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Автор Инна Новикова

Новый приступ на Украине: зависть к освоенным болотам

Мир » Бывший СССР » Украина

Что и почему так сильно злит истых украинцев, что они теряют последние капли разума? Почему на русскоязычной Украине запрещают русский язык? Какие регионы обладают наибольшим протестным потенциалом и в какую сторону смотрят?


Необычная неделя с Инной Новиковой и Антоном Бредихиным

Появится ли у президента Зеленского возможность действовать, а не только плыть всегда по течению и подчиняться трендам, идя на поводу у националистов? Что ему для этого нужно сделать?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Читайте начало интервью:

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Украина разваливает себя сама

— Антон, зачем на русскоязычной Украине запрещают русский язык?

— Действительно, русский язык несмотря на этот непонятный статус пока что все равно самый распространенный и понятный на Украине. И сам Зеленский — тоже русскоязычный.

— Да и Порошенко-то был русскоязычным.

— Да. В том числе поэтому, именно Одесса и Харьков несмотря на жесточайшие репрессии обладают наибольшим протестным настроением. Но не только в этих городах растет недовольство. Протестное настроение усиливается по всей Украине. Его можно усилить, и не только если будет роль России, но и в связи с другими факторами, в первую очередь исходящими из Венгрии, Румынии, Польши.

Со Львовом ситуация тоже весьма специфическая. Самый, наверно, украинский город Украины рвется в Европу своим путем. Там поддерживали Порошенко, а не Зеленского на выборах. И в дальнейшем Львов вполне может стать таким плацдармом по отделению западной части от Украины. А почему бы нет?

Почему бы не вспомнить о том, что они были одним государством с Польшей и до сих пор Варшава считает их восточными окрестностями Польши, которые временно находятся в составе соседнего государства. Поэтому такой формат большей дезинтеграции Украины вполне возможен не только в Одессе и Харькове, но и большом ряде субъектов запада страны. Так же могут выйти из Украины и другие регионы.

— Но для этого нужны какие-то события. Посмеет ли Польша все-таки открыто заявлять свои права?

— Они уже заявляют, и Венгрия уже давит, уже были конкретные заявления Будапешта и Варшавы. Зеленский пока что правит небольшой период, за этот период еще нельзя судить о его политике. Но если он продолжит ту же политику, которая была заложена Порошенко, то будут жесткие ответы от Будапешта, от Варшавы, от Бухареста. И, конечно же, этот ответ поддержим и мы, потому что здесь мы с одной стороны баррикад.

— Политика Порошенко вполне поддерживалась Евросоюзом, НАТО и США, только народом Украины не поддерживалась. А Зеленский шел именно как русскоязычный кандидат. И настолько политика Порошенко не поддерживалась, что были готовы голосовать даже за артиста, новичка в политике. Вообще и Янукович-то тоже победил, потому что был пророссийский.

— Ну, условно пророссийский.

— Он шел как пророссийский кандидат, но потом начал пытаться там прыгать по стульям, и все это закончилось…

— …бегством в Ростов-на-Дону.

— А во власти сейчас пошел новый всплеск такой русофобии, что дальше уже не просто сложно что-то еще будет придумать. Видимо, это вызвано, в том числе встречей Путина с президентами стран СНГ, где он сказал, что Украина и Причерноморье — это исконно русские территории. Тут мэр Херсона высказался, что вообще исконно русские территории — это болото.

— Болота Подмосковья. Так он, похоже, похвалил нас еще и за освоение болот. А на месте нынешнего юга Украины было дикое поле. Потом российский народ и его освоил.

— Он ведь даже не понимает, что так он только хвалит русский народ. Ведь если здесь везде были болота, но на них создали такую страну, то это было очень трудно и поэтому это особенно важно. И было освоение Сибири, Дальнего Востока, другие территории действительно осваивались Россией. Чем, на ваш взгляд, вызван очередной приступ русофобии? Или никакого всплеска русофобии на Украине сейчас нет?

— Я думаю, что политика Порошенко продолжается, соответственно, русофобская политика не изменена до сих пор Зеленским. Никаких таких ясных шагов он не сделал. Пока у Зеленского позиция одна — ему нужно разобраться с той командой, которую он привел к власти.

Вот пока он не разберется со своей фракцией "Слуга народа", в которой внутри четыре группы, каждая друг другу противоречащая, пока он не разберется со своим правительством, пока он не сможет полностью контролировать армию, он не сможет решать вопросы в отношении к русским и к нацменьшинствам на Украине.

Сейчас он, имея такой ненадежный раздробленный тыл, может из-за любого повода сразу лишиться поддержки. А его взаимоотношения с Россией вообще будут всегда болезненными. И мы видим, что каждая его встреча — и в нормандской четверке, и ранее по формуле Штайнмайера, когда были подписания, то это сопровождалось митингами в Киеве и других крупных городах.

Поэтому Зеленскому в первую очередь нужно навести порядок у себя же в хате. И вот только после этого можно говорить о хотя бы какой-то относительно нормальной внутренней политике и выстраивать более-менее реальные планы. А уж о их реализации пока еще и речь не стоит. Ведь сейчас же он полный заложник господствующих трендов, он зависит от многого, а от него — очень мало.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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