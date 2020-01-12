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Автор Инна Новикова

Россияне не простят власти пенсионный грабеж

Политика » Власть » Правительство

Пенсионная реформа, начатая в 2018 году, названа россиянами, опрошенными "Левадой" и ВЦИОМом, одним из главных негативных событий 2019 года. Народ никак не может простить власти грабеж — повышение выхода на пенсию под видом реформы. Возможно ли вернуться назад? И к тому же заодно повысить рейтинг?


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Или власть будет продолжать гнобить, грабить и губить народ, морозить пенсионные накопления, вводить новые поборы и тормозить развитие экономики, то есть в конечном итоге тупо настаивать на самоубийственном для всей страны решении? А как тогда быть с возможным объединением с Белоруссией?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Читайте начало интервью:

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— Антон, российские власти всерьез рассматривают ввести для малоимущих возможность вычета налогов на доходы в размере прожиточного минимума. То есть бедняки будут освобождены от налогов, но всем остальным НДФЛ будет поднят с 13 процентов до 16. Как вы оцениваете такое нововведение?

— Лично я против, потому что поднять налог до 16 процентов — это удар для большей части населения страны. Зачем это делать, не понятно. В Швеции и других странах действует прогрессивная система налогов, при которой человек чем больше получает, тем больше платит налоги. У нас это не раз предлагалось, но не было принято.

Минимальная граница, с которой по шведским правилам начинается повышение налоговой ставки для практически всех наших граждан, очень высока. У нас таких людей единицы. И повышать налоги для большей части населения страны в пользу бедняков — это большая ошибка. Последствия будут весьма негативные, социальные процессы отойдут в сторону радикализма.

И тот же самый Навальный выставит это как свою победу и получит новых союзников. И КПРФ на нынешних выборах, продвигая свои идеи, будет также торпедировать это решение. Это будет новый очень сильный удар по имиджу власти, "Единой России". И этот удар в дальнейшем может привести к тому, что в новой Думе "Единая Россия" получит меньшинство.

Поэтому после пенсионной реформы вводить еще такую налоговую реформу — это конкретный удар по потенциальному электорату "Единой России". Это плохо, нельзя так поступать. Это будет очень негативно отражаться на большей части населения страны.

— Начатая в 2018 году пенсионная реформа в опросах "Левада-Центра" и ВЦИОМа названа россиянами одним из главных негативных событий 19-го года. Люди так и не простили властям повышение пенсионного возраста. Изменения еще не полностью действуют, и раздражение, злость на власть только увеличиваются. Как вы считаете, это было все-таки навязано извне или наша власть сама додумалась?

— В любом случае это был необдуманный шаг, который не был спрогнозирован корректно. Просто было решено, что народ стерпит. Но народ даже сейчас не терпит. Поэтому уже и региональная власть вынуждена реагировать. В Хабаровском крае, например, будет проходить заседание местного заксобрания по поводу того, чтобы отменить эти пенсионные изменения.

И такую волну сейчас запускают уже на региональном уровне во многих местах. Зачем оно вообще надо было? И народ очень недоволен, недовольны все. Есть даже мнение, что в дальнейшем пенсия как таковая вообще исчезнет. А зачем тогда сейчас платить эти пенсионные выплаты простому обывателю? Я не понимаю. Никто не понимает. И в любом случае с людей всю жизнь брали на пенсию, а теперь ее отодвинули, отобрали. Что это такое?

— Сейчас же еще подписан закон о замораживании пенсионных накоплений, то есть мы платим в Пенсионный фонд, но это не идет на наш счет, эти деньги сразу идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

— Нынешним, да, и все. А нам что останется, не понятно, и достанется ли вообще? Я лично общался с чиновниками из министерства труда и соцразвития, мне там подчеркнули именно те чиновники, которые создавали эти дорожные карты, что по ним, например, та большая пенсия, которую обещают госслужащим, просто исчезнет.

Так же — и для других бюджетников. И, соответственно, я думаю, что вопрос этот очень щепетильный, его нужно еще неоднократно пересмотреть, добиться изменений. Власть должна все-таки прислушиваться к мнению народа. Иначе просто нельзя. Ведь для многих наших людей это просто вопрос выживания.

— Сейчас еще можно отменить эту реформу, повышение пенсионного возраста, вернуть его на прежний уровень, или хотя бы сделать какие-то шаги назад?

— Сейчас будут выборы в Госдуму. Скоро, возможно, будут выборы и нового главы новой большой России, и почему на этом фоне нельзя сделать шаг назад и сказать, что мы ошибались, извините, возвращаем все, как было. И ведь на основании именно этого шага власть может существенно поднять свой рейтинг.

— Вот что-то я не припомню, чтобы у нас правительство так раскаивалось в ошибках и делало шаг назад в пользу людей. Пока я вижу, что у нас все изменения в пользу того, как увеличить бюджет и увеличить штрафы, налоги, тарифы, цены и прочие всевозможные фискальные меры. Причем увеличение, наполнение бюджета — это одна история.

При этом у нас бюджет профицитный, огромные суммы неистраченных средств, деньги просто в кубышке лежат, они не идут на образование, на экономику, на какие-то инвестиции, здравоохранение. Они просто выведены из оборота и тем самым тормозится развитие. Причем это же в американской валюте, мы зависим еще и от американцев.

— И лежат в России при этом. Разве это нормально?…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы ндфл бюджет инвестиции инна новикова антон бредихин необычная неделя хабаровский край экспертное мнение пенсионная реформа пенсионные накопления повышение пенсионного возраста
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Россияне не простят власти пенсионный грабеж
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