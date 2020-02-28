Турецкие эксперты: Эрдоган несостоятелен в военной операции в Сирии

Последние события в Идлибе показали, что Реджеп Эрдоган оказался в Сирии в изоляции. Турецкие аналитики предрекают ему поражение не только в Сирии, но и в Ливии.

В сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих

Не получится даже стравить Россию и США

Президент Турции за четыре года после попытки военного переворота поссорился со всеми крупными игроками в Сирии — Россией, США и арабским миром. Те немногие внешнеполитические партнеры, которые остались у Эрдогана, например, Катар, не дают ему никаких стратегических преимуществ.

Зато против него в долгую играет воинственная политика в отношении Вашингтона, который турецкий лидер обвинил в подготовке военного переворота в 2016 году и укрывательстве его лидеров. "В пику" США были куплены российские ЗРК С-400, хотя никакой военной необходимости в этом не было.

Также нисколько не прибавило Эрдогану симпатий Дональда Трампа нападение на курдов в ходе операции "Источник мира". США таким образом лишились опоры "на земле" в сирийском конфликте. Поэтому теперь, после эскалации конфликта, Анкаре закрыт даже такой простой ход, как стравить на сирийском фронте Россию и США.

Министр обороны Марк Эспер заявил в среду своим законодателям, что администрация Трампа не рассматривает вопрос о возобновлении военного участия в сирийской гражданской войне на фоне активизации боевых действий в провинции Идлиб. Эспер сказал, что ограниченная американская миссия в 600 военнослужащих по-прежнему сосредоточена на разгроме остатков "Исламского государства"*.

Позиция России — надо зачищать Идлиб и заканчивать войну

Позиция же России такая: надо заканчивать кровопролитную войну в Сирии в кратчайшие сроки.

В ночь на пятницу посол РФ в ООН Виталий Небензя пояснил мировому сообществу, что "единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба, да и, откровенно говоря, всей Сирии станет окончательное и бесповоротное изгнание из этой страны террористов".

Ранее Небензя пообещал, что Россия продолжит поддержку сирийского правительства в борьбе с террористами, и у США не получится заставить Москву пойти на переговоры с боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Идлибе. Он зачитал коллегам по Совбезу доклад Генсека ООН о гуманитарной ситуации в Сирии и подчеркнул, что при решении гуманитарных вопросов ООН тесно сотрудничает с правительством Башара Асада, тем временем позиция Эрдогана — не признавать его и разрушать страну руками исламистов.

Войну в Сирии Эрдогану не выиграть

Все большее число турецких аналитиков, в том числе бывшие сторонники Эрдогана, считают, что его теперешние действия в значительной степени, если не полностью, нанесут вред ему самому и Турции. Они также опасаются, что "сирийский синдром" перекинется на Ливию, где турецкая армия также начала нести потери.

Семих Идиз в Al-Monitor в статье "Эрдоган и крах его внешней политики" приводит мнения некоторых из них.

Так, "ветеран политического обозрения" Фикрет Била считает, что это война, которую Эрдоган не может выиграть. Аналитик утверждает, что основными целями Турции в Сирии являются свержение режима Асада и обеспечение участия голосов радикальных исламистов в управлении страной. Била не верит, что эти цели достижимы.

"Победа над сирийской армией, которую поддерживает Россия … не представляется возможной", — пишет Била в своей колонке для независимого новостного портала T24.

Фехми Кору, "еще один опытный обозреватель", который когда-то поддерживал Эрдогана и правящую Партию справедливости и развития, также пессимистично оценивает шансы Эрдогана на успех. Ссылаясь на метания Анкары между Вашингтоном и Москвой, Кору сомневается, что любые результаты, которые можно было бы считать "победой" для Турции, будут получены при таком подходе.

"Я боюсь, что политика, проводимая Турцией в Сирии с 2011 года …приведет к провалу", — написал Кору в своем личном блоге.

Война в Сирии — это не война за независимость Турции

Политический обозреватель Мурат Йеткин подчеркнул, что Эрдоган грубо преувеличивает, отождествляя участие Анкары в войне в Сирии с борьбой Турции за независимость 1919-1922 годов.

"Без обид, но президент Эрдогана неправильно видит, что война за независимость, которая велась Мустафой Кемалем Ататюрком и его друзьями за освобождение Родины и создание Республики, тождественна тому, что происходит в Сирии и Идлибе", — написал в своем блоге Йеткин.

Он добавил, что подход Эрдогана к операции в Сирии также проблематичен, поскольку он предполагает военные операции на территории другой страны, что, по его словам, ставит "международно-правовые вопросы в соответствии с правилами, установленными Организацией Объединенных Наций".

Народ Турции не одобряет войну в Сирии

Бывшие турецкие послы Али Туйган и Юсуф Булук подчеркнули в совместно написанной статье, что "самый поразительный недостаток" сирийской политики Эрдогана — это "полное отсутствие национального одобрения".

"Президент Эрдоган сказал, что военные действия могут начаться в любой момент. Однако турки едва ли знают, куда движется страна, за исключением того, что их сыновья подвергнутся смертельному риску, если Дамаск не прислушается к предупреждению", — написали Туйган и Булук в своем блоге" Дипломатическое мнение".

По их словам, "в этот критический момент народ Турции имеет право точно знать, какие из его интересов будут преследоваться, какие причины будут выдвинуты, какие инструменты будут использоваться и какой ценой".

"Настало время турецкому правительству спуститься вниз и увидеть реальность на местах", подчеркнули авторы и рекомендовали вывести турецкие войска из Идлиба и вернуться на дипломатический путь переговоров.

*Террористические организации, запрещенные в России

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