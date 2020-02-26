Зачем Владимир Зеленский предложил на Мюнхенской конференции по безопасности перезагрузку Минских соглашений? Как он относится к плану из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине?
Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии и конфликтологии РГГУ Геннадий Козырев.
План 12 шагов для нормализации ситуации на Украине составили:
Предлагаемые шаги
Читайте начало интервью:
— Геннадий Иванович, перед недавней Мюнхенской конференцией по безопасности появился план из 12 шагов по урегулированию конфликта на Украине. (Как ни странно, к этой программе каким-то образом собираются подтянуть даже анонимных алкоголиков.) Он разработан бывшими высокопоставленными политиками Запада, и наш бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов там почему-то засветился.
Зачем вообще нужен этот план из 12 шагов? Это на самом деле какой-то сумбур, притягивание России к конфликту на Украине, переход от одного локального очага к системе глобальной безопасности. И главное — в любом случае это тоже является пересмотром Минских соглашений. И причем здесь радиологическая угроза, новый национальный диалог по проблемам идентичности и т. д.? С вашей точки зрения, для чего такой план появился, кому и зачем он нужен?
— Очевидно, что, когда Зеленский собирался ехать в Мюнхен, ему надо было что-то привезти и предъявить. Ну ведь просто так приехать и рассказать, какой я хороший, мало кому интересно, а он уже это делал неоднократно, и в общем-то, конечно, все ему не очень-то поверили, что он действительно хороший и что-то вообще может. Кто инициировал разработку этой кампании "12 шагов", я не знаю.
Странно, что там появился наш бывший министр. Почему он и с какой там он целью затесался, не понятно. И сам план, конечно, странный. Есть такая хорошая песня "Я его слепила, из того, что было, а потом что было, то и полюбила".
Все бывшие — они, как правило, уже никому не нужные, но им как-то хочется, надо засветиться. Им предложили, очевидно, давайте, друзья мои, сейчас, что-то предложим.
— Но Зеленский, кстати, все-таки отверг этот план.
— Нет, подождите, он же не сразу отверг этот план. И далеко не так все однозначно. Они решили, давайте сядем, соберемся и что-то представим. Вот это была такая дымовая завеса.
Очевидно, Зеленский хотел приехать на Мюнхенскую конференцию и рассказать, что вот какой-то план есть у него, что создан он такой очень авторитетной комиссией, которая может многое понимать и делать.
Ну и, естественно, члены комиссии сразу всплывают. Получается, что они такие востребованные и имеют политический вес.
Но план — совершенно абсурдный, даже читая его, понимаешь, что там полный абсурд и нагромождение каких-то непонятных действий из совершенно разных областей, они друг на друга каким-то образом навалены, не понятно зачем.
И этот план стал известен еще до того, как Зеленский его озвучил. Видимо, он подумал, что все-таки эти люди достаточно авторитетные, а раз план в чем-то касается Украины, то надо это использовать.
— Так что Зеленский этот план не озвучивал, а как бы был больше придвинут на украинскую площадку.
— Да, до того, как он про него стал говорить, этот план уже был известен всем, кому интересно. Зеленский его не озвучил, но очевидно, что желал озвучить. Вот и поднял его снова.
Но практического смысла в этом нет никакого.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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