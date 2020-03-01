Геннадий Козырев: "Европе Украина уже давно поперек горла"

Почему Украина не выполняет дорожной карты реализации Минских соглашений, а президент Зеленский только предлагает делать что-то другое, но нисколько не продвигается к миру? Когда Запад надавит на украинскую власть по полной?

"Нормандский формат" в апреле. Почему Зеленский против?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

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Можно ли через санкции достигнуть мира в Донбассе

— Геннадий Иванович, каков ваш прогноз по ситуации в Донбассе? Вряд ли в апреле состоится какое-то движение к нормализации, потому что не видно перспектив принятия необходимых для этого законов, особенно об особом статусе этих областей, тем более закрепления этого положения в Конституции. Они категорически этого не приемлют.

Может быть, если американцы не одернут, то европейцы какие-то санкции против Украины введут или начнут снимать санкции с России? Потому что очевидно, что Украина ничего не делает для того, чтобы решить проблему Донбасса. Будет какая-то адекватная международная реакция?

— Дело в том, что против Украины действительно можно ввести жесткие санкции, но пока Европа их не вводит.

Можно и через различные организации санкции применить, допустим, через Международный валютный фонд. Можно просто не давать никаких кредитов и поставить условие по жесткому возврату тех кредитов, которые они взяли. Это очень эффективный метод кнута и пряника.

Ведь, когда надо было, тот же Байден какие выкрутасы на Украине проделывал: если не уберете прокурора, то миллиардный транш вам не видать. И все, моментально Порошенко взял под козырек и убрал генерального прокурора, который занимался расследованием как раз-таки вот этих криминальных дел Байдена и его сына.

Поэтому, если все-таки будет консолидированное желание хотя бы Европы, то, конечно, она все-таки надавит и Киеву деваться некуда будет.

Снимут ли санкции с России

— На Европу надежда есть, потому что там появляется все-таки понимание ситуации, Макрон и другие уже выступают за снятие санкций с России.

— Да. Макрон выступает, в принципе и в Германии тоже уже зреет такое недовольство Украиной, потому что она стала, как чемодан без ручки.

Что касается Трампа, если бы не было такой жесткой оппозиции глобалистов внутри страны, что его тоже пытались даже просто-напросто свергнуть с поста, я думаю, что он тоже бы пошел. Есть такое понятие патриот своей страны.

Есть патриоты и антипатриоты в этом отношении, глобалисты и антиглобалисты. И он бы тоже, наверно, согласился. Но все-таки глобальная олигархия очень сильна и она не только в одной Америке находится, она по всему миру также есть, в том числе и у нас.

Ведь у нас олигархов мизерная часть, но они захватили фактически всю власть в стране и диктуют нам, как быть: заниматься поставкой сырья за рубеж.

Внутреннее производство мы не развиваем, своими проблемами не занимаемся, мы не строим заводы, мы только очередной трубопровод куда-то строим.

— А возможен такой вариант, что на фоне невыполнения Украиной Минских соглашений будут какие-то подвижки по санкционному режиму?

— Это возможно, конечно, но я бы не стал это напрямую увязывать. Но я думаю, что в Европе это возможно через какое-то время.

— Какое-то давление на Украину со стороны ЕС будет?

— Да, это вполне возможно. Европе эта ситуация уже давно поперек горла.

Что мешает Европе остановить войну в Донбассе

— Почему все-таки Европа не очень сильно давит на Украину? Чего они выжидают?

— Они ничего не делают, потому что там тоже борьба идет, на них тоже есть давление. Но, допустим, Макрон вроде бы уже как согласен, Италия тоже вроде бы уже более-менее лояльно относится к нам и особенно не требует санкций. Но Германия пока еще очень даже держится. Она как в фильме "Джентльмены удачи": "Здесь — помню, здесь — не помню". Так вот и Меркель: "Северный поток" и с газом дешевым российским давай сюда, а вот с санкциями не давай".

Поэтому сейчас будет много зависеть от того, как будут развиваться события в самой Германии, наиболее сильной экономики в Европе.

Сейчас положение Меркель очень шаткое. Тем более, произошла такая неприятность для нее, что ее ставленница Крамп-Карренбауэр, которая должна была заместить ее, отказалась от этого поста.

А партия "Альтернатива для Германии" с каждым годом завоевывает все больше и больше голосов.

"Альтернатива для Германии" — партия не нацистская, хотя ее пытаются представить как фашистскую. Она, на самом деле, просто элементарно национально ориентированная партия, которая хочет прежде всего в стране навести порядок.

Почему Зеленский бездействует

По украинской тематике я могу еще добавить, что в настоящее время Украина попала в очень сложную ситуацию.

Лично Зеленский просто-напросто попал в капкан, из которого не знает, как выйти.

Если бы Зеленский знал до выборов, что он попадет в такую ситуацию, то, скорее всего, и не пошел бы в политику. Он ведь построил свою карьеру на "95 квартале", он здорово сыграл президента в кино и т. д.

И вот он думал, что сказка, которую он воплотил на экране сначала, такая же будет и в реальности. Реальность же гораздо сложнее, потому что те силы, те дяди, которые затеяли эту большую игру, очень крутые. Это все равно, что пацан вышел на улицу из интернета, кого-то задирает и думает, что он самый крутой, но дяди ему быстро укажут его место.

Вот и Зеленский и фактически вся Украина стоят на ножах. Она стала разменной монетой в игре тяжеловесов.

И мы сами даже не могли представить, насколько будет трагической ситуация этой нашей братской страны.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев