Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Украинский парадокс: родная земля не нужна, важен образ врага

Мир » Бывший СССР » Украина

Почему Украина даже не думает выполнять Минские соглашения, но Зеленский хочет новой встречи в "нормандском формате"? Почему он так продвигает закон о продаже родной земли? Почему он так боится националистов? Почему на Украине такой парадоксальный национализм, что важна не родина и народ, а только образ врага?

"Нормандский формат" в апреле. Почему Зеленский против?

Почему закон об особом статусе ЛДНР автоматически повлечет привлечение к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против Донбасса?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

Читайте начало интервью:

Зачем США вражда Украины и России

— Геннадий Иванович, Зеленский активно лоббирует принятие закона о продаже земли, даже стали скупать голоса оппозиционных депутатов, чтобы быстрей его протолкнуть. То есть когда надо, он вертится и работает. Явно, что это происходит по заказу заокеанских покровителей. А свои же международные обязательства, в том числе о принятии закона по особому статусу Донбасса, он даже и не думает выполнять.

И вполне возможно, что это специально тормозится, опять же, по заказу от тех же сил. Хотя Трампу, похоже, все равно, он сказал: "Решай с Владимиром Путиным эти вопросы". Но демократам и другим силам в США, видимо, очень хочется, чтобы в Европе, у границы России, сохранялся конфликт?

— Ну, в общем-то, да…

Дело в том, что в настоящее время во всем мире и в целом в Соединенных Штатах идет борьба между, так сказать, патриотами-националистами, в лице Трампа, и глобалистами, в лице вот этой Демократической партии.

Естественно, для глобалистов важно, чтобы это глобальное пространство без границ распространялось на весь мир.

Далее, и Россию таким же образом тоже можно донимать, каким-то Донбассом или еще какой-то войной.

Для них еще лучше было бы, если бы случилась настоящая война между славянскими государствами, и они убивали бы друг друга как можно больше, а потом можно просто нивелировать это пространство для глобального рынка, захватив природные богатства.

Они стремились к этому, но не получилось развязать настоящую войну. Теперь они пытаются таким образом сделать постоянный очаг напряжения.

Трампу, настроенному на внутренний рынок, на благополучие своей страны, прежде всего, на средний и мелкий бизнес, наплевать на все это.

Ему все равно, что там происходит на Украине, будет Донбасс независимым или с особым статусом — он на этом не зацикливается.

Но в США есть внутреннее государство, которое грезит о глобальной стратегии, и оно не позволяет ни Трампу, ни нам расслабляться. И, конечно же, не дает расслабиться и Зеленскому. Закон о земле, конечно, он не легко принимает, там идет жестокая борьба. Но закон о земле не грозит ему тем, что националисты завтра пустят ему пулю в лоб.

Почему власти Украины готовы торговать землями

Для них, как ни странно, национальная идея заключается ни в родном народе и земле, а в образе врага в лице России, русских и т. д. Это основа, на которой зиждется вся их идеология и политика. Если убрать из нее врагов, то окажется, что там больше практически ничего и нет.

Поэтому, если Зеленский вдруг скажет: "Давайте теперь будем принимать закон о статусе Донбасса", — они сразу возмутятся: "А за что же мы воевали?!" А за то, что воевали, их и так уже бьют. Сейчас пересматривается уже и "Небесная сотня":

  • она погибла не в том составе;
  • многие жертвы были где-то совсем в другой стороне,
  • а главное — стреляли в них свои же, как оказывается.

И там идет бурление.

Если признать, что эта "Небесная сотня" погибла от своих, то ведь получается, что свои — бандиты. И уже дальше напрашивается признание, что Донбасс мы бомбили зря, раз мы ему даем свободу.

Следовательно, людей, которые бомбили, надо привлекать к ответственности. Это ведь для них вопрос жизни и смерти.

А земля им абсолютно не интересна, да им плевать на свою родину и на свою землю. Они завтра же могут уехать куда угодно и забудут про "ридну" Украину.

А вот если с этим шкурным вопросом о том, что вы стреляли в мирных людей, вы — преступники, станут разбираться, то уже будет уголовное преследование, причем в любой стране, везде, куда бы они ни сбежали.

Давайте разберемся, в кого вы стреляли, где ограбили, чего утащили здесь, кого казнили… Надо будет этих людей привлекать к ответственности. И они знают, что их привлекут к ответственности и они будут сидеть, а не эти донбасские несчастные люди, которые, по их мнению, что-то не так сказали или сделали, и поэтому они чинили над ними самосуд, убивали и грабили.

А вопрос о земле для них не касается шкурных вопросов. Плевать им на свою Родину, которую будут распродавать. Была бы у них возможность они бы сами Украину давно продали.

А вот вопрос статусе Донбасса и ставит ключевой вопрос о смысле этой революции и всего последующего, со всеми вытекающими отсюда правовыми вопросами. И тогда он сразу же ставит этих якобы героев на уровень преступников.

Будет ли новая встреча в "нормандском формате"

— Исходя из того, что Украина даже не собирается выполнять никакие международные обязательства, то очевидно, что апрельской встречи не будет в "нормандском формате", вы согласны?

Видимо, да. Но так однозначно говорить, будет или не будет, я бы все-таки не стал, пока не знаю. Вот Путин говорил недавно с Зеленским, но мы очень мало знаем об этом телефонном разговоре. Кто-то говорит, что очень жесткий был разговор и Путин поставил вопрос прямо: нет смысла встречаться, если предыдущие договоренности еще не выполнены.

Ведь и та встреча была фактически авансом сделана. Та встреча тоже ничего не давала: собрались еще раз, еще раз указали, идите и делайте, что уже давно обещали, свои обязательства надо выполнять.

Все участники — Россия, Франция и Германия указали Украине: идите, делайте, выполняйте свои обязательства, которые вы приняли еще давным-давно по Минским договоренностям.

Но опять до сих пор так ничего и не сделано, даже не начато. Для чего снова встречаться? Наверно, нет смысла.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина донбасс точка зрения украина и сша небесная сотня торговля землей война в донбассе россия и украина любовь степушова геннадий козырев экспертное мнение владимир зеленский нормандский формат
Новости Все >
Индия закупит в США вооружение
Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья
В России начнет работать крупнейший туристический бренд Вьетнама
Конкурс «Лидеры России» стартовал
Бывший президент Египта скончался
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира
Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России
"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона
Последние материалы
Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона
Мураев рассказал, почему снизился рейтинг Зеленского
Школьники Татарстана выложили в Сеть видео с падением пьяного учителя
Состав Общественной палаты России будут формировать по-новому
Что нужно России, чтобы привлечь медтуристов
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Путин заявил об эффективности нацпроектов
В Германии обнаружили череп крошечного динозавра
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Певицу Ирину Аллегрову не узнали на фото без парика
Губерниев сравнил дело Логинова с инцидентом с Голуновым
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ