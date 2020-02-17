Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

Совместное обращение министров иностранных дел сразу трех стран — Грузии, Украины, Молдавии — с просьбой при формировании бюджета ЕС "учесть масштабы и амбициозность реформ, запланированных правительствами", направлено в Еврокомиссию во время работы Мюнхенской конференции.

Как следует из документа, эти три страны, являясь "ассоциированными партнерами", в процессе евроинтеграции нуждаются в поддержке и потому призывают Брюссель

"заложить в "Многолетнюю финансовую перспективу" ¹ средства с учетом увеличения ресурсов на потребности государств-участниц "Восточного партнерства", которая будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС" (цитата с сайта МИД Украины).

¹ документ, формирующий канву консолидированного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, одной из статей расходов которого предусматривается поддержка государств-участников "Восточного партнёрства" — прим. ред.