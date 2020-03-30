Евродепутаты требуют от ЕС быть жестче с Россией

Депутаты Европарламента призвали руководство Евросоюза обратить внимание на предполагаемую кампанию дезинформации со стороны России относительно пандемии коронавируса. В России это обращение назвали "голословными нападками брюссельских чиновников".

В чем обвиняют Россию

В понедельник агентство РИА "Новости" сообщило о письме евродепутатов, адресованному руководству ЕС.

"Мы серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России. Для большинства из нас, наблюдающих за ситуацией, очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", — говорится, в частности, в обращении.

Примеров подобных "усилий" в письме нет. В общем, обычная история. Но есть ссылка на "недавние заключения" подразделения ЕС East StratCom Task Force: депутаты уверяют, что эти выводы указывают на их точку зрения. С 22 января это подразделение насчитало 110 примеров "прокремлевской дезинформации" (по данным на 23 марта).

Следует заметить, что значение данного обращения в России выглядит преувеличенным. Дело в том, что авторами письма являются три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ — Сергей Лагодинский, Александра Геесе и Виола фон Крамон-Таубадель.

Вероятно, их точку зрения и разделяют большинство других евродепутатов. Но пока на этот счет ничего неизвестно. А кроме того, германских "зеленых" вообще трудно отнести к числу доброжелателей России.

Российский ответ

По традиции, на каждый выпад в Москве считают необходимым ответить. Может это и правильно. Но насколько убедительно контраргументы?

Например, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, претензии в адрес России носят "заказной характер".

"Голословные нападки на Россию являются политическим заказом брюссельских чиновников", — полагает Железняк. По его мнению, политики не желают нести ответственность за "собственные просчеты и ошибки, которые привели к критической эпидемиологической ситуации в Италии, Испании, других странах".

Да, действительно, Евросоюз критикуют за просчеты именно как координатора в условиях чрезвычайной ситуации. Но едва ли убедительно заявление про "заказной характер" антироссийской кампании.

Нечастный случай

Ведь кампания эта идет уже не первый год. Обращение трех евродепутатов не стоит рассматривать отдельно, это продолжение все той же кампании. Не было бы коронавируса, был бы другой повод.

Нельзя исключать, что в ближайшее время Россию еще раз обвинят в "дезинформации". Голословность подобных обвинений обманывать не должна — кого ранее это останавливало?

Но еще раз подчеркнем, подобные письма, обращения, заявления являются частью масштабной пропагандистской кампании. Которую заявлениями про "заказной характер" точно не прекратить.