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Автор Любовь Степушова

Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу

Мир » Азия » Ближний Восток

Турция может ударить по России в Сирии, считает востоковед Евгений Сатановский. Он предостерегает россиян от поездок в Турцию на отдых.

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По меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в результате авиаудара сирийских правительственных сил по наступающим джихадистам на северо-западе Сирии в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщил Рахми Доган — губернатор турецкой провинции Хатай. Турция нанесла ответный удар, атаковав сирийские правительственные цели.

Минобороны России заявило, что турецкие войска действовали вместе с джихадистами, они не сообщили о своей дислокации, поэтому непреднамеренно были поражены ударом сирийских ВВС.

По данным Минобороны, 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона приняла меры для прекращения огня и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся "нападением" на НАТО и анонсировал консультации с альянсом.

Россия направила в Средиземное море два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК".

Как сказал "Правде.Ру" президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, Минобороны дает реальную ситуацию. По словам эксперта, сирийская армия, несмотря на то, что она "небольшая", воевать умеет, так как ее переподготовили российские военные специалисты.

Под Эрдоганом "много чего шатается"

Евгений Сатановский считает, что Эрдоган начинает авантюру за авантюрой, исходя из того, "что под ним много чего шатается", хотя у него сложное экономическое и политическое положение. Однако ему нужно обострять ситуацию, поэтому он ведет:

  • войну в Сирии на 2 фронта: с курдами и с Асадом;
  • войну в Ливии, в которой он поставил на самую слабую из сторон, исходя из того, что это протурецкая сторона и "Братья-мусульмане", но при этом против него сплотились Египет, Эмираты, Саудовская Аравия, Франция;
  • конфликт на Кипре, который в любой момент может перерасти в военный. При том, что против него теперь все Восточное Средиземноморье — не только Греция, но и Израиль, Египет и весь Евросоюз.

"И там все те же американцы на стороне Евросоюза и против Эрдогана. Это очень серьезная проблема, которую он просто разжигает каждые 5 минут в соседнем уголке", — сказал Евгений Сатановский.

Евгений Сатановский отметил, что турки пишут в прессе о том, что "нам Россию не нужно бояться, мы 16 войн с ней провели", но все эти войны закончились поражением Турции и потерей половины территорий - об этом они не пишут, уточнил эксперт.

Россиянам не стоит посещать Турцию

Турецкая пресса и турецкие соцсети, по его словам, также полны сообщений, что нужно построить небоскребы из черепов российских военных, это серьезная угроза, поэтому в Турцию туристам Евгений Сатановский не советует ездить.

"На сегодняшний момент нечего делать в Турции нормальным людям, которые хотят живыми оттуда уйти. Потому что в Турции живут горячие люди, исламистов полно, террористов полно. Посла нашего они уже убили. И никто не знает, что произойдет, если очередной отморозок решит кого-нибудь взорвать или зарезать на курорте", — предупредил Евгений Сатановский.

Эрдоган может нанести удар, как Саакашвили

Востоковед, ссылаясь на "горячие турецкие головы, как у Саакашвили", заявил, что Эрдоган может нанести удар по нашим войскам, но это вряд ли приведет для них к чему-то хорошему.

"Саакашвили, когда бил по нашим миротворцам в Южной Осетии, тоже был уверен, что выиграет. Наверное, Эрдоган тоже уверен, что он сейчас быстро всех-всех-всех победит. Эрдоган по национальности лаз — грузин, исповедующий мусульманство. Он точно такой же человек, как Саакашвили, с точки зрения эмоций, психотипа и всего остального", — отметил Евгений Сатановский.

НАТО Эрдогана в Идлиб не посылал

Что касается помощи от НАТО, которую ждет Анкара, то, по мнению востоковеда, когда они сбили наш самолет, в НАТО заявили: "сам разбирайся".

"НАТО Эрдогана в Идлиб на звал. НАТО за Эрдогана с сирийцами воевать не будет. С Россией — тем более. Он даже с сирийцами не будет воевать. У нас есть в Восточном Средиземноморье эскадра. Сейчас прямо в эти часы через проливы идут туда еще 2 фрегата с "Калибрами" из Черного моря, с севера — Крым, вооруженный до зубов, с юга — база Хмеймим и база Тартус, замыкающие эти проливы. В 2015-м этого не было. А сейчас есть. Если Эрдогану хочется приключений, то приключения будут, это мы можем устроить", - резюмировал Евгений Сатановский.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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