Грузия будет самой пострадавшей от пандемии стран бывшего СССР

Грузия, вероятно, будет одной из самых пострадавших от эпидемии постсоветских стран, так как, по совету западных структур, была сделана серьезная ставка на туризм.

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Грузия уничтожила свой потенциал

Грузия в СССР была самой зажиточной республикой, имела развитое сельское хозяйство и промышленность.

За более чем четверть века независимости, как и все государства, ориентированные на Запад, она сознательно уничтожила свой промышленный и сельскохозяйственный потенциал по совету Международного валютного фонда (МВФ).

Можно в этой связи вспомнить, заявление экс-министра экономики Кахи Бендукидзе, который утверждал, что сельское хозяйство нерентабельно и "тяжелым грузом ложится на бюджет". Он же советовал селянам отправляться на заработки за границу, чтобы, вероятно, на западных фермах выращивать продукцию, которая теперь поставляется на грузинский рынок.

Показатели производства сельхозпродукции в Грузии постоянно уменьшаются.

Так, если в 2018 году было произведено 72,9 тыс. тонн мяса, то в 2019 — 67,6 тыс. тонн. Если в 2016 году овощей было произведено 141,7 тыс. тонн, то в 2017 — 125,9 тыс. тонн. Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства лишь на 15-20%.

Ставка на туризм и переводы гастарбайтеров

Грузия, по совету того же МВФ, сделала ставку на туризм, а также на денежные переводы своих граждан из-за рубежа.

Уже нынешняя власть, в лице министра экономики Натии Турнавы, заявила, что приветствовала бы переименование министерства экономики в министерство туризма. В 2019 году страна с населением 3,7 миллиона человек приняла около 9 миллионов туристов, по сравнению с 4,7 миллионами в 2012 году.

Но сегодня из-за пандемии, и туризм (дает официально пятую часть ВВП), и переводы денег мигрантами обнулились, и Грузия оказалась в тяжелом экономическом положении.

Туристический и сопутствующий бизнес (отельеры, таксисты, рестораны, сфера услуг) массово терпят убытки.

"Запад нам поможет"

Власти пытаются быть оптимистами, заявляя, что экономика Грузии устойчива.

"У нас либеральная экономика, хорошие макроэкономические показатели и свободная торговля с 46 странами, в том числе с Европейским союзом", — сказала Натия Турнава, указав на устойчивый экономический рост в 5,2 процента в прошлом году.

Власти выделили два миллиарда лари (порядка 609, 5 млн. долларов) на поддержку экономики, а также заняли около 3 млрд долларов в международных фондах.

"Ни одна страна не достигла таких результатов. Мы будем первыми, кто согласится на обновленную расширенную программу с Международным валютным фондом, что очень важно. Это важный первый шаг, который необходимо было сделать во время кризиса ", — похвастался премьер Георгий Гахария.

Не будем здесь анализировать макроэкономические показания, об этом ниже скажет Всемирный банк, но эта помощь будет направлена предприятиям, работающим официально, но не людям, работающим в огромной теневой экономике Грузии. Она не облагается налогом и не контролируется правительством, и ее тот же МВФ в 2018 году оценил как крупнейшую в мире.

Всемирный банк: роста у Грузии не будет

По прогнозу Всемирного банка (ВБ), опубликованному на сайте worldbank. org, рост реального ВВП Грузии резко замедлится и приблизится к нулю в 2020 году, "так как воздействие COVID-19 усугубляет и без того сложную внешнюю обстановку". Ожидается, что это приведет к увеличению дефицита бюджета до 5,2 процента ВВП в 2020 году, говорится в отчете.

На грузинскую экономику будет оказано серьезное влияние, поскольку:

транспортные ограничения влияют на сектор путешествий и туризма,

а меры по сдерживанию сдерживают внутренний спрос.

ВБ предупреждает, что сценарий в отчете основан на данных по состоянию на 20 марта 2020 года.

"Если ты такой умный, почему не богатый?"

Хотелось бы в заключение отметить, что ангажированные журналисты превозносят Тбилиси, "за практическое партнерство в области здравоохранения между Соединенными Штатами и Грузией" в лаборатории Лугара (Центр исследований общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара).

Это сотрудничество якобы "принесло широкие выгоды населению страны, которая быстро растет, но остается одной из самых бедных в Европе".

Об этом пишет Энтони Б. Ким в статье "Грузия — проверенный союзник Америки в борьбе с общими вызовами" на ресурсе dailysignal. com.

Работая с 2013 года, лаборатория стала ключевым ресурсом в борьбе с коронавирусом, "тестируя сотни образцов и изменяя результаты менее чем за 24 часа", пишет автор.

Хочется спросить у Энтони Б. Кима, что же она такая "бедная", если вы в нее завозите всякую заразу для тестирования? Не платите или разворовывают?

И к Грузии вопрос, если она такая умная, что все делает правильно — как велит Запад, то почему же не богатая?

Комментарий Нино Бурджанадзе

Как сказала "Правде.Ру", лидер Демократического движения "Единая Грузия", Нино Бурджанадзе, ставка на туризм была сделана неправильно.

Политик уверена, что поток туристов в Грузию после окончания пандемии не вырастет, потому что, "скорее всего, всемирный глобальный экономический кризис будет осложнять для всех людей передвижение, людям будет просто не до туризма".

Нино Бурджанадзе отметила, что ситуация в Грузии действительно очень тяжелая, так как и до пандемии где 2/3 населения жили на грани бедности на ежедневный заработок, от месяца до месяца и, как правило, в конце месяца брали кредиты, потому что не могли дотянуть до следующей зарплаты. Сейчас большинство людей оказались безработными.

Политик подчеркнула, что как представитель партии "Единой Грузии" выразила абсолютную солидарность правительству, поскольку считает, что нужно минимизировать любую критику в это трудное время и дать правительству возможность работать.

Тем не менее, по ее словам, до сих пор правительство не представило никакого плана действия, особенно по мерам поддержки самозанятых.

Наоборот, приняты излишние запретительные меры, "которые сделали невозможными передвижения людей, в результате чего люди совершенно не могут понять, как они могут планировать свой день".

"Тем более сейчас перед Пасхой у нас ситуация достаточно сложная, потому что в отличие от Русской православной церкви Грузинская православная церковь не запретила массовое присутствие на литургии. Поэтому сейчас в Грузии паническая ситуация, что может очень сильно увеличиться число людей, которые будут заражены коронавирусом", сказала Нино Бурджанадзе для "Правды.Ру".

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