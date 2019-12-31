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Автор Инна Новикова

Итоги последней недели года: кредиты, Рунет, климат и угрозы США

Мир

О событиях прошедшей недели — полной последней недели 2019 года — говорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.


Необычная неделя с Инной Новиковой и Антоном Бредихиным

США обещают провести кибератаку и обнародовать персональные данные и переписку представителей российской элиты, если Россия вмешается в выборы.

Минкомсвязи совместно с мобильными операторами провел учения в рамках закона "О суверенном Рунете", выяснилось наличие "дыр" в 52 процентах стратегических систем.

Пенсионная реформа, проведенная в 2018 году, названа россиянами, опрошенными "Левадой", ВЦИОМом, одним из главных событий 2019 года. Народ никак не может простить власти грабеж — повышение возраста выхода на пенсию под видом реформы. Россияне массово брали кредиты и микрозаймы на новогодний стол, подарки и каникулы.

— Антон, новость предновогодней недели — россияне массово берут кредиты и микрозаймы на новогодний стол, подарки и на то, чтобы хорошо провести каникулы. Организаторы мероприятий говорят, что люди на корпоративах отрываются, как в последний день Помпеи, такого отрыва и пьянства еще никогда не было. И при этом россияне все равно говорят, что они счастливы, но опасаются за свое финансовое будущее. Что происходит? Так остро всем не хватает денег? Или это вопиющая бесшабашность и безответственность? Как это можно прокомментировать?

— Конечно, все это вместе взятое. Какое финансовое будущее может быть, если люди массово берут микрозаймы?!… Ведь это же под какие огромные проценты!… Под 300 процентов годовых или даже более того?

— К сожалению, вот такая тема стала одной из важнейших перед самым любимым всеми праздником. Еще на той неделе была проверка интернета. У нас в редакции тоже все полетело, все сервера, мы чинились целый день. Это так минкомсвязи проводил учения, предусмотренные законом "О суверенном рунете". И при этом многие пострадали. Но благодаря этому выяснилось, что у нас есть дырки в 52 процентах важных компьютерных систем, поэтому они могут быть взломаны.

— Хорошо, что обнаружили, хотя бы сейчас. Теперь специалисты будут все это устранять.

— И как раз в это же время США опять заявили, что планируют использовать данные российских чиновников для борьбы с Российской Федерацией в случае, если выяснится, что Российская Федерация вмешивается в выборы, то ЦРУ и Пентагон произведут кибератаку на данные российских элит, а потом все это будет обнародовано.

— Ну и пусть делают. Они же и так знают все о чиновнике, который имеет двойное, тройное гражданство. Почему бы не оперировать этим? Пусть оперируют. Что в этом такого страшного?… Я не думаю, что это как-то негативно отразится на нашей системе управления, например, или как-то негативно скажется на чем-то еще. Скорее, даже лучше будет.

— К тому же у нас недавно приняли закон об НКО, согласно которому наши чиновники не могут быть иностранными агентами.

— Да, физлица скоро тоже будут признаваться иноагентами.

— А огромное количество наших чиновников, включая министров, вице-премьеров, например, Дмитрий Козак, имеют не только двойное, но и тройное гражданство, причем в странах, входящих в НАТО. И тоже актуальная в предновогоднюю пору новость. Похоже, что в России поменялся климат. Мы всегда были северной страной, где 67 процентов территории находилось в зоне вечной мерзлоты и нам требовались значительные ресурсы для обогрева. А сейчас у нас Новый год, при котором почти нигде нет снега, температура намного выше нормы.

— Собирался снег, кое-где даже немного выпал, но в основном тут же растаял.

— Тем не менее, видимо, во всем мире и в России тоже изменился климат. Об этом говорят и серьезные ученые.

— Мне кажется, что это все-таки не климатологическое явление и оно не вызвано даже нашей экономикой, ее воздействием на изменение окружающей среды. Вспомним, что в XIX веке, когда только начинались метеорологические наблюдения, тоже были теплые времена, а случались чуть ли не целые года, когда зима стояла целый год.

И до этого были такие прецеденты. То есть такие случаи в истории уже были, и это вполне нормально. Это у нас — у людей — есть времена года. А в природе на самом деле нет такого строгого разграничения, что зима, лето, весна, осень. В реальности они могут и сливаться. И здесь вопрос к нашей науке, почему нам это не объясняют, почему не рассказывают, что могут быть и другие циклы развития года.

— Ну, посмотрим, поживем, увидим. Вообще у Пушкина есть же строки "В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе". Поэтому будем ждать. И тем не менее, хотя много новостей тревожных и время сейчас очень сложное, впереди Новый год. Это уже у нас сегодня завершающая 2019 год программа получилась. Следующая будет уже в следующем 2020 году. Так что всех с наступающим Новым годом! Всем всего самого лучшего!

— Полностью присоединяюсь и целиком поддерживаю! Будем надеяться на лучшее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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