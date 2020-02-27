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Автор Любовь Степушова

Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что "ситуация в Идлибе изменилась в нашу пользу". Но он выдает желаемое за действительное, вероятно, от отчаяния.

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Эрдоган выступил через час-полтора после того, как Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин и президент Турции встретятся 5 марта в Стамбуле. Песков отметил, что происходит общение России и Турции на экспертном и на рабочем уровне. "В первую очередь для обсуждения кризиса вокруг Идлиба".

Днем ранее Эрдоган выдавал договоренность по этой встрече как почти решенную. Также он убеждал всех, что готовит удар по наступающим войскам Башара Асада в Идлибе.

Ситуация не изменилась в пользу Турции

Действительно, в ночь на 27 февраля протурецкие боевики предприняли попытку контратаковать Сирийскую арабскую армию (САА) в районе города Серакиб, чтобы заблокировать трассу М5 Алеппо-Дамаск, полностью перешедшую недавно под контроль САА.

Как сообщает РИА "Новости", подразделения САА сумели успешно отразить нападение. Военный источник агентства опроверг сообщения о якобы возвращении города под контроль "умеренной оппозиции", ранее распространенные в СМИ. Пресс-служба Минобороны Турции сообщила, что при этом наступлении погибли двое турецких военнослужащих.

В это же время сообщалось, что САА начала наступление на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама в направлении долины Аль-Габ и заняла за 26-27 февраля там с десяток населенных пунктов. По сути, уже сейчас Асад контролирует больше территорий провинции, чем протурецкие боевики.

Тем не менее, по мнению Эрдогана, "сейчас ситуация в Идлибе изменилась в нашу пользу".

"Есть трое погибших. Но вместе с этим у сил режима потери очень высокие. Мы также продолжаем общение с русскими. Но мы говорим им: в Идлибе мы находится в рамках Аданских соглашений. Если бы не поддержка России и Ирана, Асад не смог бы устоять у власти. Мы в Сирии ведем борьбу совместно с силами "Сирийской национальной армии". Мы не хотим видеть террористов на этих территориях", — процитировал Эрдогана телеграм-канал "Повестка дня Турции".

По Аданским соглашениям Асада надо признавать

Заметим, что Аданские соглашения Турция и Сирия подписали в турецком городе Адана в 1998 году, Сирия, согласно договоренностям, прекратила поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), объявила ее террористической организацией и изгнала из страны ее лидера Абдуллу Оджалана. В соответствии с этим соглашением Турция имеет право преследовать бойцов РПК на расстоянии до 5 км внутри границы с Сирией, но турецкие войска не могут оставаться там надолго.

"Если Сирия и Турция применят формулу Аданских соглашений к текущей ситуации, это не будет в интересах Турции, так как она ограничивает ее [военное] присутствие и заставляет ее признать режим Асада", — сказал сирийский эксперт Джамаль Барут из Арабского центра политических исследований в Катаре.

Кроме того, наблюдательные пункты турецкой армии в провинции Идлиб — это не 5 км вглубь территории, а гораздо больше, и бойцы САА — это не курдские "сепаратисты". Вероятно, дела у турецкого лидера настолько плохи, что он об этом умалчивает и пытается говорить только о приемлемой декларативной стороне дела.

Эрдоган один в поле не воин

Заметим также, что в 1998 году Сирия была слабой, а Турция сильной, сегодня — наоборот, у Турции нет союзников, НАТО не вступится за Анкару по 5 пункту соглашения о взаимопомощи при нападении, а отношения с США испорчены различными скандалами, в том числе покупкой у России ЗРК С-400, да и Трампу в предвыборный год не до Эрдогана и его страданий.

Кроме того, экономическое положение Турции откровенно слабое, Анкара не вытянет полномасштабную войну.

На стороне же Дамаска сегодня стоит военная мощь Москвы, прежде всего, в воздухе. 

Все это говорит о том, что Турция, как раз по Аданскому соглашению, скоро признает Башара Асада и выведет свои войска с территории Сирии или, по крайней мере,  в оговоренную этими соглашениями пятикилометровую зону.

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Темы идлиб сирия турция реджеп эрдоган аданское соглашение
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