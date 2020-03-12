Украинские радикалы поставили на место Дмитрия Козака

Не успел новый куратор "донбасского кейса" Дмитрий Козак осторожно заявить о неком новом механизме диалога сторон в гражданской войне на Украине, как его поставили на место украинские радикалы.

Азовцы напали на Сивохо на презентации платформы Национального примирения

Радикалы не хотят "прямого диалога" с Донбассом

Единственного человека в украинской власти, который когда-либо называл войну в Донбассе "гражданской войной", Сергея Сивохо в четверг радикалы из Нацкорпуса повалили на землю и попинали на презентации "Национальной платформы примирения".

"Национальная платформа примирения" — это личная инициатива Владимира Зеленского, которая фактически призвана обойти Минские соглашения через "прямой диалог с Донбассом".

Именно в этом же контексте договорились в среду развивать отношения куратор Донбасса в АП президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах в Минске. Правда, там это называлось — "расширить диалог в рамках выполнения Минских соглашений".

В последнее время это общий тренд — договариваются об одном, а понимают под этим разное.

Основатель Нацкорпуса, входящего в МВД, неонацист в составе батальона "Азов" (запрещенной в России организации) Андрей Билецкий называет советника секретаря Совбеза Украины (СНБО) Сивохо "клоуном", а президента — "его собратом по профессии".

В записанном ролике по факту избиения государева человека он назвал инициативу Зеленского "сепарской платформой", которая "имплементирует сепаратистские лозунги".

Хулиганы или все же террористы

Киевская полиция задержала шесть человек, которые участвовали в избиении Сивохо. Правоохранители прибыли через 20 минут после инцидента, хотя боевики заранее анонсировали свою акцию. Возбуждены дела по статье "хулиганство".

Эта ситуация может стать началом противостояния между Зеленским и радикалами из Нацкорпуса, который контролирует Арсен Аваков. Покажет ли Зеленский, что он "не лох", станет ясно в ближайшее время.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов открестился от своего советника.

Он назвал его избиение "недопустимыми действиями", однако подчеркнул, что Сивохо является "одним из 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам".

Сочувствовать Сивохо можно, но не продуктивно

Сочувствовать Сивохо можно, но не продуктивно, так как он является частью системы государственной власти Украины, которая не способна или не хочет решать проблемы Украины и продолжает политику тех, кто организовывал госпереворот в 2014 году.

Достаточно сказать, что в то время, как радикалы били Сивохо, глава института нацпамяти Украины обещал открыть памятник Петлюре в Киеве. Зеленский поддерживает бандеровцев, поэтому ему сочувствовать тоже трудно.

Но факт остается фактом, побит его человек, выступающий с его инициативой, надо отвечать, или могут в следующий раз пустить пулю в лоб и не Сивохо, а самому президенту. Это окончательно испортит имидж Украины среди международных структур, гордящихся своей толерантностью и миролюбием.

Первый блин у Козака— комом

Что касается Москвы, то анонсированный Козаком "новый механизм диалога" сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата" теперь придется задвинуть в ящик и подождать, пока на Украине радикалов не пересажают или не перестреляют.

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