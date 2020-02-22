Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией

О проблемах урегулирования конфликта в Донбассе, нежелании Украины выполнять уже подписанные соглашения обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

"Нормандский формат" в апреле. Почему Зеленский против?

Почему Украина не выполняет дорожной карты реализации Минских соглашений, подписанной на встрече "нормандского формата" в ноябре 2019 года? Зачем Владимир Зеленский предложил на Мюнхенской конференции по безопасности перезагрузку Минских соглашений? Почему он выступает против плана из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине, который разработан бывшими правительственными чиновниками США, Европы и России?

"Россия не видит прогресса в выполнении решений "нормандской четверки" в Париже, поэтому дата будущей встречи в "нормандском формате" неизвестна, — констатировал Сергей Лавров после Мюнхенской конференции. — Пока мы прогресса на одном из направлений не наблюдаем, — сказал он. — Разведение сил и средств тормозится Киевом".

Выступая на Мюнхенской конференции, президент Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам.

"Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также заявил, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением на неподконтрольных Киеву территориях, но не с их руководством. Перед выборами, намеченными в ЛДНР на октябрь, он считает необходимым наладить совместное патрулирование границы с Россией.

"Такие патрули будут включать представителей украинской стороны, оккупированных территорий и ОБСЕ, — сказал Зеленский. — Без ОБСЕ цели не достигнуть".

Как в одном мозгу совмещается нежелание вести диалог с руководством и совместное патрулирование с представителями "оккупированных территорий", нормальному человеку абсолютно непонятно. Хотя, конечно, для украинской власти это уже давно норма.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "последний раз удалось согласовать семь основных позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы. Но именно так ставит вопрос президент Зеленский… Первый шаг, который мы предлагали сделать Российской Федерации, — создать специальную рабочую группу".

Кому нужны "нормандские встречи" по Донбассу

— Геннадий Иванович, вы согласны с мнением Сергея Лаврова?

— Та "нормандская встреча", которая произошла, тоже была заранее обречена на провал. Потому что Зеленский очень хотел встретиться, показаться там, наверно, просто-напросто для того, чтобы показать, что он тоже достоин этой большой четверки.

И он что-то хотел там себе дополнительно оговорить или каким-то образом изменить Минские соглашения, потому что выполнение Минских соглашений, что для Порошенко в свое время, что теперь для Зеленского, является фактически политической смертью внутри его страны.

Режим, который фактически пришел к власти, профашистский режим, националистический режим, не даст Зеленскому выполнять Минские соглашения.

"Нормандская встреча" прошла, и, естественно, Зеленский там своего не добился, потому что ему все остальные участники встречи, и со стороны Франции и Германии, и со стороны Путина, сказали, что вы должны прежде всего выполнять свои обязательства.

Каковы обязательства Украины

Что это за обязательства?

Первое обязательство — это развод войск, чтобы не стреляли, людей не убивали.

Второе — это принятие в Раде соответствующего закона о выборах в Донбассе с особым статусом.

Этот особый статус был давным-давно прописан, и его можно было выполнить давным-давно. Но еще порошенковская Рада не хотела его принимать. Теперь, естественно, следующая Рада тоже не желает это принимать. Поэтому была встреча обречена на провал.

Теперь на встрече в Мюнхене Зеленский хотел что-то еще опять выторговать себе, себя показать и что-то доказать.

— Понятно, что Зеленский, Киев пытаются пересмотреть соглашения.

— Безусловно.

Почему Зеленский настаивает на "контроле над границами"

— Минские соглашения и порядок их выполнения давно четко прописаны. Но Украина на первое место почему-то всегда ставит контроль за границей. И даже на Мюнхенской конференции Зеленский уже в который раз поднял этот вопрос, предложил делать это тремя силами:

ОБСЕ,

украинской стороной

и силами республик Донбасса.

Но ведь, опять же, сохраняется самое главное противоречие — в том, что он ставит телегу впереди лошади.

Украина должна сначала принять законы о выборах, амнистии и т. д., а потом, уже после нормализации ситуации и четких гарантий безопасности, можно будет говорить о контроле границ. Но украинские власти опять ничего не хотят делать, выполнять подписанные ими условия, а только пытаются все переиграть, как им хочется.

Для Зеленского прямо идея фикс — контроль за границей. Почему так важен для него этот вопрос? Ну, допустим, пойдем ему навстречу. Почему мы не можем пойти?

— Контроль на границе — это очередная уловка, чтобы каким-то образом дезавуировать сами Минские соглашения.

В них ведь четко прослеживается порядок выполнения тех или иных обязательств, по пунктам там все расписано. И сделано все это совсем не зря, а очень продуманно.

Если мы ставим, как вы сказали, телегу впереди лошади, то есть надежда, что мы, российская сторона вместе с Донбассом, согласимся, чтобы туда зашли какие-то войска ОБСЕ, не известно, в каком составе они будут.

"Контроль над границами" — почему ни России, ни Донбасу он не нужен

Но мы же знаем, эти войска уже входили в Косово, и мы знаем, к чему это привело. Албанцы стали сразу вырезать сербов потихонечку, а натовские войска, которые туда вошли, молча наблюдали за этим процессом. Поэтому вот этот вариант абсолютно не приемлем ни для Донбасса, ни для России.

Поэтому идет передергивание и отвлечение внимание от Минского процесса. Для этого Зеленский выдвигает какие-то инициативы, которые, по мнению киевской стороны, были бы полезны, но российская сторона или Донбасс не желает выполнять.

Но эти инициативы были уже и раньше четко обозначены, и даже Франция и Германия согласились, что ничего туда вводить не надо, потому что в Минских договоренностях все уже обговорено.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев