будет существенным — до минус 10-15%.

По прогнозам экономистов, дефицит государственного бюджета страны вырастет более чем в два раза — с 7 до 16,2 миллиарда леев (825 миллионов евро).

В Молдавии минимальны запасы зерна, в частности гречки, не исключено, что цены на зерновые могут быть повышены.

Евросоюз выделил Кишиневу "помощь без условий"

Как сообщил президент страны Игорь Додон, ЕС готов предоставить помощь без условий 87 млн. евро, но она не пойдет в государственный бюджет.

Речь идет о различных программах для НПО, зарплатах различным экспертам, которые приезжают работать в Молдавию. Из этих миллионов нельзя заплатить за ремонт в больницах, эти средства нельзя будет использовать для выплаты пенсий, пособий и других социальных программ, сказал глава государства порталу "Unimedia".

Заметим, что в Молдавии работают тысячи прозападных неправительственных организаций (НПО). Выделяя существенные средства "на развитие гражданского общества в Молдове", Запад через них пытается оказать влияние:

на внутреннюю политику страны,

на процессы, происходящие в обществе,

на определение геополитического курса республики, опираясь при этом на идеи, разделяющие общество.

Например, в связи с пандемией, НПО Viitorul, WatchDog. md, ассоциация Primaria Mea призвали мэрию Кишинева "запросить у правительства разрешение о внесении изменений в бюджет, что позволит расходовать средства на борьбу с пандемией, на содержание и функционирование медицинских учреждений", а не на благоустройство и другие "неактуальные" программы.

Однако, где же их собственные долгосрочные социальные и экономические проекты, которые должны поддержать в трудный момент население? Ничего из этих 87 миллионов евро Евросоюза не будет направлено на подобную деятельность.

Игорь Додон ранее заявил, что в республике началось "массивное финансирование неправительственных организаций, есть попытки манипулировать общественным мнением, чтобы вызвать массовые протесты".

Условие есть — подавлять пророссийские силы

Как сказал "Правде.Ру", декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, западные НПО придерживаются принципа евроинтеграции, втягивания Молдавии в евроатлантическое пространство и отрыв ее от России.

"Там довольно сложная ситуация с абсолютно неустойчивым, довольно зыбким, условно пророссийским большинством в элите, в которое некоторые политические силы входят чисто по тактическим и аппаратным соображениям, поэтому Евросоюз не хочет, чтобы власти Молдавии получили доступ к этим деньгам", — отметил эксперт.

По его словам, Брюссель довольно активно "раскачивают лодку" через лидера либеральной оппозиции Майю Санду, которая пытается играть роль посредника в предоставлении гуманитарной помощи Молдавии, причем так, чтобы она не досталась правительству Додона.

"Эти деньги пойдут на раскачку политической ситуации в таком прозападном, пробрюссельском ключе", — сделал вывод Александр Шатилов.

Россия выделила кредит под право участия в молдавских тендерах

Россия выделила Молдавии кредит — 200 миллионов евро на 10 лет под 2% годовых.

"Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов", — сказал Игорь Додон.

Погашаться кредит будет два раза в год. Первый платеж по кредиту необходимо будет сделать 15 марта 2021 года. В соглашении оговаривается, что компаниям Российской Федерации "будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими".

Партия Майи Санду утверждает, что необходимо отказаться от этого кредита, потому что ставка в 2% годовых "не является привлекательной".

Заметим, что Кишинев с 1 апреля получил скидку от Москвы на поставки газа.

"По имеющемуся контракту мы импортируем по цене 176 долларов, и он предусматривает скидку в 10-15 долларов, но мы хотели бы большего снижения, хотя бы на 15-20%. Я хотел бы, чтобы и внутренний тариф был уменьшен, — заявил Игорь Додон об условиях сделки.

МВФ под кредит хочет повышения тарифа на газ для населения

Практически одновременно с Россией решение о выделении Молдове аналогичного кредита принял Международный валютный фонд (МВФ). Средства в размере $235 млн, как написано на сайте ведомства, будут выделены "для борьбы с пандемией COVID-19, в частности, для поддержки платежного баланса и системы здравоохранения".

Из них около $78,4 млн (33,3% от квоты Молдавии) будут выделены по механизму быстрого кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и около $156,7 млн, (66,7% от квоты Молдавии) через инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI).

Механизм RFI предусматривает выделение на 5 лет, из них 3 года — это льготный период под 1,07 %.

предусматривает выделение на 5 лет, из них 3 года — это льготный период под 1,07 %. Механизм RCF — это разовая выплата, которая составляет от 50% до 80% размера квоты, а сумма зависит от шока, с которым столкнулась страна. Можно обратиться за RCF повторно, но в год не выделят больше 133,3% квоты. Ставка по RCF нулевая и срок погашения десять лет.

"Вместе со средствами из кредита, предоставленного Российской Федерацией, кредит МВФ позволит нам профинансировать более половины дефицита бюджета в этом году", — прокомментировал новость Ион Кику.

Условия кредитов МВФ общеизвестны, это приватизация госсобственности, непопулярные реформы, нацеленные на сокращение бюджетных трат в области здравоохранения, образования, социальной поддержки и повышение налогов.

Например, ранее Кишиневу выдвигалось требование повысить тарифы на газ для населения, того самого, который поступает из России и цены на который снижаются.

Стоит ли помогать Молдавии?

Молдавии сложно выстраивать отношения с МВФ и другими финансовыми организациями, поскольку кредитный рейтинг страны на мировой арене очень низок. Страна пользуется тем, что находится в зоне борьбы за геополитическое влияние.

Молдавия привыкла жить на финансовую помощь и сегодня молдавские политики обсуждают, кто и сколько даст и какие деньги невыгодные с точки зрения геополитики. А надо бы обсуждать, как сделать экономику страны самодостаточной. Когда этот вопрос будет решен и под этот план у России попросят помощь, тогда и стоит помогать Молдавии.

Читайте по теме: Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР

Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе

Тревога в Приднестровье: миротворцев призывают "поднять на вилы"