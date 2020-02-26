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Автор Любовь Степушова

Пройдет ли мир 12 шагов по Украине?

Мир » Бывший СССР » Украина

Зачем Владимир Зеленский предложил на Мюнхенской конференции по безопасности перезагрузку Минских соглашений? Как он относится к плану из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине?

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Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.

План 12 шагов для нормализации ситуации на Украине составили:

  • Десмонд Браун, председатель попечительского совета и совета директоров Сети европейских лидеров, бывший министр обороны Великобритании;
  • Вольфганг Ишингер, чрезвычайный и полномочный посол Германии, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности;
  • Игорь Иванов, президент РСМД, министр иностранных дел России в 1998–2004 годах;
  • Эрнест Дж. Мониз, сопредседатель и генеральный директор фонда NTI, бывший министр энергетики США;
  • Сэм Нанн, сопредседатель фонда NTI, бывший сенатор США.

Предлагаемые шаги

  1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
  2. Установить диалог "нормандской четверки" по кризисному урегулированию на военном уровне.
  3. Улучшить беспрепятственный доступ и свободу передвижения в зоне конфликта.
  4. Найти пропавших без вести.
  5. Разработать и реализовать гуманитарные инициативы по разминированию.
  6. Ускорить экономическое восстановление Донбасса.
  7. Изучить возможность создания зон свободной торговли.
  8. Разработать "дорожную карту" по изменению санкционного режима.
  9. Устранить радиологическую угрозу.
  10. Запустить диалог стран евроатлантического региона о построении системы взаимной безопасности.
  11. Оказать поддержку и определить круг вопросов избирательного взаимодействия между ЕС и Россией.
  12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

Читайте начало интервью:

Как и почему появился план 12 шагов

— Геннадий Иванович, перед недавней Мюнхенской конференцией по безопасности появился план из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине. (Как ни странно, к этой программе каким-то образом собираются подтянуть даже анонимных алкоголиков.) Он разработан бывшими высокопоставленными политиками Запада, и наш бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов там почему-то засветился.

Зачем вообще нужен этот план из 12 шагов? Это на самом деле какой-то сумбур, притягивание России к конфликту на Украине, переход от одного локального очага к системе глобальной безопасности. И главное — в любом случае это тоже является пересмотром Минских соглашений. И причем здесь радиологическая угроза, новый национальный диалог по проблемам идентичности и т. д.? С вашей точки зрения, для чего такой план появился, кому и зачем он нужен?

— Очевидно, что, когда Зеленский собирался ехать в Мюнхен, ему надо было что-то привезти и предъявить. Ну ведь просто так приехать и рассказать, какой я хороший, мало кому интересно, а он уже это делал неоднократно, и в общем-то, конечно, все ему не очень-то поверили, что он действительно хороший и что-то вообще может. Кто инициировал разработку этой кампании "12 шагов", я не знаю.

Странно, что там появился наш бывший министр. Почему он и с какой там он целью затесался, не понятно. И сам план, конечно, странный. Есть такая хорошая песня "Я его слепила, из того, что было, а потом что было, то и полюбила".

Все бывшие — они, как правило, уже никому не нужные, но им как-то хочется, надо засветиться. Им предложили, очевидно, давайте, друзья мои, сейчас, что-то предложим.

Почему Зеленский постеснялся озвучить план 12 шагов

— Но Зеленский, кстати, все-таки отверг этот план.

— Нет, подождите, он же не сразу отверг этот план. И далеко не так все однозначно. Они решили, давайте сядем, соберемся и что-то представим. Вот это была такая дымовая завеса.

Очевидно, Зеленский хотел приехать на Мюнхенскую конференцию и рассказать, что вот какой-то план есть у него, что создан он такой очень авторитетной комиссией, которая может многое понимать и делать.

Ну и, естественно, члены комиссии сразу всплывают. Получается, что они такие востребованные и имеют политический вес.

Но план — совершенно абсурдный, даже читая его, понимаешь, что там полный абсурд и нагромождение каких-то непонятных действий из совершенно разных областей, они друг на друга каким-то образом навалены, не понятно зачем.

И этот план стал известен еще до того, как Зеленский его озвучил. Видимо, он подумал, что все-таки эти люди достаточно авторитетные, а раз план в чем-то касается Украины, то надо это использовать.

— Так что Зеленский этот план не озвучивал, а как бы был больше придвинут на украинскую площадку.

— Да, до того, как он про него стал говорить, этот план уже был известен всем, кому интересно. Зеленский его не озвучил, но очевидно, что желал озвучить. Вот и поднял его снова.

Но практического смысла в этом нет никакого.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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