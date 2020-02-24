Зеленский для США уже не сын, а пасынок

Владимир Зеленский заявил, что украинская власть готова к диалогу с мирным населением на неподконтрольных Киеву территориях, но не с их руководством. Он считает необходимым наладить совместное патрулирование границы с Россией до выборов. Патрули будут включать представителей "оккупированных территорий". Как в одном мозгу совмещается нежелание вести диалог и совместное патрулирование, нормальному человеку абсолютно непонятно. Хотя, конечно, для украинской власти это уже давно норма.

"Нормандский формат" в апреле. Почему Зеленский против?

"Россия не видит прогресса в выполнении решений "нормандской четверки" в Париже, поэтому дата будущей встречи в "нормандском формате" неизвестна, — констатировал Сергей Лавров после Мюнхенской конференции. — Пока мы прогресса на одном из направлений не наблюдаем. Разведение сил и средств тормозится Киевом".

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

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Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией

— Геннадий Иванович, почему Зеленский так упорно проталкивает идею — сначала границу, а потом остальные пункты, несмотря на то, что в соглашениях четко прописано все наоборот. Он же даже не пытается принять закон, в Конституцию внести поправки об особом статусе ЛДНР. Хотя понятно, националисты жутко воспротивятся, но что-то надо делать в этом направлении. Ведь на него и Запад постоянно нажимает.

Поэтому все-таки абсолютно не понятны его логика и мотивы. Если он за апрельскую встречу (а он говорит, что будет ее добиваться), то почему он не делает хоть каких-то шагов, хотя бы попыток? Он даже не намерен выносить это на обсуждение в Раду? А если не намерен ничего делать, то зачем нужно продолжение переговоров, если соглашения не выполняются?…

Ошибка Зеленского после прихода к власти

— Он не может это внести. Как только он внесет в Раду, Рада все это провалит. Он покажет свою несостоятельность.

Ведь когда пришел Зеленский, победил на выборах, пришел к власти, стал президентом, у людей были очень большие надежды. У многих была просто эйфория, что сейчас Рада, фактически на 75 процентов состоящая из его сторонников, которых он с "95 квартала" набрал, все сделает, как надо.

Ну, казалось бы, куда больше — 75 процентов своих людей проголосовали за него. Бери и принимай любые законы, и делать надо было это срочно, прямо по живым, как говорится, следам, пока еще у людей была эйфория.

Но прошло какое-то время и позиции Зеленского стали ослабевать, а в Раде уже стали доминировать националистические настроения.

И его поездки в Донбасс, когда он только и говорил, что не лох, показал себя просто пацаном, которого никто не желает слушать, ничего не дали. Он показал слабину.

Если бы Зеленский с самого начала стал закручивать гайки, арестовал бы Порошенко, как и положено (там же на него 13 или больше уголовных дел висит), стал бы разбираться, кто в кого стрелял на Майдане и стал делать остальное, что народ от него ждал, народ бы его поддержал и вышел на улицу, если бы надо было.

А сейчас незначительный процент националистов, который на Украине составляет меньшинство в реальности, все так же доминирует на улице. Народ мог бы выйти и поддержать Зеленского, но он побоялся. Ведь это надо быть смелым человеком. Надо быть смелым, потому что ты или выигрываешь, или можешь просто-напросто потерять все, даже жизнь.

Но он этого не сделал и показал слабину. Теперь ему надо что-то делать.

Что Зеленский может сделать?

Вот он уперся: давайте на границе что-то сделаем. Что от этого изменится?

Да если мы сейчас отдадим контроль над границей ОБСЕ и украинцам, они там начнут делать чистки. Мы понимаем, что на это никто не пойдет.

Донбасс весь восстанет как один, потому что он знает, что все, кто хоть как-то участвовал в сопротивлении, будут уничтожены или арестованы.

Поэтому Зеленский себя ведет, как мальчик, который понимает, что взрослый дядя может ему и уши надрать. И вот поэтому он цепляется за все, что под руку подвернется.

— То есть это личная трусость какая-то?

— Это личная трусость.

Как относятся к Зеленскому в США

— И за ним просто никого нет?

— Дело в том, что за ним есть, допустим, та же самая Америка. Но в последнее время он с выборами, с Байденом, с его сыном настолько себя дискредитировал, что Трамп на него смотрит очень косо и подозрительно. Если раньше у Порошенко вроде бы было попечение, такое достаточно солидное. Байден, приезжая к нему, каждый раз садился за стол и управлял страной фактически. Порошенко мило ему улыбался.

А Зеленский стал американской власти уже не сыном, а пасынком.

И с одной стороны, если бы было возможно, наверно, Трамп его полностью бы сдал и заставил Минские соглашения выполнять. Если бы он, конечно, нажал, они выполняли бы.

Но Трамп — тоже не самостоятельная фигура во внешней политике. Он в последнее время балансировал на грани импичмента — уйдет, не уйдет. Да, как говорится, слава богу, для него, мне-то все равно, он одержал победу над демократами, над глобалистами и остальными, каким-то образом выкрутился, по крайней мере на данный момент. Но ведь еще что они придумают, пока не понятно.

А положение Зеленского сейчас очень шаткое, потому что, естественно, доказано, что именно Украина во многом пыталась способствовать победе Хиллари Клинтон, Демократической партии, и субсидировала, и информационную поддержку оказывала.

Для Трампа — это если не и враги, то, как минимум, люди, которые сделали ему подлость. Поэтому положение Зеленского слабое.

Но чувствуется, что вот то глубинное государство, которое есть в Америке, которое фактически ассоциируется с глобалистами-демократами, оно все-таки имеет давление. И поэтому сейчас оно давит на Зеленского, чтобы он не шел на какие-то соглашения по Минским договоренностям. И он поэтому старается хоть что-то сделать, показать, что я же старался, но не получается и это. Вот он и выкручивается меж двумя огнями как ужак.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев