Политолог Карасев рассказал, как Украина воспользуется уходом Суркова

Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, как украинские власти могут воспользоваться отставкой Владислава Суркова. Свое мнение он высказал в эфире телеканала NewsOne. По его словам, власти Украины хотят убедить нового куратора украинского направления в Кремле на проведение выборов в ДНР и ЛНР по украинским законам, без внесения поправок в конституцию страны об особом статуте Донбасса.

Карасев считает, что новый куратор украинского направления Дмитрий Козак может согласиться на такой компромисс.