Турция понесла новые потери в живой силе в Идлибе, однако пропагандистский раж: "мы отомстим и порвем всех" пошел на спад, втягиваться в войну Турции не позволит ее "дырявая" экономика.
В четверг по результатам наступления в Идлибе официальный твиттер-аккаунт Министерства национальной обороны Турции доложил, что погибли двое военнослужащих, однако на этот раз не был дан ответ на вопрос, кто их убил — Сирия или Россия. Об этом прямо спрашивает один из турецких пользователей Twitter @fatihportakal.
"Так кто убил наших военных: Сирия или Россия?" - пишет он, ссылаясь на сообщение Минобороны.
Многие в ответ "чирикают" о том, что смерти вызваны российским авиационным ударом, и Россия этого не отрицает. И это действительно похоже на правду.
Как сообщили в Российском центре по примирению сторон, российские истребители Су-24 обстреляли боевиков по просьбе Сирии и что это изменило ход конфликта на поле, в результате чего сирийская армия отбила атаки. В центре также сообщили, что Турция прекратила артиллерийские удары после вмешательства России.
Именно поэтому истерики в турецких СМИ не наблюдается, иметь дело с Путиным или с Асадом — это "две большие разницы".
Но в приведенном выше обсуждении твита @fatihportakal самый популярный ответ, набравший в разы больше одобрений, был следующий:
«В то время как люди совершают самоубийства от голода, нищеты и собирают пищу в мусоре, это (война с Россией) не должно быть так опасно, как те люди, которые говорят, что "наша экономика супер"».
Турция не втянется в открытое противостояние с Россией после того, как Москва показала свою решимость отвечать, по одной простой причине — экономика Турции не выдержит нагрузки, и необъятная личная власть Реджепа Эрдогана окажется на грани краха.
Заметим, что после экономического кризиса 2018 года, в результате которого лира обесценилась наполовину, Эрдоган взял под контроль Центральный банк. Он уволил предшественника нынешнего главы ЦБ Мурата Уйсала за отказ снизить базовую ставку, установленную на уровне 24% для спасения лиры в конце 2018 года, и заставил ЦБ вновь ее снижать, сейчас она составляет 10,75%.
При пониженной ставке и безработице в 13% население и бизнес стали жить в долг. Объемы банковских кредитов только на прошлой неделе выросли на 15,5 млрд лир — до 2,707 трлн лир. Это, конечно, стимулирует спрос, но жить в долг — это, помимо возможного кризиса неплатежей и увеличения токсичных пассивов в банках, усиливает депрессию у населения.
Для государства же это сродни желанию спортсмена поставить рекорд, употребляя стероиды.
Такая политика не стабилизирует курс лиры. С начала 2019 года лира постепенно обесценилась на 11 процентов по отношению к доллару США и 7 февраля пересекла важный психологический рубеж в 6 лир за доллар.
И на горизонте появляются новые предупреждающие знаки. Турецкие государственные банки регулярно вмешиваются, чтобы смягчить волатильность лиры, они потратили на это более 37 миллиардов долларов за последние 2 года. Этот уровень участия государства на валютных рынках не может быть поддержан — нет валюты.
Иностранцы по-прежнему продают больше турецких активов, чем покупают. По состоянию на 7 февраля они продали чистых $435 млн по сравнению с $419 млн за аналогичный период прошлого года. По словам агентства "Блумберг", иностранные инвесторы также отказываются от турецких гособлигаций, продав в прошлом году их на более чем 3,3 миллиарда долларов. Прямые иностранные инвестиции по покупке долей в турецком бизнесе упали на 30% в прошлом году до самого низкого уровня с 2004 года.
Что же касается поступления валюты от экспорта, то дефицит внешней торговли Турции в 2019 году хотя и сократился на 43,5%, но все еще составляет внушительные 31,17 миллиардов долларов, сообщило статистическое управление страны в пятницу. Дефицит внешней торговли в декабре составил 4,3 млрд долларов, увеличившись на 57,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Такая политика привела к тому, что более половины депозитов в турецких банках находятся на счетах в иностранной валюте, поскольку резиденты пытаются застраховаться от высокой инфляции — в прошлом месяце она составила 12, 2%.
Если ограниченные иностранные резервы Турции не могут удовлетворить внутренний спрос на доллар (а население в случае войны в Сирии будет страховаться), правительству, возможно, придется ввести всеобъемлющий контроль над капиталом и допустить двухзначное снижение стоимости лиры по сравнению с ее нынешним уровнем, что будет иметь серьезные последствия для политической стабильности Турции.
Популярность Эрдогана во многом обусловлена тем, что он после кризиса начала нулевых годов сделал из Турции крупнейшую экономику региона, размер которой утроился за 17 лет его правления. Но сегодня его рейтинг одобрения падает. Опрос, опубликованный в этом месяце, показал, что он с начала вторжения в Сирию упал на шесть пунктов и сейчас составляет 42%.
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