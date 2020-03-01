Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, как украинские власти могут воспользоваться отставкой Владислава Суркова. Свое мнение он высказал в эфире телеканала NewsOne. По его словам, власти Украины хотят убедить нового куратора украинского направления в Кремле на проведение выборов в ДНР и ЛНР по украинским законам, без внесения поправок в конституцию страны об особом статуте Донбасса.
Карасев считает, что новый куратор украинского направления Дмитрий Козак может согласиться на такой компромисс.
"Они сейчас, Офис президента и Ермак, щупают эту тему, они кидают это русским в Кремль, чтобы они тоже об этом подумали. Если сегодня возобладает менее ястребиная линия, не линия Суркова, а линия Козака, например, который намерен с Ермаком работать, может, Россия и пойдёт на этот компромисс", - пояснил политолог.
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