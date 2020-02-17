Совместное обращение министров иностранных дел сразу трех стран — Грузии, Украины, Молдавии — с просьбой при формировании бюджета ЕС "учесть масштабы и амбициозность реформ, запланированных правительствами", направлено в Еврокомиссию во время работы Мюнхенской конференции.
Как следует из документа, эти три страны, являясь "ассоциированными партнерами", в процессе евроинтеграции нуждаются в поддержке и потому призывают Брюссель
"заложить в "Многолетнюю финансовую перспективу" ¹ средства с учетом увеличения ресурсов на потребности государств-участниц "Восточного партнерства", которая будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС" (цитата с сайта МИД Украины).
¹ документ, формирующий канву консолидированного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, одной из статей расходов которого предусматривается поддержка государств-участников "Восточного партнёрства" — прим. ред.
Ученые выяснили, что храм был построен в конце X — начале XI вв. до н. э. Но, согласно библейским текстам, в то время в Иудее был только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.