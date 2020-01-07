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Автор Инна Новикова

Украина разваливает себя сама

Мир » Бывший СССР » Украина

Куда идет бюджет Украины? Дальнейший упадок экономики и развал Украины неизбежны? Возможно ли, ну хотя бы теоретически, развитие этой территории? Что для этого надо сделать? Может быть, действительно разделиться, и регионам вернуться на свои исторические родины?


Необычная неделя с Инной Новиковой и Антоном Бредихиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Читайте начало интервью:

Итоги последней недели года: кредиты, Рунет, климат и угрозы США

Почему Украине надо забыть про Крым и Донбасс

— Антон, бюджет Украины вообще на кого, на что рассчитан? Если говорить про модернизацию и инновации, то для этого нужны инвестиции, а какой инвестор, особенно внешний, будет инвестировать в страну с нестабильной экономической, политической, военной ситуацией, с горячими точками, да еще с таким запредельным уровнем коррупции?

— Вот в этом-то и беда. Поэтому сначала надо, как минимум, отказаться от бессмысленной псевдопатриотической риторики и агрессивности. Поэтому и говорить, что Донбасс должен вернуться, постоянно муссировать тему силовых методов, нельзя. Зеленскому именно нужно уйти от этой темы. И он как житель юго-востока Украины должен оперировать тем, что нужно строить Украину в таком виде, в каком она сейчас есть, пока она дальше не распалась. Иначе дальнейший распад неизбежен.

— Вы сказали, что есть вариант того, что могут уйти Харьков, Одесса, Львов и другие регионы. Также могут отделиться и русины. У Венгрии, Польши и Румынии есть вопросы по части территорий. Что может послужить спусковым крючком ускоренного распада?

— Эти процессы идут уже давно. И только усиливаются. В частности, смотрите, уже есть некий небольшой межэлитный конфликт, и он пошел в регионы. Так как главой Харьковщины сейчас уже является адвокат сына Авакова. Соответственно, это не прямой ставленник Зеленского, хотя он и назначил его губернатором. Но губернатор на Украине уже не имеет прямого подчинения Зеленскому и, соответственно, Аваков как одна сильнейших фигур на Украине вполне диктует свою политику и Зеленскому влиять на него очень сложно.

— Но есть мнение, что Аваков поддерживает Зеленского и очень хорошо о нем отзывается, поэтому он такой надежный тыл президента и они в одном ключе действуют.

— Как раз Аваков и показал свое отношение в вопросе разграничения. Ведь националистов кто вводит-выводит туда-сюда? Зеленский? Нет. Они просто подготовлены и подчинены Аваковым. И в данной ситуации у Авакова есть личная армия, есть свои батальоны — нацбаты. Есть еще ряд инструментов, которые не под контролем Зеленского. Да и факт наличия Авакова в системе правительства как одного единичного министра, кто остался от Порошенко, говорит о том, что Аваков — фигура непотопляемая и он вне команды Зеленского.

— Он вне команды? Аваков не вошел в команду Зеленского?

— Он над ней, скажем примерно так, потому что при президентских выборах он рассматривался в качестве такого смотрящего за Украиной и на него возлагали надежды в случае Майданов, срывов президентских выборов даже как на такого рода врио президента для Украины.

Однако мы же знаем, что Коломойский, конечно, имеет с ним хорошие отношения. Это и общий бизнес, это и те же националисты, которых и Коломойский спонсировал. Но в то же время Аваков периодически демонстрирует то, что он имеет свое собственное мнение, свою собственную силу. И договаривался Зеленский непосредственно напрямую с националистами в том же самом Золотом, например. Но при этом, если бы Аваков не сказал им уходить, они бы и не ушли.

— Но все-таки почему Харьков и Одесса? Что там за конфликт?

— В первую очередь, здесь нужно смотреть на то, что в "Русской весне" и Харьков, и Одесса были вполне возможными народными республиками. И такие настроения там сохраняются.

— Просто там за короткое время было арестовано много активистов, подавление шло очень жестко.

— Да, весь актив был арестован. Да, трагические события там были. Но при этом сейчас, если та же самая Венгрия начнет и дальше давить на Украину в плане защиты нацменьшинств, родных языков, то начнется какое-то движение. Мы видим ситуацию в Береговом, в Береговском районе и т. д.

Пока что Венгрия прекратила выдачу своих паспортов, но в любой момент она опять может начать это делать, и делать уже вплоть до того, что район будет практически независим. Он и сейчас уже не особо под контролем Киева, в дальнейшем тогда вообще перестанет быть под контролем Киева. Именно благодаря таким действиям все может принять фатальный для Украины оборот.

И Россия может это поддержать, а уже мы видели мнение Будапешта о том, что Будапешт согласен вместе с Москвой выступать одним фронтом по защите национальных меньшинств. Но русские, конечно же, там совсем не национальное меньшинство, русские — коренной народ для Украины, русские составляют половину населения страны, а во многих местах и больше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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