Тревога в Приднестровье: миротворцев призывают "поднять на вилы"

Приднестровье требует кратного увеличения российских миротворцев и вертолетного патрулирования. Эксперт Владимир Букарский полагает, что попытки эскалации ситуации связаны с усилением роли России в переговорном процессе между Тирасполем и Кишиневом.

Путь к признанию. Приднестровье

Приднестровье требует увеличения численности миротворцев

Приднестровская делегация предложила обсудить на заседании Объединенной Контрольной Комиссии(ОКК) вопрос о возвращении первоначальной численности российских миротворцев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Речь идет об увеличении численности российских миротворцев с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тыс., как это было в начале миротворческой операции.

Приднестровская делегация также считает необходимым "возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи, приданной СМС (совместным миротворческим силам)", говорится в обращении приднестровцев.

"Поднять миротворцев на вилы"

Как сказал "Правде.Ру" молдавский политолог, исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский, это может быть связано с участившимися провокациями националистических сил в Кишиневе, что влияет и на села, находящиеся в пограничной зоне.

Политик пояснил, что в молдавских селах, находящихся в молдавской юрисдикции на левом берегу Днестра, есть экстремистки настроенные граждане, которые призывают "поднять миротворцев на вилы".

Эксперт связывает эти провокации с участившимися контактами между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, "которые серьезно продвигаются в решении повседневных накопившихся вопросов".

"И прорумынским, прозападным силам Молдавии это не нравится. Они делают все, чтобы накалить ситуацию в зоне безопасности и дестабилизировать сам процесс переговоров между двумя странами", — отметил Владимир Букарский.

Как заявили агентству Regnum в приднестровской делегации ОКК, молдавская сторона хочет ликвидировать миротворческие посты № 9 (левый) и № 9 (правый), установленные вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе. Представители Кишинева мотивировали это тем, что присутствие Совместных миротворческих сил "вызывает возмущение у жителей сел Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя".

В устном комментарии сопредседателя от Молдавии при распространении обращения имела место явная угроза в отношении военнослужащих миротворческих сил, несущих службу на постах: "Будут подняты на вилы".

Успех России невыгоден США

По словам Владимира Букарского, за провокациями стоят в первую очередь Соединенные Штаты Америки, которым невыгодно усиление в регионе позиций России как главного гаранта урегулирования и договоренностей между Молдавией и Приднестровьем.

"Шансы очень велики на то, чтобы Молдавия и Приднестровье все-таки нашли общий язык друг с другом. Потому что нет конфликта между простыми людьми, нет жесткого антагонизма", — сделал вывод Владимир Букарский.

Тирасполь обвиняет Кишинев

Представители Тирасполя в свою очередь подчеркивают в своем заявлении, что "любые так называемые "народные выступления" или "волнения" могут носить исключительно характер срежиссированной и администрируемой органами государственной власти Республики Молдова провокации, нацеленной на разбалансирование миротворческой конструкции и искусственное провоцирование напряженности в отношениях сторон, а также дискредитацию роли Российской Федерации в миротворчестве на Днестре как страны-гаранта".

В ОКК входят делегации России, Кишинева и Приднестровской Молдавской республики. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса. Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности, отмечает РИА "Новости".

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