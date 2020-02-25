Украинский парадокс: родная земля не нужна, важен образ врага

Почему Украина даже не думает выполнять Минские соглашения, но Зеленский хочет новой встречи в "нормандском формате"? Почему он так продвигает закон о продаже родной земли? Почему он так боится националистов? Почему на Украине такой парадоксальный национализм, что важна не родина и народ, а только образ врага?

"Нормандский формат" в апреле. Почему Зеленский против?

Почему закон об особом статусе ЛДНР автоматически повлечет привлечение к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против Донбасса?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

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Зачем США вражда Украины и России

— Геннадий Иванович, Зеленский активно лоббирует принятие закона о продаже земли, даже стали скупать голоса оппозиционных депутатов, чтобы быстрей его протолкнуть. То есть когда надо, он вертится и работает. Явно, что это происходит по заказу заокеанских покровителей. А свои же международные обязательства, в том числе о принятии закона по особому статусу Донбасса, он даже и не думает выполнять.

И вполне возможно, что это специально тормозится, опять же, по заказу от тех же сил. Хотя Трампу, похоже, все равно, он сказал: "Решай с Владимиром Путиным эти вопросы". Но демократам и другим силам в США, видимо, очень хочется, чтобы в Европе, у границы России, сохранялся конфликт?

— Ну, в общем-то, да…

Дело в том, что в настоящее время во всем мире и в целом в Соединенных Штатах идет борьба между, так сказать, патриотами-националистами, в лице Трампа, и глобалистами, в лице вот этой Демократической партии.

Естественно, для глобалистов важно, чтобы это глобальное пространство без границ распространялось на весь мир.

Далее, и Россию таким же образом тоже можно донимать, каким-то Донбассом или еще какой-то войной.

Для них еще лучше было бы, если бы случилась настоящая война между славянскими государствами, и они убивали бы друг друга как можно больше, а потом можно просто нивелировать это пространство для глобального рынка, захватив природные богатства.

Они стремились к этому, но не получилось развязать настоящую войну. Теперь они пытаются таким образом сделать постоянный очаг напряжения.

Трампу, настроенному на внутренний рынок, на благополучие своей страны, прежде всего, на средний и мелкий бизнес, наплевать на все это.

Ему все равно, что там происходит на Украине, будет Донбасс независимым или с особым статусом — он на этом не зацикливается.

Но в США есть внутреннее государство, которое грезит о глобальной стратегии, и оно не позволяет ни Трампу, ни нам расслабляться. И, конечно же, не дает расслабиться и Зеленскому. Закон о земле, конечно, он не легко принимает, там идет жестокая борьба. Но закон о земле не грозит ему тем, что националисты завтра пустят ему пулю в лоб.

Почему власти Украины готовы торговать землями

Для них, как ни странно, национальная идея заключается ни в родном народе и земле, а в образе врага в лице России, русских и т. д. Это основа, на которой зиждется вся их идеология и политика. Если убрать из нее врагов, то окажется, что там больше практически ничего и нет.

Поэтому, если Зеленский вдруг скажет: "Давайте теперь будем принимать закон о статусе Донбасса", — они сразу возмутятся: "А за что же мы воевали?!" А за то, что воевали, их и так уже бьют. Сейчас пересматривается уже и "Небесная сотня":

она погибла не в том составе;

многие жертвы были где-то совсем в другой стороне,

а главное — стреляли в них свои же, как оказывается.

И там идет бурление.

Если признать, что эта "Небесная сотня" погибла от своих, то ведь получается, что свои — бандиты. И уже дальше напрашивается признание, что Донбасс мы бомбили зря, раз мы ему даем свободу.

Следовательно, людей, которые бомбили, надо привлекать к ответственности. Это ведь для них вопрос жизни и смерти.

А земля им абсолютно не интересна, да им плевать на свою родину и на свою землю. Они завтра же могут уехать куда угодно и забудут про "ридну" Украину.

А вот если с этим шкурным вопросом о том, что вы стреляли в мирных людей, вы — преступники, станут разбираться, то уже будет уголовное преследование, причем в любой стране, везде, куда бы они ни сбежали.

Давайте разберемся, в кого вы стреляли, где ограбили, чего утащили здесь, кого казнили… Надо будет этих людей привлекать к ответственности. И они знают, что их привлекут к ответственности и они будут сидеть, а не эти донбасские несчастные люди, которые, по их мнению, что-то не так сказали или сделали, и поэтому они чинили над ними самосуд, убивали и грабили.

А вопрос о земле для них не касается шкурных вопросов. Плевать им на свою Родину, которую будут распродавать. Была бы у них возможность они бы сами Украину давно продали.

А вот вопрос статусе Донбасса и ставит ключевой вопрос о смысле этой революции и всего последующего, со всеми вытекающими отсюда правовыми вопросами. И тогда он сразу же ставит этих якобы героев на уровень преступников.

Будет ли новая встреча в "нормандском формате"

— Исходя из того, что Украина даже не собирается выполнять никакие международные обязательства, то очевидно, что апрельской встречи не будет в "нормандском формате", вы согласны?

— Видимо, да. Но так однозначно говорить, будет или не будет, я бы все-таки не стал, пока не знаю. Вот Путин говорил недавно с Зеленским, но мы очень мало знаем об этом телефонном разговоре. Кто-то говорит, что очень жесткий был разговор и Путин поставил вопрос прямо: нет смысла встречаться, если предыдущие договоренности еще не выполнены.

Ведь и та встреча была фактически авансом сделана. Та встреча тоже ничего не давала: собрались еще раз, еще раз указали, идите и делайте, что уже давно обещали, свои обязательства надо выполнять.

Все участники — Россия, Франция и Германия указали Украине: идите, делайте, выполняйте свои обязательства, которые вы приняли еще давным-давно по Минским договоренностям.

Но опять до сих пор так ничего и не сделано, даже не начато. Для чего снова встречаться? Наверно, нет смысла.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев