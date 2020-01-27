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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Козак в АП решит украинский кризис по примеру молдавского

Политика » Власть » Кремль

Дмитрию Козаку есть на что опереться как куратору в администрации президента (АП) украинского направления, Владислав Сурков оставляет неплохое наследство, считает эксперт Андрей Суздальцев.


Какое будущее у Донбасса? – рассказывает политолог

Рокировка: Сурков на Козака

В субботу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента, куратор украинского направления Владислав Сурков подает в отставку в связи с "изменением курса" политики Москвы в отношении Украины. Сурков занимался в администрации урегулированием конфликта на востоке Украины.

Ранее отвечавший за ТЭК России вице-премьер Дмитрий Козак в связи с отставкой правительства был назначен заместителем главы АП президента. Так как он перед этим занимался контрактом по транзиту газа с Украиной и молдавским кейсом, логично предположить, что он будет теперь курировать в АП украинское направление.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что не располагает никакой информацией относительно отставки Суркова.

Достижение Суркова — Минские соглашения

Каких-либо указов президента на этот счет нет, сказал он. Как сказал "Правде.Ру" политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, мы знаем Суркова как человека, который отстраивал политику России в отношении суверенной Украины, хотя прекрасно понимаем, что главным в принятии решений был президент Владимир Путин.

Сурков, продолжил политолог, занимался Украиной в самый тяжелый период, когда ситуация шла под откос в отношениях между двумя странами, когда на нас наложили санкции. Он немало вложился и в "нормандский формат", и в Минские соглашения — это его достижения. И это в какой-то степени сохранило непростой диалог между Москвой и Киевом и при новом президенте Владимире Зеленском.

"Сурков сделал максимум, что мог в данном случае", — сказал Андрей Суздальцев.

Козак отлично сработал по Молдавии

По его словам, если говорить о Дмитрии Козаке, у него есть "очень интересный наработанный опыт именно в рамках СНГ и хорошее впечатление от успеха в разблокировании политической ситуации в Молдавии".

И надо полагать так, что это разблокирование оказалось не просто односторонним давлением со стороны России, что сейчас неприменимо, но это были согласованные действия между США и Евросоюзом, отметил эксперт.

И Козак это сделать смог. Это отличный опыт, который завершился "установлением стабильности в правительстве Молдавии и устранением из политической жизни людей, которые паразитировали на политической раздробленности этой страны", поскольку олигарх Влад Плахотнюк покинул территорию Молдовы.

"Поэтому, наверное, если действительно вопросы постсоветского пространства в части Украины будет курировать Козак, то он, конечно, этот опыт будет использовать", — сделал вывод Андрей Суздальцев.

Главная задача Козака — решить вопрос по Украине совместно с Западом

По мнению эксперта, сейчас у Украины главная проблема — выполнение Минских соглашений. И даже если Козак выйдет на формат заморозки конфликта, то это будет большим успехом.

"Видимо, эти слухи о его назначении связаны именно с тем, что его уникальный опыт будет использован в позитивном ключе и позволит нам стабилизировать обстановку и ввести украинский кризис, который продолжается уже 5 лет, в некоторые рамки. Козаку есть на что опереться. Сурков оставляет неплохое наследство", — сказал Андрей Суздальцев.

Как сообщала Правда.Ру", Сурков был приверженцем того, что республики Донбасса должны войти в состав России. В свое время Козак курировал приднестровское направление и всегда считал, что регион должен вернуться в состав Молдовы, чтобы у России был контроль над всей страной.

Политолог Андрей Смолин считает, что тот же сценарий будет разыгран и на востоке Украины. Другими словами, республики Донбасса могут быть возвращены Украине для дальнейшего влияния на страну.

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Темы дмитрий козак всеволод сурков алексей чеснаков андрей суздальцев администрация президента
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