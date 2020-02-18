Турция не хочет испортить отношения с Россией из-за Сирии

Россия и Турция продолжат совместную работу по деэскалации ситуации в Идлибе. Таков итог двух раундов переговоров между двумя странами.

Первый раунд состоялся в Анкаре, второй — 17 и 18 февраля в Москве.

"Было продолжено подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договорённостям, предусматривающим меры по снижению напряжённости, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В Турции же заявили, что они итогами переговоров не довольны.

"Сначала переговоры прошли у нас, в Анкаре, затем наша делегация ездила в Москву. На данный момент они не дали результата, который бы нас удовлетворил", — заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он при этом подчеркнул, что Турция не хочет испортить отношений с Россией из-за ситуации в Идлибе.

Ранее сообщалось, что если в ходе переговоров договоренность не будет достигнута, возможна встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом.