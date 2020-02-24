Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против идеи США договориться с террористами группировок "Ан-Нусра"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Он напомнил, что это — официально признанные террористическими организации, в том числе и на территории США.

"Обе эти структуры — и "Ан-Нусра"*, и "Хайят Тахрир аш-Шам"* официально включены в списки террористических организаций, которые составляет СБ ООН. Они же включены в национальные списки террористических организаций США. Тем не менее уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая спецпредставителя США по сирийскому урегулированию (Джеймса) Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают "Тахрир аш Шам"* уж не такой террористической организацией и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог. Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми", — заявил Лавров .

Кроме того, Лавров назвал абсолютно нормальными авиаудары по террористическим группировкам в Идлибе. Эти атаки осуществлялись в ответ на вылазки исламистов.

"Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать… Я уверен, что турецкие военные, которые работают на земле, все прекрасно видят и понимают… Много раз атаковали террористы наши позиции и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой республики", — объяснил Лавров.

* "Ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Тахрир аш-Шам") — террористические группировки, запрещенные в РФ.