Эксперт: русско-турецкая война уже идет, но пока опосредованно

Турция пытается расширить свое влияние в Сирии. Вероятно, что Эрдоган планирует поставить в Дамаске своего человека.

Такое мнение по ситуации в Идлибе высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его словам, Эрдоган намерен захватить весь северо-запад Сирии.

"Он добивается усиления своего влияния в Турции, захвата всего северо-запада. А желательно вообще поставить в Дамаске своего человека. Он не скрывает, что он добивается", — отметил Багдасаров.

Он также подчеркнул, что русско-турецкая война уже идет, правда, опосредованно, через турецкие бандформирования, от пуль которых погибают российские военные. Предстоящие переговоры Путина и Эрдогана эксперт назвал "тяжелыми".

Ранее сообщалось, что 5 марта пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в Идлибе. Позднее в Кремле эту информацию опровергли, сообщив, что готовится четырехсторонняя встреча с Францией и Германией, но конкретных дат пока не называют.