Геннадий Козырев: мерзости Зеленского никого не устраивают

Сумбурный и путанный план бывших высокопоставленных политиков "12 шагов" не устроил ни одну сторону. Зачем он вообще появился? Почему он не ведет к миру и снятию санкций? Почему урегулирование конфликта — кошмар для националистов?

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Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

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Кто стоит за планом 12 шагов для Украины

— Геннадий Иванович, все-таки Зеленский за планом 12 шагов стоит или хотя бы какое-то отношение к его созданию имеет?

— Я думаю, что не лично Зеленский стоит, но у него есть спичрайтеры, специальные люди, которые работают над этим.

Ведь помощники президента в любом случае должны что-то выдавать. Но выдают они ему обычно полную чушь и гадость.

Например, когда он в Польшу поехал, то он загородил такую мерзость, что потом все плевались.

Так вот и сейчас они тоже хотели очередную мерзость сделать, чтобы он тоже поехал с этим. Но об этой мерзости уже стало известно и раньше. И, естественно, она опять никого не устроила.

Она не устроила, во-первых, нациков, потому что они увидели, что там вопрос встал о национальной идентичности. Значит, люди, которые идентифицируют себя русскими на Украине тоже есть и имеют такие же права.

— Да, еще и диалог по проблемам идентичности нужен…

— Это для нациков вообще неприемлемо, потому что они считают, что есть одна нация — великие укры, остальное все — прах, поэтому это не устроило нациков.

Во-вторых, тут же Донбасс ответил, что это попытка ухода от Минских соглашений, поэтому он никогда на это не пойдет.

Мало того, окрик появился из Соединенных Штатов: "Вы что, хотите там какую-то идентичность, диалог?"

То есть, когда возникла такая ситуация, со всех сторон указали, что эти вещи абсолютно не годятся и они не пройдут нигде —

ни на Донбассе,

ни со стороны России,

ни со стороны даже нациков и США, —

естественно, это надо было сразу это задвинуть в сторону и эти "12 шагов" быстро и молча, как говорится, затухли сами собой.

— Ишингер выражает позицию национально ориентированных сил Германии, он такой товарищ, можно сказать, трамповского направления. Возможно, это был план команды Трампа, республиканцев?

— Может быть, и так.

С учетом трамповской позиции, возможно, такой план его администрация поддержала бы.

Санкции США против России снимут?

— Потому что там идет речь и о снятии санкционного режима с России. А сумбур ему присущ, и что там не сильно разбираются в обстановке на Донбассе — тоже естественно. Но это явно не демократы.

— Естественно, со стороны Трампа, возможно, даже оказывалось какое-то содействие в разработке этого плана.

По крайней мере, этот план не противоречит намерениям Трампа каким-то образом сгладить положение на востоке Украины.

Что касается демократов, для них этот план абсолютно неприемлем. Поэтому здесь борьба идет на всех фронтах, как внутри украинской администрации, так и внутри администрации и оппозиции в Соединенных Штатах.

— Там прописано, например, намерение снятия санкций с России. Нам это выгодно. Предусмотрен диалог по проблемам идентичности, пусть поговорят. Но выгоден ли этот план нам в общем и целом?

— Вы знаете, что если там сядет опять какая-то группа этих бывших деятелей — даже очень высоких в прошлом руководителей и известных политиков — и разработает даже действительно какую-то прекрасную дорожную карту, все равно никто ее выполнять не будет, тем более Соединенные Штаты.

Санкции для США — сейчас основной инструмент и основное оружие сдерживания России.

Вести с Россией войну напрямую невозможно, как с Ливией или с Ираком было, бомбить ее тоже опасно, потому что самому может нехилая ответка влететь. Поэтому санкции остаются единственным, что позволяет Соединенным Штатам позиционировать себя как великая держава. Никогда они на это не пойдут.

Эти санкции использовались ими начиная еще с их древнейших времен, как только Соединенные Штаты стали более-менее большой державой.

Они неоднократно использовали эти санкции. и мы знаем, что, особенно в послевоенные годы Советский Союз неоднократно подвергался всяким санкциям — Джексона-Вэника и т. д. Некоторые из этих санкций еще до сих пор против нас действуют.

Поэтому Соединенные Штаты в любом случае санкции не снимут. Даже если они сейчас вдруг почему-то скажут: "Давайте снимем санкции", — завтра они введут другие какие-нибудь санкции. Так что это бесполезное дело.

Есть ли здравые мысли в плане 12 шагов для Украины

— Тогда, может быть, это наш российский план?

— Не думаю. Потому что сам по себе план, в общем-то, не в пользу нашей страны и республик Донбасса.

— Но там же есть здравые мысли. А остальное может быть прикрытием.

— Там действительно есть какие-то здравые мысли, но они не решают основную проблему —

проблему принятия Радой закона о статусе Донбасса,

проблему разведения войск,

проблему суверенитета вот этих непризнанных республик, которые позволили бы прекратить полностью войну.

А весь этот сумбур только отвлекает внимание от действительно злободневных проблем.

Установление мира — это кошмар для нациков. Как только война прекратится и скажут, что отныне никто не убивает и никто не угрожает (как они до сих пор пугают, подсчитывают, за сколько минут русские танки до Киева доберутся или до Львова, они все время там этими страшилками занимаются), — если это все урегулировать, то надо заниматься внутренними вопросами, в том числе и распускать эти националистические батальоны, разбираться, кто прав, кто не прав был, потому что потихонечку все равно люди станут разбираться.

А сейчас националисты просто апеллируют к войне, к агрессии этими криками "держи вора" и в это время сами продолжают грабить страну.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев