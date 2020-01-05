Почему Украине надо забыть про Крым и Донбасс

Почему железнодорожная ветвь Крымского моста так разозлила украинцев? Можно ли все-таки Украине перестать разрушаться, скатываться в пропасть, попробовать хотя бы сохраниться в нынешних границах и сделать что-то реально нужное и полезное? Почему для этого нужно просто забыть про Крым и Донбасс? И возможно ли это?



Необычная неделя с Инной Новиковой и Антоном Бредихиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

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Итоги последней недели года: кредиты, Рунет, климат и угрозы США

— Антон, в предновогоднюю неделю случилось очень важное и долгожданное событие, которое как раз относится сфере интересов вашего центра, — пуск железнодорожной ветки Крымского моста. Это вызвало тоже ожидаемую реакцию со стороны украинского сообщества. Украинские "эксперты" уже какие-то трещины увидели, конечно, про то, что он скоро рухнет, написали и одновременно, что это их же хитрый план. В общем, там самые разные версии и комментарии. Что вы обо всем этом думаете?

— Такое украинство — это болезнь, которая неизлечима, к сожалению. Крымский вопрос был для нас закрыт еще в 2014 году. Но для Украины он открыт до сих пор, и украинские политики, что бы они ни говорили, как бы они ни думали, но вопрос Крыма будут поднимать постоянно.

И этот мост, этот поезд, который прошел, — это удар по ране, которая не заживает у них. Будь то Зеленский, радикальные или нерадикальные политики, для них все равно важно в своих речах упоминать то, что Крым — это украинская земля.

И поэтому постройка моста, окончание этого строительства и запуск первого поезда — это все для них страшно, наверно, очень даже. Они видят, что регион, который ушел из Украины в Россию, домой, сейчас преображается, он постоянно улучшается. Есть уже вся инфраструктура, все коммуникации с центром России — вот, что главное.

— Автодороги, аэропорт…

— Да, и на этом фоне еще отчетливо видно, что этого нет у них, нет на Украине, а то, что еще осталось, с каждым годом исчезает. Мы видим тенденцию по спаду инфраструктуры на Украине, по уменьшению тех же самых дорог, ухудшению ситуации в целом в экономике и абсолютно обратную ситуацию в Крыму.

И что делать в таком случае украинским политикам? Конечно же, им приходится только с завистью смотреть на крымчан, которые вовремя сделали правильный выбор.

— Сколько еще будут продолжаться только зависть и раздражение? Может быть, Украина все-таки как-то возьмется и сама начнет что-то строить? Новый президент объявлял про новые планы, но есть ли реальные подвижки?

— У Зеленского, конечно, есть стратегия того, чтобы улучшить экономику Украины, чтобы построить ее по новому типу, чтобы избавить ее от западных инвестиций, западных кредитов, западных грантов. Он этого хочет. Хочет, но не может. Для того, чтобы начать строить экономику Украины, он может потерять еще некоторые части своей страны. Вполне легко могут уйти и Харьков, и Одесса, а может быть, и Львов, и другие регионы.

И тогда он на основании очень такого малого субъекта сможет строить что-то эффективное. Он это прекрасно понимает, и он это уже анонсировал в "Слуге народа", потому как он видит, что та Украина, которая досталась ему, неподъемная. Это Украина разнообразная, принадлежащая к разным мирам, к разным культурам, к разным цивилизациям, к разным религиям. И в данной ситуация Зеленский консенсуса как такового не видит.

Конечно, он может взять модель Порошенко, он ее во многом и берет. Наши критики отмечали то, что Украина Зеленского мало отличается от Украины Порошенко, но при этом он должен искать какие-то новые способы по развитию страны. И Крым, как и Донбасс, сейчас должны уйти из его риторики на второй-третий-четвертый-пятый план, то есть совсем выпасть из текущей повестки дня.

Он должен сконцентрироваться именно на внутренней политике, и тогда вопросы о признании Крыма российским и о признании суверенного выбора Донбасса не будут муссироваться, они вообще не будут актуальными для украинской политики. Только тогда можно будет всерьез заниматься реальными делами. Задача самого Зеленского за период президентства — изменить формат дальнейшего развития страны.

— Вы говорите, что риторика про Крым и Донбасс должна уйти из речей и планов Зеленского. Но ведь это же там как мантра, он должен говорить, что Крым и Донбасс — это Украина, иначе его сочтут предателем. Что касается Донбасса, то есть минские договоренности, "нормандский формат", была встреча президентов и т. д. Они все про это постоянно говорят, живут этим. И все-таки есть хотя бы минимальная надежда, что соглашения будут хоть как-то выполняться и хотя бы медленно пойдет движение навстречу друг другу. Как Донбасс может уйти из риторики украинского президента? Это же одна из самых больных точек для современной Украины.

— Здесь есть прямая связь между Донбассом и вообще экономикой страны в целом. Для Порошенко был выгоден вопрос Донбасса ввиду того, что он перестраивал украинскую экономику на военные рельсы, с чего, собственно, и имел хороший гешефт, зарабатывая на этом большие деньги. Для Зеленского важно перестроить экономику Украины на инновационный формат, поэтому здесь вопрос Донбасса как раз-таки уходит.

Да, они развели там вооруженные силы только в двух местах на линии разграничения войск. Сейчас еще три места определены. Такие места еще нужно будет определять, а потом разводить. Эти места можно определять еще много, практически бесконечно, по три-четыре-пять мест. Сколько лет еще на это может уйти, не понятно. И, соответственно, текущий бюджет Украины даже не рассчитан жителей ДНР и ЛНР.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев